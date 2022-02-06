¶õµ¤³¬ÃÊ¡¢ËÜ¿ÍÌò¤Ç¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ê¥Ð¥¤¥¹¡Ù¤Ë¡¡¤â¤°¤é¤ÏÃÙ¹ï¥·¡¼¥ó¡¡°ìµ±¡õ¥Ð¥¤¥¹¤¬¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Ë
¡¡²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼À¸ÃÂ50¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ¤Î¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ê¥Ð¥¤¥¹¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡Á°9¡§00¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡£13ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè22ÏÃ¤«¤é2½µÏ¢Â³¤Ç¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2021¡Ù¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¶õµ¤³¬ÃÊ¡Ê¿åÀî¤«¤¿¤Þ¤ê¡¢ÎëÌÚ¤â¤°¤é¡Ë¤¬ËÜ¿ÍÌò¤Ç¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¶õµ¤³¬ÃÊ¤Ë½±·âÍ½¹ð¤¬Éñ¤¤¹þ¤ß¡¢¸Þ½½Íò°ìµ±¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ê¥Ð¥¤¡ÊÁ°ÅÄ·ýÂÀÏº¡Ë¤ÈÁêËÀ¡¦¥Ð¥¤¥¹¡ÊÀ¼¡§ÌÚÂ¼Úå¡Ë¤¬Èà¤é¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾Ð´é¤Ç¥ê¥Ð¥¤¡õ¥Ð¥¤¥¹¤È¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¶õµ¤³¬ÃÊ
¡¡Âè22ÏÃ¤Ï¡¢°ìµ±¤Î¤â¤È¤Ë¶õµ¤³¬ÃÊ¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬ÁêÃÌ¤Ë¶î¤±¤³¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶õµ¤³¬ÃÊ¤Ë½±·âÍ½¹ð¤¬Éñ¤¤¹þ¤ß¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤ÇÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤¬Â¿¿ô¡¢Ãæ»ß¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¶õµ¤³¬ÃÊ¤ò¼é¤Ã¤ÆÈÈ¿Í¤òÆÃÄê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍê¤Þ¤ì¤¿°ìµ±¤ÏµÞ¤¤ç¡¢¥Ð¥¤¥¹¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ËÀøÆþ¤·¤ÆÁÜºº¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¶õµ¤³¬ÃÊ¤òÁÀ¤¦°¿Í¤È¤Ï¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ç¥Ã¥É¥Þ¥ó¥º¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¡£
¡¡ËÜ¿ÍÌò¤Ç·ÝÇ½¿Í¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥í¥ï¥ó¡Ù¤ÎÂçÏÂÅÄ¿Ìé°ÊÍè¡Ê2019Ç¯11·î9Æü¡¢16ÆüÊüÁ÷¡Ë¡£ËÜ¿ÍÌò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¡¢ÃÙ¹ïËâ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤â¤°¤é¤¬¿²Ë·¤·¤Æ¼ýÏ¿¤ËÃÙ¤ì¤Æ¤¯¤ë¾ìÌÌ¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡»£±Æ¤ò½ª¤¨¤¿¤«¤¿¤Þ¤ê¤Ï¡¢¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤È¤¤¤¨¤ÐÁ´¹ñÌ±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¡£¤Þ¤µ¤«¶õµ¤³¬ÃÊ¤¬¡¢¤·¤«¤âËÜ¿ÍÌò¤Ç½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¡ª¡×¤È´¶·ã¡£¡Ö»£±Æ¤Ï¥µ¥¤¥³¥¥¡ª¡¡¥µ¥¤¥³¥¥¡ª¡¡¥µ¥¤¥³¥¥¡ª¡¡¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¼«¿È¤Î¥®¥ã¥°¤ò¸ò¤¨¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡õ¥¥ã¥¹¥È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤â¤°¤é¤â¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Ë½Ð¤¿¤¯¤Æ¤â½Ð¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ç¤À¤¤¤Ö±¿¤ò»È¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼½é½Ð±é¤ËÂç¶½Ê³¤À¤Ã¤¿¡£2¿Í¤ò·Þ¤¨¤¿Á°ÅÄ¤â¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¥¢¥É¥ê¥Ö¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¤¹¤°¤µ¤Þ¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢¤ª2¿Í¤ÎÂÐ±þÎÏ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¶õµ¤³¬ÃÊ¤Î±éµ»¤ò¾Ð´é¤ÇÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶õµ¤³¬ÃÊ¤Î´§¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¶õµ¤³¬ÃÊ¤Î¶õµ¤´Ñ»¡¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË ¿¼Ìë2:16¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ç¤Ï¡¢23Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Çº£²ó¤Î¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ê¥Ð¥¤¥¹¡Ù¤Î»£±Æ¥¦¥éÂ¦¤ò¸ø³«¡£Âè22ÏÃ¡¢Âè23ÏÃ¤Ç¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¼Æùõµ®¹Ô´ÆÆÄ¤ä¡¢¼ç±é¤Î¸Þ½½Íò°ìµ±¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«É¬¸«¤À¡£
