¡ÈºÇ¶¯´¨ÇÈ¡É¤Î±Æ¶Á¤Ç³ÆÃÏ¤Ç´ÑÂ¬»Ë¾å1°Ì¤ò¹¹¿·¡¡ÅÔ¿´¤Ç¤â45Ç¯¤Ö¤ê¤Î´¨¤µ¤òµÏ¿¡¡¼ÖÎ©¤Á±ýÀ¸¤äÎ×»þµÙ¶È¤â
ÎóÅç³ÆÃÏ¤ò¿ôÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¡ÈºÇ¶¯´¨ÇÈ¡É¤¬½±¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ÑÂ¬»Ë¾å1°Ì¤ÎÀÑÀã¤òµÏ¿¤·¤¿¼¢²ì¤Ç¤Ï¡¢¼Ö¤¬Î©¤Á±ýÀ¸¤·¡¢´ØÅìÃÏÊý¤Ë¤âÂçÀã¤¬¹ß¤Ã¤¿¡£
¼¢²ì¡¦É§º¬»Ô¤Ç¡È12·î´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂ¿¡É¤ÎÀÑÀã¤ò¹¹¿·
12·î27Æü¤ÎÄ«¤Î¼¢²ì¡¦É§º¬»Ô¤Ç¤Ï¡¢¸¼´Ø¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂçÎÌ¤ÎÀã¤¬¡£
³Þ¸¶ÀµÆ»µ¼Ô¡§
°ìÈÕ¤Ç60¡Á70cm¤°¤é¤¤¤ÏÀÑ¤â¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£³°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬º¤Æñ¤Ç¤¹¡£
É§º¬»Ô¤Ç¤Ï¸áÁ°6»þ¤Ë¡¢ÀÑÀã¤¬Ê¿Ç¯¤Î36ÇÜ¤Ç¤¢¤ë73cm¤ËÃ£¤·¡¢12·î¤Î´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¡£
JRÈüÇÊ¸ÐÀþ¤Î°ìÉô¶è´Ö¤Ï½ªÆü±¿µÙ¡£
É§º¬»ÔÆâ¤Ç¤ÏÀã¤Î½Å¤ß¤Ç¥¬¥ì¡¼¥¸¤Î²°º¬¤¬¤Ä¤Ö¤ì¤¿¤ê¡¢¿®¹æµ¡¤¬ÀÞ¤ì¶Ê¤¬¤ë¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤âÁê¼¡¤¤¤À¡£
¾å¶õ¤«¤éÉ§º¬»Ô¤òÁö¤ë¹ñÆ»8¹æÀþ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÊÒÂ¦¼ÖÀþ¤Ë¿¤Ó¤¿Ä¹¤¤¼ÖÎ¾¤ÎÎó¤¬Á´¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Àã¤Ç¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢2¥¥í°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÎ©¤Á±ýÀ¸¤·¤¿¼Ö¤ÎÎó¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
±Æ¶Á¤Ï¼þÊÕ¤ÎÆ»Ï©¤Ë¤âµÚ¤Ó¡¢º®Íð¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
µ¼Ô¡§
¹ñÆ»8¹æÀþ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆ»¤Ç¤¹¡£¹ñÆ»8¹æÀþ¤¬Î©¤Á±ýÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©Ä¹¤¤½ÂÂÚ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¼þÊÕ¤Ç¤ÏÆþ²Ù¤ÎÃÙ¤ì¤ä½¾¶È°÷¤¬½Ð¶Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅ¹¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤¬Î×»þµÙ¶È¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Î©¤Á±ýÀ¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¡§
8»þ¤ËÈ¬Æü»Ô¤ÎIC¹ß¤ê¤Æ4»þ´ÖÈ¾¡£²·Àè¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¼Ö¤ÎÎ©¤Á±ýÀ¸¤Ï¼¢²ì¸©Æâ¤Î³ÆÃÏ¤ÎÆ»Ï©¤ÇÈ¯À¸¡£»ÔÌ±¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æµß½Ð¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ê¤É¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¼¢²ì¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºµÏ¿ÅªÂçÀã¤Ï³ÆÃÏ¤Ë
