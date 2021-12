セガは、PlayStation Storeとニンテンドーeショップにて販売中のPlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/ニンテンドー3DS用タイトルの一部を、期間限定で特別価格にて販売する「セガ 年末年始スペシャルセール」を、2022年1月7日までの期間限定で開催中。

また、12月22日〜26日の期間に売れた(※デジタルデラックス版などを合算し、タイトルごとに集計)、いま人気のセガアトラスタイトルの販売数上位10位もランキング形式で発表している。

PlayStation Storeセガアトラスタイトル売上ランキング

1位「ペルソナ5 ザ・ロイヤル」税込9680円→5324円(45%OFF)

(c)ATLUS (c)SEGA All rights reserved.

2位「LOST JUDGMENT:裁かれざる記憶」税込9119円→6383円(30%OFF)

(c)SEGA

3位「龍が如く7 光と闇の行方」税込9229円→3691円(60%OFF)

(c)SEGA

4位「龍が如く 極」税込2189円→1094円(50%OFF)

(c)SEGA

5位「龍が如く0 誓いの場所」税込4180円→2090円(50%OFF)

(c)SEGA

6位「龍が如く 極2」税込4389円→2194円(50%OFF)

7位「龍が如く6 命の詩。」税込3839円→1919円(50%OFF)

8位「龍が如く 維新!」税込4389円→2194円(50%OFF)

9位「龍が如く5 夢、叶えし者」税込4389円→2194円(50%OFF)

10位「龍が如く4 伝説を継ぐもの」税込4389円→2194円(50%OFF)

ニンテンドーeショップ セガアトラスタイトル売上ランキング

1位「ぷよぷよテトリス2」税込5489円→3842円(30%OFF)

(c)SEGA

Tetris (R) & (c) 1985~2021 Tetris Holding.

2位「ペルソナ5 スクランブル ザ ファントム ストライカーズ」税込9680円→5324円(45%OFF)

(c)ATLUS (c)SEGA/ (c)KOEI TECMO GAMES All rights reserved.

3位「SEGA AGES ぷよぷよ通」税込999円→699円(30%OFF)

(c)SEGA

4位「初音ミク Project DIVA MEGA39’s」税込6589円→3294円(50%OFF)

(c) SEGA

(c) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

5位「ぷよぷよeスポーツ」税込2036円→1425円(30%OFF)

(c)SEGA

6位「戦場のヴァルキュリア4 新価格版」税込2970円→1485円(50%OFF)

7位「世界樹の迷宮X」税込3278円→2295円(30%OFF)

8位「マリオ&ソニック AT 東京2020オリンピック スペシャルプライス」税込3980円→3582円(10%OFF)

9位「ソニックフォース 新価格版」税込3289円→986円(70%OFF)

10位「SEGA AGES スペースハリアー」税込999円→499円(50%OFF)

「セガ 年末年始スペシャルセール」開催! | セガ:

https://sega.jp/special/sale/[リンク]

(執筆者: ガジェット通信ゲーム班)