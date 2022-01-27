¥¹¥¿¥Ð¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¿·ºî¥Õ¥é¤Ú¤ò°û¤ßÈæ¤Ù¡ª ¡ÖÀ¸¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¡×¤Î¥Õ¥é¤Ú¤ÏÍ¥¤·¤¤´Å¤µ¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤
Âè1ÃÆ¤ËÂ³¤¡¢Âè2ÃÆ¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤Î¤¢¤Þ¡Á¤¤¹¬¤»¤¬ÅÐ¾ì
¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÂè2ÃÆ¡ª 2022Ç¯1·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¥È¥ê¥×¥ë À¸¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡ÊR¡Ë¡×¤ËÂ³¤¡¢1·î26Æü¤«¤éÀ¸¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¥Ù¥¤¥¯¥É&¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼ À¸¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡ÊR¡Ë¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥Ù¡¼¥¹¤â¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤â¿¿¤ÃÇò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥È¥ê¥×¥ë À¸¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡ÊR¡Ë¡×¤Î¸«¤¿ÌÜ¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈÇòvs.¹õ¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¤Í¡£Àã¤Î¤è¤¦¤ËÇò¤¤¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥¥ã¥á¥ë¿§¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥½¡¼¥¹¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÍí¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª À¸¡õ¥Ù¥¤¥¯¥É¤ÎW¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³
¤Ç¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯¼Â¿©¤Ç¤¹¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³ÆÃÍ¤ÎÇ»¸ü¤Ê´Å¤µ¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤Ò¤È¸ý°û¤ó¤Ç¤ß¤¿¤È¤³¤í¡Ä¡ÄÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â´Å¤¹¤®¤º¡¢¤¹¤´¤¯°û¤ß¤ä¤¹¤¤¡ª ¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¸åÌ£¤ÎÃæ¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎË§½æ¤µ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢¤´¤¯¤´¤¯°û¤ß¤¹¤¹¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¥Ü¥Ç¥£ÉôÊ¬¤ò¤¹¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Á´ÂÎ¤Ë¾®¤µ¤Ê¾Æ¤¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£³ú¤ó¤ÇÌ£¤ï¤¦¤Û¤É¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤ò¾Æ¤¤¤¿¹á¤Ð¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥½¡¼¥¹¤Ë¤Ï±£¤·Ì£¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤Ê¤Î¤Ë¥¥ã¥á¥ë¿§¤Ê¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤À¤í¤¦¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï±£¤·Ì£¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÀµÄ¾¡¢Á´Éô°û¤ßÀÚ¤Ã¤Æ¤â¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤ÏÁ´¤¯µ¤¤¬ÉÕ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¹á¤Ð¤·¤µ¤È¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿¸åÌ£¤Ï¡¢±£¤·Ì£¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¤ª¤«¤²¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤Ë¤«¤¯À¸¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤È¥Ù¥¤¥¯¥É¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤Î¤¼¤¤¤¿¤¯¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥¤¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤¹¡£
¥È¥ê¥×¥ëÀ¸¥Á¥ç¥³¡õ¥Û¥ï¥¤¥ÈÀ¸¥Á¥ç¥³¡¢¤É¤Ã¤Á¤Î¹¬¤»¤âÍß¤·¤¤¡ª
¤³¤ì¤Ç¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤¬½Ð¤½¤í¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÅöÆü¤Î2·î14Æü¤Þ¤Ç¡¢2¼ïÎà¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¤É¤Á¤é¤âÀ¸¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¥¹¥¿¥Ð¤é¤·¤¤ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë1ÇÕ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÎ¾Êý¤Î¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¤ò°û¤ßÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤¢¤Þ¡Á¤¤¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
DATA
¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹
¡Ö¥Ù¥¤¥¯¥É&¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼ À¸¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È ¥Õ¥é¤Ú¥Á¡¼¥Î¡ÊR¡Ë¡×
¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¡¡ÀÇ¹þ668±ß¡¿Å¹ÆâÍøÍÑ ÀÇ¹þ680±ß¡ÊTall¥µ¥¤¥º¤Î¤ß¡Ë
ÈÎÇä´ü´Ö¡¿2022Ç¯1·î26Æü¡Á2·î14Æü¤Þ¤Ç ¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¡¡ÀÇ¹þ668±ß¡¿Å¹ÆâÍøÍÑ ÀÇ¹þ680±ß¡ÊTall¥µ¥¤¥º¤Î¤ß¡Ë
ÈÎÇä´ü´Ö¡¿2022Ç¯2·î14Æü¤Þ¤Ç ¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
(Ê¸:³ûÀ¾ Îè²Â)