¢£¥³¥á¥ó¥È
¡Ú¿åÀî¤«¤¿¤Þ¤ê¡Û
¡½¡½¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ê¥Ð¥¤¥¹¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿´¶ÁÛ¤ò
¡¡»£±Æ¤Ï¥µ¥¤¥³¥¥¡ª¡¡¥µ¥¤¥³¥¥¡ª¡¡¥µ¥¤¥³¥¥¡ª¡¡¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤È¤¤¤¨¤ÐÁ´¹ñÌ±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢ÃË¤Î»Ò¤Ê¤éÃ¯¤·¤âÆ´¤ì¤ë¤â¤Î¡£¤Þ¤µ¤«¶õµ¤³¬ÃÊ¤¬¡¢¤·¤«¤âËÜ¿ÍÌò¤Ç½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
¡¡ËÍ¤é¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤»¤ê¤Õ¤Ï¾¯¤Ê¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢É½¾ð¤Ç¸ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï°ÊÁ°¡¢´Øº¬¶Ð¤µ¤ó¤Ë¡Ö¥¥ß¤ÎÉ½¾ð¤Î¼Çµï¤Ï¹õß·±Ç²è¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤è¡×¤È¤ªË«¤á¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¶»¤Ë±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÚÎëÌÚ¤â¤°¤é¡Û¡¡
¡½¡½¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ê¥Ð¥¤¥¹¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿´¶ÁÛ¤ò
¡¡²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë½Ð¤¿¤¯¤Æ¤â½Ð¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç²æ¡¹¤ß¤¿¤¤¤Ê·Ý¿Í¤¬½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤ó¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¡ª¡¡º£²ó¤Ç¡¢¤À¤¤¤Ö±¿¤ò»È¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤³¤Î¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ê¥Ð¥¤¥¹¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤¿¤á¤ËºÇ¶á¡¢Á´Á³¥Ñ¥Á¥ó¥³¤¬Åö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
¡¡ÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î¥·¡¼¥ó¡£¤¢¤Þ¤ê¸À¤¦¤È¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤±¤É¡¢ËÍ¤é¤Î½éÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ï¾×·â¤Î¥¢¥É¥ê¥Ö¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤½¤³¤Ï¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
¡ÚÁ°ÅÄ·ýÂÀÏº¡Û
¡½¡½¶õµ¤³¬ÃÊ¤È¶¦±é¤·¤¿´¶ÁÛ¤ò
¡¡ºÇ½é¤ËµÓËÜ¤ò³«¤¤¤¿¤È¤¡¢¶õµ¤³¬ÃÊ¤µ¤ó¤¬¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÆÉ¤ß¤ä»£±Æ¤ÎºÝ¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê¥¢¥É¥ê¥Ö¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¤¹¤°¤µ¤Þ¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢¤ª2¿Í¤ÎÂÐ±þÎÏ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»£±ÆÃæ¤Ï¤Ä¤¤¤Ä¤¤¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤»£±Æ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶¦±é¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¡¡Á°È¾¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÅÜÅó¤ÎÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¹ç³Ê¤«¤é¤¹¤°¤Ë»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤ª¼Çµï¤â»£±Æ¤â¤Û¤È¤ó¤É½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç²¿¤â¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤ËÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¡£È¾Ç¯´Ö¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²á¤®¡¢¤â¤¦ÊüÁ÷¤¬ÀÞ¤êÊÖ¤·¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤È¤È¤Æ¤âÁá¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£»£±Æ¸åÈ¾¤Ï¾¯¤·´·¤ì¤Æ¤¤¿Ê¬¡¢µ¤¤òÈ´¤«¤º¤Ë¤â¤Ã¤È¤ª¼Çµï¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¾ï¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê±éµ»¤¬¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ê¥Ð¥¤¥¹¡Ù¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª