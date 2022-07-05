ÉÙ»Î»³¼Ì¿¿²È¤â¡Ö´ñÀ×¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡ª¡×¡¡Ä«¾Æ¤±¤Î¶õ¤È¸ÐÌÌ¤Ë±²¤ò´¬¤¯¡Ö¤Ä¤ë¤·±À¡×¤¬ÍºÂç¤¹¤®¤ë
¿ôÇ¯¤Ë1ÅÙ¡¢´ñÀ×¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡½¡½ÉÙ»Î»³¤ò»£¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿²È¤¬¤½¤¦ÃÇ¸À¤¹¤ë¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¿À¡¹¤·¤¤1Ëç¤¬¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤À¡£
»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Ì¿¿²È¤Î¶¶¸þ¿¿¡Ê¡÷MakotoHashimuki¡Ë¤µ¤ó¡£2022Ç¯6·î26Æü¸áÁ°4»þ¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÙ»ÎµÜ»Ô¤ÎÅÄ´Ó¸Ð¡Ê¤¿¤Ì¤¤³¡Ë¤«¤é¸«¤¿ÉÙ»Î»³¤À¡£
Ä«¾Æ¤±¤Î¶õ¤Î¿§¡¢¤Ò¤È¤¤ïÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¤Î¤ÏÉÙ»Î»³¤Î¿¿¾å¤ËÉâ¤«¤Ö±²¤Î¤è¤¦¤Ê±À¡£¸ÐÌÌ¤Ë¤â¸«»ö¤ËÈ¿¼Í¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¸¸ÁÛÅª¤Ê1Ëç¤À¡£
¥ê¥×¥é¥¤Íó¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¿ÀÈëÅª¥ì¥¢¡×
¡ÖËÜÅö¤Ë¼Ì¿¿¤Ç¸«¤Æ¤âÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¸½ÃÏ¤Ç¸«¤¿¤é¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤½¤¦¤Ç¤¹......¡ª¡ª¡×
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÍºÂç¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦ÌÇÂ¿¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¡ÖÀ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤ÎÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤éÉ¡·ì½Ð¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×
É®¼Ô¤Ï27Æü¡¢»£±Æ¤·¤¿¶¶¸þ¤µ¤ó¤Ë¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
´ñÀ×¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó
¼Ì¿¿¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë±²¤Î¤è¤¦¤Ê±À¤Ï¡ÖÄß¤ë¤·±À¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¹â¤¤»³¤ÎÉ÷²¼¤Ë¸½¤ì¤ë¤â¤Î¡£ÄÌ¾ï¤Î±À¤È°ã¤Ã¤Æ¤Û¤È¤ó¤ÉÆ°¤«¤º¡¢Äß¤ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤½¤¦¡£
¶¶¸þ¤µ¤ó¤Ï¡¢»£±Æ¤ÎÁ°Æü¤«¤é¤³¤ÎÄß¤ë¤·±À¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥é¥¤¥Ö¥«¥á¥é¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¿¼Ìë¤«¤éÌëÌÀ¤±¤Î·Ê¿§¤òÁÀ¤¤¡¢¸½ÃÏ¤òË¬¤ì¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤ÊÄß¤ë¤·±À¤È¸ÐÈÊ¤Ë±Ç¤ëµÕ¤µÉÙ»Î¤ò¼ý¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¿ôÇ¯¤Ë°ìÅÙ¡ª´ñÀ×¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£ Äß¤ë¤·±À¤¬Èþ¤·¤¤¾õÂÖ¤ÇÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢¹¹¤Ë¸ÐÈÊ¤¬ÍÉ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢´ñÀ×¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ê¶¶¸þ¤µ¤ó¡Ë
¶¶¸þ¤µ¤ó¤Ï¼Ì¿¿²È¤È¤·¤Æ¤Ò¤¿¤¹¤éÉÙ»Î»³¤ò»£¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼Ì¿¿½¸¡Ø¿Àµ¤¡¡¿·¡¦ÉÙ»Î»³·Ê¡Ù¤ä¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡Ø¿·¡¦ÉÙ»Î»³·ÊCALENDAR 2022¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¡Ë¤Ê¤É¤â½ÐÈÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉÙ»Î»³¤ÎÍÍ¡¹¤Ê»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¿¶¶¸þ¤µ¤ó¤ò¤·¤Æ¡Ö´ñÀ×¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¤ë¡¢ËÜÅö¤Ëµ®½Å¤Ê½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
º£²ó¤Î¼Ì¿¿¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÊ¹¤¯¤È¡¢
¡ÖÁ´¤Æ¼«Á³¤¬µ¯¤³¤¹¿À¤¬¤«¤ê¤Ê±À¤Î·Ý½Ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¤½¤ì¤Ë¤Ò¤¿¤¹¤é´¶·ã¤·¤Ê¤¬¤é¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÀÚ¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡ª¡×
¤È¡¢¶¶¸þ¤µ¤ó¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢ÉÙ»Î»³¤Î²¿¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÈà¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¤Î¤«¡£
¡Öº£²ó¤Î¤³¤ÎÍÍ¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¿ÍÃÎ¤òÄ¶¤¨¤¿ÆÀÂÎ¤ÎÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤ËÄ»È©¤¬Î©¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ê¤¬¿Ì¤¨¤¿¤ê¡¢´¶Æ°¤ÇÎÞ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¿À¤Îµ¤ÇÛ¡¢Àµ¤Ë¿Àµ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ó¤ÊÂÎ¸³¤ä·Ð¸³¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡ª¤½¤ì¤¬ÉÙ»Î»³¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ç¤¹¡×
¡Ö¿Àµ¤¡×¤Ë¤Ï¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÎîµ¤¤ä¡¢¿À¡¹¤·¤¤¤è¤¦¤Ê¼ñ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¤¢¤ê¡¢¶¶¸þ¤µ¤ó¤¬½ÐÈÇ¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉÙ»Î»³¤¬È¯¤¹¤ë¡Ö¿Àµ¤¡×¡½¡½¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢²èÌÌ±Û¤·¤Ë¤¹¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£