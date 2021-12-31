³áÍµµ®¡¢À¼Í¥¿ÍÀ¸¤Î¸¶ÅÀ¡©¡¡8ºÐ»þ¤Î²»ÆÉÆ°²è¸ø³«¤ÇÈ¿¶Á¡Ö½ÉÂê¥ì¥Ù¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤²»ÆÉ¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×
¡¡¿Íµ¤À¼Í¥¤Î³áÍµµ®¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ò¹¹¿·¤·¡¢Ìó28Ç¯Á°¤È¤Ê¤ë¾®³Ø2Ç¯À¸»þ¤Î²»ÆÉÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û½ÉÂê¥ì¥Ù¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤ÈþÀ¼¡ª28Ç¯Á°¡Ä¶µ²Ê½ñ²»ÆÉ¤¹¤ë¾®2¤Î³áÍµµ®
¡¡³á¤ÏÀèÆü¡Ö¤³¤É¤â¿·Ê¹¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾®³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹ñ¸ì¤Î¶µ²Ê½ñ¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊª¸ì¡Ø¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¤È¤¼¤ó¤Þ¤¤¤Í¤º¤ß¡Ù¤ò²È¤Ç²»ÆÉ¤·¤Æ¤¯¤ë½ÉÂê¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿»þ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡Ö¶µ²Ê½ñ¤ò³«¤¤¤Æ¡¢À¼¤ò½Ð¤·¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿Êì¿Æ¤¬¤Û¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÆÉ¤à¤³¤È¤¬½é¤á¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼ø¶È¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤Ç¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ²»ÆÉ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¸«¤¿³á¤ÎÊì¤¬¡¢Åö»þ¤ÎÆ°²è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤É¤â¿·Ê¹¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢Êì¤¬Æ°²è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ»öÆâ¤Ë¤¢¤ë¡Ø¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¤È¤¼¤ó¤Þ¤¤¤Í¤º¤ß¡×²»ÆÉ¤Î½ÉÂêÃæ¤ÎÍÍ»Ò¡£1994Ç¯1·î20Æü¡£8ºÍ4¥ö·î¡£º£¤«¤éÌó28Ç¯Á°¡£¾®³Ø¹»2Ç¯À¸¡£
¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢ËÍ¤ÎÀ¼Í¥¿ÍÀ¸¤Î¸¶ÅÀ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡©¡¡»×¤¤½Ð¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿Êì¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£