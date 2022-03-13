¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡ÙµÜß·¥¨¥Þ¤Ë¶È³¦¤¬ÂçÃíÌÜ¡Ä¡ª¤³¤ì¤«¤éÇä¤ì¤Ã»Ò½÷Í¥¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤
ÁÄÉã¤Ï¤Ê¤ó¤È¤¢¤Î¿Í
º£Ç¯¤Ï½÷Í¥¡¦µÜß·¥¨¥Þ¡Ê33ºÐ¡Ë¤¬Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù¤Ç¤Ï¾®·ª½Ü±é¤¸¤ëËÌ¾òµÁ»þ¤ÎËå¡¦¼Â°á¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬Åö¤¿¤êÌò¤À¤ÈÉ¾È½¤Ê¤Î¤À¡£
NHK¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ùweb¥µ¥¤¥È¤è¤ê°úÍÑ
¡ÖÁÄÉã¤¬µÜß·´î°ì¸µ¼óÁê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡Ø³ùÁÒÅÂ¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë¡¢¥Æ¥ìÄ«¤ä¥Õ¥¸¤ÎÏ¢¥É¥é½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤è¡×¡Ê¹¹ðÂåÍýÅ¹´´Éô¡Ë
µÜß·¤Î±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡Ø³ùÁÒÅÂ¡Ù¤ÎµÓËÜ¤òÃ´Åö¤¹¤ë»°Ã«¹¬´î¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤À¡£
'18Ç¯¤Ë»°Ã«¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿ÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢±Ç²è¡Øµ²±¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡Ù¤äÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¡ØÃ¯¤«¤¬¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Ê¤É¡¢»°Ã«¤ÎºîÉÊ¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö´ðËÜÅª¤Ë»°Ã«¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬½ñ¤²¼¤í¤¹ºîÉÊ¤Ë¤Ï¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÇÐÍ¥¤ä½÷Í¥¤·¤«¸Æ¤Ó¤Þ¤»¤ó¡£ÎëÌÚµþ¹á¤äº´Æ£¹À»Ô¤¬ÂåÉ½Åª¤ÊÎã¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¡Ø¥Á¡¼¥à»°Ã«¡Ù¤ËµÜß·¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢º£¸å¤âÈà¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
»°Ã«ºîÉÊ¤ÏÁí¤¸¤Æ¿Íµ¤¤¬¹â¤¯ÏÃÂêÀ¤âËÉÙ¤È¤¤¤¦µ©Í¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢½Ð±é½÷Í¥¤Î³ô¤â¾å¤¬¤ë¡£º£¸å¡¢µÜß·¤Ë¤ÏÂ¾¤ÎºîÉÊ¤äCM¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤â»¦Åþ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´´Éô¡Ë
¤¤¤Ä¤«µÜß·¤¬¥È¥Ã¥×½÷Í¥¤ËÌö¤ê½Ð¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ø½µ´©¸½Âå¡Ù2022Ç¯3·î12¡¦19Æü¹æ¤è¤ê