»öÌ³½ê¼ÒÄ¹¤¬·è°Õ¤Î¼ÂÌ¾¹ðÇò¡Ä¡ªÀéÍÕ¿¿°ì¡Ö°ì²ÈÃÇÀä¤Î¿¿Áê¡×
¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÎ¢¤ÇêÁ¤¤¤¿£³¿Í¤ÎÀµÂÎ
¤³¤³¤Ë°ìËç¤Î¼Ì¿¿¤¬¤¢¤ë¡£
Ãæ±û¤ÇÍÛµ¤¤Ë¥µ¥à¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¶äËë¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼¤ÇÆüËÜ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó³¦¤ÎÁÃ(¤¤¤·¤º¤¨)¤òÃÛ¤¤¤¿ÀéÍÕ¿¿°ì¡ÊµýÇ¯82¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Æ¡¼¥Ö¥ëÃæ±û¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤ÏºÇ¹âµé¤ÎÁú¹ß¤êÆù¡£¤³¤ÎÆüÀéÍÕ¤Ï¡¢±¿Å¾¼ê·ó¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î£Á»á¤ÈÅÔÆâ¤ÎÃÎ¿ÍÂð¤òË¬¤Í¡¢¤¹¤¾Æ¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¼«Âð¤¬·¯ÄÅ»Ô¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¤È±ó¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀéÍÕ¤µ¤ó¤Ï£±¡Á£²»þ´ÖÂÚºß¤·¤Æµ¢¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¶½¤Ë¾è¤Ã¤¿¤Î¤«¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥«¡¼¥É¤ÇÍ·¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¡¢¿¼Ìë11»þ¤´¤í¤Þ¤Ç²ñ¿©¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¡Ê»²²Ã¼Ô¡Ë
ºòÇ¯£··î31Æü¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤À¤¬£²Æü¸å¤Î£¸·î£²Æü¡¢ÀéÍÕ¤È£Á»á¤ÏÂ·¤Ã¤ÆÈ¯Ç®¡££¸·î£´Æü¤Ë¤¹¤¾Æ¤²ñ¤Î»²²Ã¼Ô°¸¤Æ¤ËÀéÍÕ¤«¤é¡Ò¤ä¤Ï¤ê£Á¤µ¤ó¡Ê¥á¡¼¥ë¤Ç¤Ï¼ÂÌ¾¡Ë¤«¤éÌã¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£º£38.8ÅÙ¤ÎÇ®¤Ç¤¹¡¢£Ð£Ã£Ò¸¡ºº¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡Ó¤È¤¤¤¦¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤¼¡Ò¤ä¤Ï¤ê¡Ó¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤¹¤¾Æ¤²ñ¤ÎÆü¡¢£Á¤Ï²¿ÅÙ¤â¡ØÂÎÄ´¤¬°¤¤¡Ù¤È¥³¥Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£·ë¶É¡¢¤¢¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿15Ì¾¤Î¤¦¤Á»ä¤ò´Þ¤á¤¿£¸Ì¾¤¬¿··¿¥³¥í¥Ê¤Ë´¶À÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Ï¥¤¥Ù¥ë¥á¥¯¥Á¥ó¤ò°û¤ó¤Ç°ìÌ¿¤ò¼è¤êÎ±¤á¤Þ¤·¤¿¡££Á¤Ï38ÅÙ¤ÎÇ®¤¬½Ð¤¿Æü¤Ë¹³¸¶¸¡ºº¤Î¥¥Ã¥È¤ò£¶¸Ä¤âÇã¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀéÍÕ¤µ¤ó¤Ë¥¥Ã¥È¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¹²¤Æ¤ÆÀéÍÕ¤µ¤ó¤Ë¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤¦Ï¢Íí¤ÏÄÌ¤¸¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÊÌ¤Î»²²Ã¼Ô¡Ë
£Ð£Ã£Ò¸¡ºº¤ÇÍÛÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀéÍÕ¤Ï¼«ÂðÎÅÍÜ¤Î¸å¤ËÆþ±¡¤·¤¿¤¬¡¢£¸·î19Æü¤ËµÞÀÂ¡£
¤À¤¬¡¢Èà¤Î»à¤ÇÈá·à¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¯Ã±°Ì¤Î¼Ú¶â¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤É¤Î»û¤ËÇ¼¹ü¤¹¤ë¤«¤Ç°äÂ²¤¬¥â¥á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¼¡¡¹¤ÈÈ¯³Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â½÷À½µ´©»ï¤ä¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Î³Ê¹¥¤Î±Â¿©¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬ÀéÍÕ¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÂÐÎ©¤Ç¤¹¡£°ä¹ü¤ò½ä¤Ã¤Æ¤¤ç¤¦¤À¤¤´Ø·¸¤¬ÃÇÀä¡£»Í½½¶åÆüË¡Í×¤òÊÌ¡¹¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
