Éã¿Æ¤Î¼«³Ð¥¼¥í¡ª¡ÖÃ¶Æá¤Î´Å¤¨¤¿È¯¸À¡×¤ËÀä¶ç¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥Évol.5
»Ò°é¤Æ¤ÏÉ×ÉØ¤ÎÆó¿Í»°µÓ¤Ç¤¹¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡Ä¡Ä¡×¤ÈÇº¤à¥Þ¥Þ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤½¤ì¤ÏÃ¶Æá¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤«¤â¡£
º£²ó¤Ï»º¸å¥Þ¥Þ¤¬Àä¶ç¤·¤¿¡ÖÃ¶Æá¤Î´Å¤¨¤¿È¯¸À¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤«¤é1¤Ä¡ÖµÁÊì¤ÎÁ°¤Ç¤À¤±¥¤¥¯¥á¥ó¤Ö¤ëÃ¶Æá¤µ¤ó¡×¤ÎÏÃ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
µÁÊì¤Ë¥¤¥¯¥á¥ó¥¢¥Ô¡¼¥ë
¡Ö»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ì¤ÆµÁ¼Â²È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡£¤¤¤Ä¤â¤Ï²¿¤â¤·¤Ê¤¤Ã¶Æá¤¬¡¢µÁ¼Â²È¤ËÃå¤¤¤¿ÅÓÃ¼¡ØÈè¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡©¡¡Êú¤Ã¤³ÊÑ¤ï¤í¤¦¤«¡©¡Ù¡Ø¤½¤í¤½¤í¼øÆý¤Î»þ´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ù¤È¤¤¤¤Ê¤ê¥¤¥¯¥á¥ó´¶¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿µÁÊì¤Ï¡¢¡Ø¤¢¤ó¤¿¤Á¤ã¤ó¤ÈÉã¿Æ¤·¤Æ¤¨¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤È¥Ù¥¿Ë«¤á¡£¡Ä¡Ä¤ªµÁÊì¤µ¤ó¡¢²È¤Ç¤Ï¤º¤Ã¤È¥¹¥Þ¥Û¸«¤Æ¤ë¤·¡¢Íê¤Þ¤Ê¤¤¤È¤Ê¤Ë¤â¤·¤Þ¤»¤ó¤è¡©¡×¡Ê¥Ñ¡¼¥È¡¦29ºÐ¡Ë
¢¦ µÁÊì¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¥¤¥¯¥á¥ó¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÉáÃÊ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¡×¤ò½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÊ¢¤¬Î©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
»º¸å¤Ï´·¤ì¤Ê¤¤°é»ù¤ä¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÍð¤ì¤Ç¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨ÂçÊÑ¤Ê»þ´ü¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ã¶Æá¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤ÈÍ¾·×¤ËÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤°¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÉã¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤ò¤â¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£