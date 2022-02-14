¡Ö¿Æ¤¬»à¤ÌÁ°¡×¤Ë¤¹¤Ù¤¤³¤È¡£500¿Í¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¸å²ù
¡¡ºòº£¤Î¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¡Ö¿Æ¤Î»à¡×¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤¤¤Ä¤«¤ÏÉ¬¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëÊÌ¤ì¤ÎÁ°¤Ë¡¢º£¤«¤é¿´¤¬¤±¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï²¿¤«¡© º£²ó¤Ï¿Æ¤È¤Î»àÊÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ500¿Í¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼è¤Ã¤¿·ë²Ì¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£¸å²ù¤Î¤Ê¤¤¿Æ¤Î»à¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°¤Ë¤¹¤Ù¤¤³¤È¤È¤Ï¡©
¢¡´Ç¼è¤ê¤Î½àÈ÷¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸å²ù¤¬»Ä¤ë
¡¡¿Æ¤Î»à¤Ë¿´»Ä¤ê¤ò»ý¤Ä¿Í¤¿¤Á¤Ï²¿¤Ë°ìÈÖ¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡£ÂÐ¾Ý¼Ô500¿Í¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£Q1¤Î¡Ö¿Æ¤Î»à¤ÏÍ½´ü¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤¬37¡ó¤òÀê¤á¤ë°ìÊý¡¢Q2¡Ö¿Æ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤Ç¤Ï¡Ö¤Û¤ÜËèÆü¡×¿Æ¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬25.2¡ó¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¤ò¥Þ¥¶¡¼¥ê¥ó¥°¡õ¥é¥¤¥Õ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¸¦µæ½ê½êÄ¹¤Î¶áÆ£ÏÂ»Ò»á¤Ï¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö¿Æ¤¬»à¤Ì¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë¤ÏÌÜ¤òÇØ¤±¤¿¤¤¤â¤Î¡£¼À´µ¤äÉÂµ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ø¤Þ¤µ¤«¡Ù¤È»×¤¦¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡£¤¤¤¯¤é¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¤Æ¤â¡¢¿Æ¤Î»à¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢´Ç¼è¤ê¤Î½àÈ÷¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸å²ù¤¬»Ä¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡Ø¤Û¤È¤ó¤É¼è¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤¬2°Ì¡£°ÍÂ¸¤Ç¤âÁÂ±ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¿´¤Îµ÷Î¥´¶¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤â¸å²ù¤Î¤Ê¤¤ÊÌ¤ì¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¡×
¢¡Q1¡¡¿Æ¤Î»à¤ÏÍ½´ü¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡¦1Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¤Ç¤¤¿¡¡22.0%
¡¦1Ç¯Ì¤Ëþ¡¢È¾Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¤Ç¤¤¿¡¡11.4%
¡¦È¾Ç¯Ì¤Ëþ¡¢3¤«·î°Ê¾åÁ°¤«¤é¤Ç¤¤¿¡¡10.0%
¡¦1¡Á2¤«·îÁ°¤«¤é¤Ç¤¤¿¡¡7.0%
¡¦3¡Á4½µ´ÖÁ°¤«¤é¤Ç¤¤¿¡¡2.6%
¡¦1¡Á2½µ´ÖÁ°¤«¤é¤Ç¤¤¿¡¡5.2%
¡¦4¡Á6ÆüÁ°¤«¤é¤Ç¤¤¿¡¡1.6%
¡¦1¡Á3ÆüÁ°¤«¤é¤Ç¤¤¿¡¡3.2%
¡¦¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÊÆÍÁ³¤À¤Ã¤¿¡Ë37.0%
