ÃæÆü¡¦Î©Ï²´ÆÆÄ¡Ö¸µ¤ËÌá¤»¡ª¡×¤Ç°¤ÉôÀèÀ©ÃÆ¡õ£ÖÂÇ¡¡³«Ëë¸å¤Ë¥Õ¥©¡¼¥à²þÂ¤¤µ¤»¤¿ ¡È·Å´ã¡É ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼
¡¡¤³¤ì¤¾àÎ©Ï²¥Þ¥¸¥Ã¥¯á¤À¡£ÃæÆü¤Ï£±Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Ë£³¡½£²¤ÈµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¡¢Ï¢ÇÔ¤ò£³¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£Î©Ï²ÏÂµÁ´ÆÆÄ¡Ê£µ£²¡Ë¤Ï½¢Ç¤°ÊÍè¡¢ËÜµòÃÏ¤ÇÂÔË¾¤Î½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Þ¤ÇÂÇÎ¨£±³ä£³Ê¬£¶ÎÒ¤ÈÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿°¤Éô¼÷¼ùÆâÌî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤Ë¡¢»Ø´ø´±¤Ï»î¹çÁ°Îý½¬¤Ç°ÛÎã¤Î»Ø¼¨¡£¥ª¥Õ¤«¤éÌµÂÌ¤Î¾¯¤Ê¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¥Æ¡¼¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤ò±¦¼ª¤Î¸å¤í¤Ç¾®¤µ¤¯¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¡¢Î©Ï²´ÆÆÄ¤Ï¡ÖºòÆü¡¢²È¤Ç°¤Éô¤ÎµîÇ¯¤È¤«°ìºòÇ¯¤ÎÂÇ·â¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤éÎÉ¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ð¥Ã¥È¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¼ê¤¬Æ°¤¤¤Æ¡¢¤É¤³¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜÅö¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ËÊÑ¤¨¤í¸À¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ì¤À¤±¤É¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÊÑ¤¨¤¿Êý¤¬ÀäÂÐ¤ËÂÇ¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ø¸µ¤ËÌá¤»¡ª¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢°¤Éô¤Ï£²²ó¤Ë£²¹æÀèÀ©ÃÆ¡¢Æ±ÅÀ¤Î£¸²óÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¤Ï·è¾¡¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤ËÂç¹×¸¥¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï°¤Éô¤â¡Ö·ë²Ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¤³¦¡£ÂÇ¤Æ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª¤«¤²¤ÇÂÇ¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»Ø´ø´±¤Î»ØÅ¦¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö°¤Éô¤Ï¿·¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ï·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò³«Ëë¤·¤Æ£¶»î¹ç¤Ç¸µ¤ËÌá¤»¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ò°ì½Ö¤Ë¤·¤ÆÉüÄ´¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎ©Ï²´ÆÆÄ¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¤È¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Î©Ï²¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ÇÉÏÂÇ²ò¾Ã¤È¤Ê¤ë¤«¡£