ÀéÍÕ¤Ë¤ÏÌîºÝÍÛ»Ò¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ä¹½÷¡¦¿¿À¥¼ùÎ¤(¤Þ¤Ê¤»¤¸¤å¤ê)¡Ê47¡Ë¤È¡¢¡Ç96Ç¯¤ËºÆº§¤·¤¿°ìÈÌ½÷À£Ô¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤Ë¤â¤¦¤±¤¿Ä¹ÃË¡¦¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤(¤¢¤é¤¿¤Þ¤Ã¤±¤ó¤æ¤¦)¡Ê25¡Ë¤È¼¡ÃË¡¦âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ(¤Þ¤¨¤À¤´¤¦¤É¤ó)¡Ê22¡Ë¤È¤¤¤¦£³¿Í¤Î»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¡£Èà¤é¤¬»ÐÄï¤ËÊÌ¤ì¤Æ¡¢¹üÆù¤ÎÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤¬¡½¡½¡£
¡Ö°ì²ÈÃÇÀä¤Ïºî¤é¤ì¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¹õËë¤Î°ì¿Í¤¬£Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¤½¤¦Ê°(¤¤¤¤É¤ª)¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀéÍÕ¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¡Ø¥¢¥¹¥È¥é¥¤¥¢¡ÙÂåÉ½¤ÎÎëÌÚÅ¯Ìé»á¡£ÀéÍÕ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÎëÌÚ»á¤Ï½½¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡££±·î22Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¼Å(¤·¤Î)¤Ö²ñ¡×¡Ê¼ùÎ¤¼çºÅ¡£¥³¥í¥Ê´¶À÷³ÈÂç¤Ë¤è¤ê±ä´ü¡Ë¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤ÈÄÀÌÛ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÎëÌÚ»á¤¬¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÎ¢¤ÇêÁ(¤¦¤´¤á)¤¤¤Æ¤¤¤¿¹õËë¤ÎÀµÂÎ¤ò¹ðÈ¯¤¹¤ë¡£
ºÇ´ü¤ò´Ç¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÉÂ¾¿Í¡É
ÎëÌÚ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹õËë¤Ï£Á»á¤È¡Ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¯¥é¥Ö¡Ù¡Ê£Ê£Á£Ã¡Ë´´Éô¤Î£Â¡¢ÀéÍÕ¤Î¥¿¥Ë¥Þ¥Á£Ã¤Î£³¿Í¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö£Á¤Ï10Ç¯¤°¤é¤¤Á°¤ËÊÌ¶È³¦¤«¤éÍè¤¿¿Í¤ÇÃøºî¸¢¤Ë¾Ü¤·¤¯¡¢¡ØËÍ¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃøºî¸¢¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÀéÍÕ¤µ¤ó¤ËÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¿¡£²ø¤·¤¤°Æ·ï¤Ç¤âÀéÍÕ¤µ¤ó¤¬¾è¤êµ¤¤Ê¤é¡¢¡Ø¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡Ù¤È¸å²¡¤·¤¹¤ë¥¤¥¨¥¹¥Þ¥ó¡£¶áÇ¯¤Ï¿¿·õÍ¤¤Ë¸ªÆþ¤ì¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èà¤ÎÁë¸ý¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡££Â¤Ï£Ê£Á£Ã¤Î14´üÀ¸¤ÇÄé¿¿°ì¡Ê57¡Ë¤é¤ÈÆ±´ü¡£ÀéÍÕ¤µ¤ó¤ÎÂÀ¸Ý»ý¤Á¤ò¤·¤Æ£Ê£Á£Ã¤Î´´Éô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃË¤Ç¤¹¡££Ã¤ÏÀéÍÕ¤µ¤ó¤Ë»Å»ö¤ò²ó¤·¤¿¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò»ÅÀÚ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥Ë¥Þ¥Á¡££Á¤È£Â¤â£Ã¤Ë²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤«¤éÀè¤Ï¿äÂ¬¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀéÍÕ¤µ¤ó¤ò¼º¤Ã¤¿£³¿Í¤¬¼¡¤Ë´ó¤ëÊÕ¤È¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¿¿·õÍ¤¤È¶¿ÆØ¤À¤Ã¤¿¡£·»Äï¤è¤ê20ºÐÇ¯Ä¹¤Ç¥â¥Î¸À¤¨¤ë¼ùÎ¤¤µ¤ó¤Ï¼ÙËâ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¡ÊÀéÍÕ¤ÎÍ§¿Í¡Ë