¡¡2°Ì¤Ï¡Ö1Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¤Ç¤¤¿¡×¤Ç22.0%¡£¡ÖÍ½´ü¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¸å²ù¤ÏÀ¸¤¸¤ë¤â¤Î¡£¸Â¤ê¤¢¤ë»þ´Ö¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¸ÀÍÕ¤È¹ÔÆ°¤ò¡É·Á¡É¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×¡Ê¶áÆ£»á¡Ë
¢¡Q2¡¡¿Æ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÊÅÅÏÃ¡¦LINE¡¦¥á¡¼¥ë¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò´Þ¤à¡Ë
¡¦¤Û¤ÜËèÆü¡¡25.2%
¡¦½µ¤Ë3¡Á4Æü¡¡9.2%
¡¦½µ¤Ë1¡Á2Æü¡¡17.8%
¡¦1¤«·î¤Ë1²ó¡¡16.8%
¡¦2¡Á3¤«·î¤Ë1²ó¡¡11.4%
¡¦¤½¤ì°Ê²¼¤ÎÉÑÅÙ¡¡19.6%
¡Öº£¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¿Æ»Ò´Ö¤Î¿´ÍýÅªµ÷Î¥¡Ê¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¡Ë¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ß¤¤¤Ë¼«Î©¤·¤¿Âç¿Í¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¿Æ»Ò¤ÇÂº½Å¤·¹ç¤¦¡ÈÅ¬ÀÚ¤Êµ÷Î¥¡É¤òÀ¸¤ß¤Þ¤¹¡×¡Ê¶áÆ£»á¡Ë
¢¡ÆüËÜ¤¬¤³¤ì¤«¤é·Þ¤¨¤ëÂ¿»à¼Ò²ñ¤ËÈ÷¤¨¤ë¤Ù¤¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¸å²ù¤Î¸¶°ø¤¬²¿¤Ê¤Î¤«¤òÌä¤¦Q3¡Ö¿Æ¤¬»à¤ÌÁ°¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©¡×¤Ç¤Ï¡¢1°Ì¤¬¡Ö´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¡×¡Ê80.6¡ó¡Ë¡¢2°Ì¤Ï¡Ö¿Æ»Ò¤Ç¤Î³°½Ð¤äÎ¹¹Ô¡×¡Ê60.2¡ó¡Ë¡¢3°Ì¤Ï¡Ö¿Æ¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¡×¡Ê26.8¡ó¡Ë¤ÈÂ¿¤¯¤òÀê¤á¡¢ÁêÂ³¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÌ³Åª¤ÊÉôÊ¬¤Ç¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£º£²ó¼èºà¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤â¡¢¤Þ¤º¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ï¤ê¿Æ¤Î»à¤Ç¸å²ù¤¹¤ë¤Î¤Ïà¿´á¤ÎÉôÊ¬¡£ÆüËÜ¤¬¤³¤ì¤«¤é·Þ¤¨¤ëÂ¿»à¼Ò²ñ¤ËÈ÷¤¨¡¢ÁêÃÌµ¡´Ø¤äÀ©ÅÙ¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¾ïÆüº¢¤Î¾®¤µ¤Ê¸ÀÆ°¤¬¸å²ù¤ÎÂç¾®¤òÊ¬¤±¤ëÊ¬´ôÅÀ¤Ê¤Î¤À¡£
¢¡Q3¡¡¿Æ¤¬»à¤ÌÁ°¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¡Ê³Æ¼«2¤ÄÁªÂò¡Ë
¡¦´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡¡80.6%
¡¦¿Æ»ÒÏ¢¤ìÎ©¤Ã¤Æ³°½Ð¤äÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡¡60.2%
¡¦¿Æ¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÊâ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡¡26.8%
¡¦½Å¾É»þ¤Î¼£ÎÅÊý¿Ë¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡¡7.4%
¡¦°ä»ºÁêÂ³¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ»×¤ò³ÎÇ§¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡¡6.0%
¡¦»ñ»º¤ä¼Ú¶â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÙ¤«¤¯³ÎÇ§¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡¡5.2%
¡¦Áòµ·¤Î»ÅÊý¤ä¤ªÊèÁª¤Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡¡5.2%
¡¦²ð¸îÊý¿Ë¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡¡4.8%