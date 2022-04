昨年11月に9人の女性と結婚したブラジルの男性が、そのうちの1人から離婚を切り出された。一夫多妻制がしっくりこなかったという女性はすでに男性のもとを去っているが、男性は「あと2人妻を迎え、10人全員の子供が欲しい」と意欲的に語り注目を浴びている。『New York Post』などが伝えた。

ブラジルで暮らす自称モデルのアーサー・オー・ウッソさん(Arthur O Urso)は昨年11月、妻とは別の8人の女性とサンパウロのカトリック教会で結婚式を挙げた。「より自由な愛のカタチを祝い、一夫一妻制に対し抗議したい」と願いを込めてのことで、最初の妻ですでにハネムーンにも出かけていたローラ・カザキさん(Luana Kazaki)も8人を歓迎した。

自身のことを「スウィンガー(性的に自由奔放な人)」と呼ぶアーサーさんとローラさん。ブラジルでは1人の男性が9人の妻を持つことは法的に認められていないものの、SNSからは一夫多妻制の生活はかなり刺激的でそれぞれが楽しんでいることがうかがえる。

そんな10人の関係に変化が起きたのはつい最近のことで9人の妻のうちの1人、アガサさん(Agatha)が「一夫一妻制が恋しい。あなたのことを独り占めしたかった」とアーサーさんとの離婚を切り出したという。

アガサさんのことが全く理解できないというアーサーさんは「僕らはシェアすることを前提で結婚したのに、別れることになるなんて本当に悲しいよ。彼女が僕のもとを去っていったことにも驚いている」と述べ、このように続けた。

「他の8人の妻たちは『アガサの行動は間違っている』と言ってくれている。それに『アガサは僕を愛していたから結婚したのではなく、ただ冒険がしたかっただけなのだろう』と信じているよ。」

実はアーサーさんには常に夢見てきたことがあるそうで、「妻たちは僕のソウルメイトだと思っている。彼女たちがそばにいてくれるから今すぐとは言わないけど、ゆくゆくはあと2人の妻を迎えたいんだ」と明かし、さらにこう述べた。

「今は娘1人しかいないけど、10人の妻と1人ずつ子供を作りたい。僕はどの妻も同じように愛しているから、もし妻の1人や2人とだけ子供を作ったら不公平になってしまうだろう。」

なおアーサーさんはInstagramのフォロワーが5万人を超えており、サブスクリプション型SNS「OnlyFans(オンリーファンズ)」では月に約895万円(73000ドル)を稼ぐそうで、今のところ生活に困ることはなさそうだ。ただこのニュースには「理解に苦しむ」といった感想のほか、次のようなコメントがあがっている。

「自由な愛の形だったら結婚するべきではない。こんな結婚は本物の愛とは程遠いし、違法だ。子供など作ったら大変なことになる。」

「結婚というのはそんなに簡単なものではない。楽しいのは今だけ。これは若いうちだけで長続きしないだろうね。」

「妻がみんなきれいなのはどうして?」

「妻1人だけでも大変なのに、10人?」

「私は複数の関係は嫌。」

「去っていた女性は賢明な選択をしたと思う。」

「この女性たちは何を考えているのだろう。プライドというものがないのか…。」

「今は稼いでいるからいいようなものの、金の切れ目が縁の切れ目になるだろうね。」

ちなみに今年1月には、タイに住むタトゥーアーティストの男性が注目を浴びた。男性には8人の若くて美しい妻がおり、妻全員が「不平不満はない」と述べていた。