ÀéÍÕ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¡¢ÎëÌÚ»á¤Ï£³¿Í¤Î¡Ö°ÛÍÍ¤ÊÆ°¤¡×¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö£¸·î19Æü¤ÎÃëº¢¡¢ÉÂ±¡¤ÎÊý¤«¤é¡Ø´íÆÆ¤À¤«¤é²ÈÂ²¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿£Á¤¬Ï¢Íí¤·¤¿¤Î¤Ï£Â¡¢¿¿·õÍ¤¤È¶¿ÆØ¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤é¤ÎÊì¿Æ£Ô¤µ¤ó¡£¼ùÎ¤¤Ë¤ÏÏ¢Íí¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼ùÎ¤¤Ï£Â¤«¤é¡Ø¤¿¤Ö¤óº£Æü¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¿¿·õÍ¤¤Ï»£±Æ¤Ç³¤³°¡¢£Ô¤µ¤ó¤È¶¿ÆØ¤Ï±óÊý¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤¤¤¿¼ùÎ¤¤ÏÉã¤Î»à¤ËÌÜ¤Ë²ñ¤¨¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢ºÇ´ü¤ò´Ç¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï£Á¤È£Â¤È¤¤¤¦àÂ¾¿Íá¤Ç¤·¤¿¡££Á¤Ï»ä¤Ë¤âÏ¢Íí¤ò¤»¤º¡¢»ä¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ç»à¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Íâ20Æü¡¢ÀéÍÕ¤Ïè¸Èû(¤À¤Ó)¤ËÉÕ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤âÎëÌÚ»á¤Ï°ÛÊÑ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡£
¡Ö²ÐÁò¾ì¤Ë¼ùÎ¤¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡££Â¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ø»Å»ö¤ÇÍè¤ì¤Ê¤¤¤Í¤ó¡Ù¤È¸À¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¥Ð¥«¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆËÜ¿Í¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤é¡Ø¥³¥í¥Ê¤Ç¹ü¤Ï½¦¤¨¤Ê¤¤¡£²È¤Ç¤ª¹ü¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤À¤±¤À¤«¤é¡¢Íè¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤È£Â¤Ï¼ùÎ¤¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¿ÆÂ²¤Ç¤â¤Ê¤¤£Â¤¬¹ü¤ò½¦¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡£¤è¤¯¸«¤ì¤Ð¡¢£Ã¤¬°ÌÇ×¤ò»ý¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¶¿ÆØ¤Ï»Å»ö¤Î¤¿¤áºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¤ì¤º¡¢²ÐÁò¤ò»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤Þ¤¿¤âàÂ¾¿Íá¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡×
ëÃ(¤¤¤Ö¤«)¤ëÎëÌÚ»á¤ò¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¾×·â¤¬½±¤Ã¤¿¡£²ÈÂ²¤ËÌµÃÇ¤Ç²üÌ¾¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£²üÌ¾¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢£Ã¤¬ÀéÍÕ¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿½»¿¦¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤¿¤À¤´¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡½¡½ÎëÌÚ»á¤Ï¤¹¤°¤ËÆ°¤¤¤¿¡£¿¿·õÍ¤¤¿¤Á¤ÎÊì¿Æ£Ô¤µ¤ó¤È¼ùÎ¤¤ò²ñ¤ï¤»¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö²ÐÁò¤Î¾¯¤·¸å¤Ë¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¤¦¤Ê¤ê£Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø»ä¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Èò¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¼ùÎ¤¤Ï¡Ø»ä¤â¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÅú¤¨¡¢Æó¿Í¤Ï¸Ç¤¯ÊúÍÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡££Ô¤µ¤ó¤Ï¡Ø¼ùÎ¤¤µ¤ó¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ªÇ¤¤»¤¹¤ë¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬ÁÓ¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤À¤·¡¢Ë¡Í×¤ò»ÅÀÚ¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡£¿¿·õÍ¤¤È¶¿ÆØ¤âÆ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÀéÍÕ¤Î°ä¹ü¤Ï·¯ÄÅ¤Î¼«Âð¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁÓ¼ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ùÎ¤¤¬¡Ö¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã¡¢¥Ñ¥Ñ¤¬¼ä¤·¤¤¤«¤é¡×¤È»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¡£¹ç°Õ¤Î¾å¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½÷À½µ´©»ï¤Ç¤Ï¡Ö°ä¹ü¥Ð¥È¥ë¤Ç»Í½½¶åÆüË¡Í×¤¬£²²ó¡×¡Ö¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤¡¡¤¤¤Þ¤À¤Ë°ä¹ü¤Ë²ñ¤¨¤ÌÆü¡¹¡×¤ÈÃ¡¤«¤ì¤¿¡£
°ä¹ü¤È¤ÎÌÌ²ñ¤ò¡Ö¼Âà¤·¤Þ¤¹¡×
¡ÖºÇ½é¤ËÃÇ¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£°ä¹ü¤ÈÌÌ²ñ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿¿·õÍ¤Â¦¤Î°Õ»×¤Ç¤¹¡£³¤³°¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¿¿·õÍ¤¤¬µ¢¹ñ¤·¤¿¸å¡¢£Â¤¬¡Ø¿¿·õÍ¤¤È¹ü¤ò²ñ¤ï¤»¤Æ¤ä¤ì¤è¡Ù¤È»ä¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¼ùÎ¤¤¬¼è¤ê»ÅÀÚ¤ë»Í½½¶åÆüË¡Í×¤ÎÁ°¤Ë£Ã¼çÆ³¤Î»Í½½¶åÆüË¡Í×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢£Â¤Ë°ä¹ü¤òÅÏ¤»¤Ð£Ã¤Î»Í½½¶åÆüË¡Í×¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¤ê¡¢¾¡¼ê¤ËÊ¬¹ü¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¼ùÎ¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡¢¡Ø¤¤¤Þ¤Ï»Í½½¶åÆüË¡Í×¤Î½àÈ÷¤Ê¤É¤Ç»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Ë¡Í×¸å¤Ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÄ´À°¤·¤Æ¡¢¿¿·õÍ¤¤¬²ñ¤¤¤ËÍè¤ë¤«¡¢¼ùÎ¤¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ù¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤Ä¤¤Ç£Ï£Ë¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¿¿·õÍ¤¤ÏÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Øº£²ó¤Ï¼Âà¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÎëÌÚ»á¡Ë
¿¿·õÍ¤¤¬³¤³°¤òµòÅÀ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ°Õ»×ÁÂÄÌ¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤ÌÌ¤Ï¤¢¤ì¤É¡¢»ÐÄï¤Î´Ö¤ËÃÇÀä¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿¿·õÍ¤¤ä¶¿ÆØ°Ê³°¤Î²¿¼Ô¤«¤¬¡¢Èà¤é¤Î°Õ»×¤È¤Ï¿¿µÕ¤Îµ»ö¤ò½÷À½µ´©»ï¤Ë½ñ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¡¢ÎëÌÚ»á¤Ï¸À¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
±²Ãæ¤Î£Á»á¤òÄ¾·â¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤¾Æ¤²ñ¤ÎÆü¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡¢ÀéÍÕ¤Ë¹³¸¶¸¡ºº¥¥Ã¥È¤òÅÏ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡ÊÍýÍ³¤Ï¼«¿È¤ÎÈ¯Ç®¡Ë¡¢¼ùÎ¤¤ÈÎëÌÚ»á¤Ë´íÆÆ¤ÎÏ¢Íí¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¼ùÎ¤¤µ¤ó¤¬¡Ø²ÐÁò¤Ï¤ªÇ¤¤»¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È²æ¡¹¤Ë¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡ÖÀéÍÕ¤µ¤ó¤¬ÀÂµî¤¹¤ëÄ¾Á°¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡¢½»¿¦¤¬ÉÂ±¡¤ËÍè¤é¤ì¤Æ¡¢¾¯¤·ÃÙ¤ì¤Æ£Ã¤µ¤ó¤âÅþÃå¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤â¤¦²üÌ¾¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¸Á°¡¢ÀéÍÕ¤µ¤ó¤ÈÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¸å¡¢¼ùÎ¤¤µ¤ó¤âÍè¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²üÌ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤â¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤¬»Í½½¶åÆüË¡Í×¤Î¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡Ø¡Ê²üÌ¾¤Î·ï¤Ï¡ËÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢ÊÌ¤Î²üÌ¾¤ò¤Ä¤±¤¿¡£°ä¹ü¤Î·ï¤â¼ùÎ¤¤µ¤ó¤¬¡Ø¡Ê»Í½½¶åÆüË¡Í×¤¬½ª¤ï¤ë¡Ë10·î£¸Æü¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¡Ù¤È¸À¤¦¤«¤é¿¿·õÍ¤¤ÏÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¡ØÅÏ¤µ¤Ê¤¤¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç·èÎö¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼ùÎ¤¤µ¤ó¤ÏÌîºÝ²È¤Î¿Í¤Ç¡¢ÀéÍÕ¤µ¤ó¤ÏÁ°ÅÄ²È¤Î¿Í¡ÊËÜÌ¾¡¦Á°ÅÄÄ÷Êæ(¤µ¤À¤Û)¡Ë¡£Á°ÅÄ²È¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ò¼ùÎ¤¤µ¤ó¤â¤ï¤¤Þ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á°ÅÄ²È¤ÎÄ¹ÃË¡¦¿¿·õÍ¤¤¬»£±Æ¤ò½ª¤¨¤Æµ¢¹ñ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤À¤±¡¢¹ü¤òÍÂ¤«¤ë¤Î¤À¤È»×¤Ã¤¿¤«¤éÎ»¾µ¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢È¿¸Î(¤Û¤´)¤Ë¤·¤¿¡£¡Ø¤Ê¤ó¤ÇÌîºÝ²È¤¬¡ª¡Ù¤È¼þ°Ï¤â¥Ð¥ó¥Ð¥óÊ¸¶ç¤ò¸À¤¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¤À¤¬¡¢Åö¤ÎÁ°ÅÄ²È¿ÆÂ²¤Ï¤³¤¦Ê°¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁ°ÅÄ²È¿ÆÂ²¤â²ÐÁò¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡££Á¤µ¤ó¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÀéÍÕ¤ÏË´¤¯¤Ê¤ëÀ£Á°¤Þ¤Ç±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬»à¤Ì¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²üÌ¾¤ò»öÁ°¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¼ùÎ¤¤Á¤ã¤ó¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç²üÌ¾¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¼ùÎ¤¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ø²ÐÁò¤Ï¤ªÇ¤¤»¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡©¡¡²æ¡¹¿ÆÂ²¤Ï¼ùÎ¤¤Á¤ã¤óÂ¦¤ÎË¡Í×¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡££Á¤µ¤ó¤¿¤Á¤âË¡Í×¤ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀéÍÕ¤¬¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤«»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡×
£Á»á¤ÎÈ¿ÏÀ¤òÊ¹¤¤¤¿ÎëÌÚ»á¤Ï¡ÖÊò¤ì¤Þ¤¹¡£¤è¤¯¤½¤ó¤Ê¥¦¥½¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¿¼¤¤¥¿¥áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£º£²ó¡¢¤¹¤Ù¤Æ¾Úµò¤ò¤â¤È¤ËÈ¯¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£³¿Í¤Î½ÐÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹¶Àª¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2022Ç¯2·î11Æü¹æ¤è¤ê