¿ôÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¶¯¤¤´¨ÇÈ¡£Ç¯¤ÎÀ¥¤ò·Þ¤¨¤¿ÎóÅç¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËµÏ¿Åª¤ÊÂçÀã¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¼¸Ë¡¦Ä«Íè»ÔÏÂÅÄ»³¤Ç¤Ï¡¢24»þ´Ö¤Î¹ßÀãÎÌ¤¬´ÑÂ¬»Ë¾å1°Ì¤È¤Ê¤ë71cm¤ò´ÑÂ¬¡£
Ä»¼è¡¦ÃÒÆ¬Ä®¤Ç¤âÀÑÀã73cm¤È12·î¤Î´ÑÂ¬1°Ì¤ò¹¹¿·¡£±ØÁ°¤Ë»ß¤Þ¤ë¥Ð¥¹¤Î²°º¬¤¬¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤ÈÀã¤ÇÊ¤¤ï¤ì¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤â¹ø¶á¤¯¤Ë¤Þ¤ÇÀã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÀÄ¿¹¸©¤Î»À¥±Åò¤Ç¤Ï¡¢ÀÑÀãÎÌ¤¬°ì»þ214cm¤ËÃ£¤·¤¿¡£
ÃÏÌ¾¿°ìµ¼Ô¡§
º£Æü¤Ï¤â¤¦¡ÊÀÑÀã¤Î¹â¤µ¤¬¡Ë2m¤òÄ¶¤¨¤Æ¿ÈÄ¹¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4ÆüÁ°¤Î12·î23Æü¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹ß¤êÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤ÎÎÌ¤¬°ìÌÜÎÆÁ³¡£
¼óÅÔ·÷¤ä´ØÅì¤âºÇ¶¯´¨ÇÈ¤Î±Æ¶Á¤¬
ºÇ¶¯´¨ÇÈ¤Î±Æ¶Á¤Ï¼óÅÔ·÷¤Ë¤âµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Åìµþ¡¦ÉÜÃæ»Ô¤òÎ®¤ì¤ëÂ¿ËàÀî¤Ç¤Ï¡¢27Æü¤ÎÄ«¡¢¸·¤·¤¯Îä¤¨¹þ¤ó¤ÀÄ«¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¸¸ÁÛÅª¤ÊÉ÷·Ê¡Ö¤±¤¢¤é¤·¡×¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
ÅÚ¼ê¤òÊâ¤¯¿Í¤¿¤Á¤ÎÂ©¤â¿¿¤ÃÇò¡£
60Âå½÷À¡§
¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄË¡¹¤·¤¤´¶¤¸¡£Áú¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¤´¨¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤Ï27Æü¤ÎÄ«¡¢É¹ÅÀ²¼2ÅÙ¤ò´ÑÂ¬¡£12·î¤ËÉ¹ÅÀ²¼2ÅÙ¤ò²¼²ó¤ë¤Î¤Ï45Ç¯¤Ö¤ê¡£
¾åÌîÍ¥²Úµ¼Ô¡§
¸áÁ°7»þ¤¹¤®¤ÎÃÓÂÞ±ØÁ°¤Ç¤¹¡£¼ê¸µ¤Î²¹ÅÙ·×¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹0.7ÅÙ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÅì¤Ç¤â»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤ËÂçÀã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎÓÍý·Ãµ¼Ô¡§
·²ÇÏ¡¦¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Î¥Ð¥¹Ää¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢²¼È¾Ê¬¤¬¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤ÆÀã¤ËËä¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·²ÇÏ¡¦¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Ç¤Ï¡¢¸áÁ°8»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤Ë23cm¤ÎÀã¤¬¹ß¤ê¡¢½»Ì±¤òº¤¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
½»Ì±¡§
¤Þ¤¿°ì¤«¤é¡ÊÀã¤«¤¡Ë¤ä¤êÄ¾¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤è¤Í¡£
12·î31Æü¡ÊÂç¤ß¤½¤«¡Ë¤«¤é¤ÏºÆ¤Ó´¨ÇÈ¤¬Ë¬¤ì¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ÆÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×12·î27ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë