¤Ê¤¼¡©ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡Ö´ûÆÉ¥¹¥ë¡¼¡×¤·¤Æ¤¯¤ëÃËÀ¿´Íý
Èà»á¤«¤éLINE¤ÎÊÖ»ö¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«ÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡ÖÈà½÷¤«¤é¤ÎLINE¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Èà¤é¤Ë¤ÏÈà¤é¤Ê¤ê¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡Ö´ûÆÉ¥¹¥ë¡¼¡×¤¹¤ëÃËÀ¿´Íý¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
LINE¤è¤ê¡¢Ä¾ÀÜÏÃ¤¹ÇÉ
¡ÖÌÀÆü²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤ËÊ¹¤±¤Ð¤¤¤¤ÏÃÂê¤À¤Ê¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¡¢LINE¤Ç¤ÏÊÖ¿®¤¬¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï²ñÏÃ¤ò¡Ö¾ðÊó¤Î¸ò´¹¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢2ÅÙÆ±¤¸ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Î¤Ï»þ´Ö¤Î¥à¥À¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤â¤Î¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤â2²óÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ï¡¢¡ÖLINE¤Ç¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤±¤É¡¢¥Ç¡¼¥È¤Ç¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤éµ¤¤¬À²¤ì¤¿¤è¡×¤Ê¤É¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶ÁÛ¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö2ÅÙ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤¬Íð¤µ¤ì¤ë¤«¤é
ÃËÀ¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¤¬¶ì¼ê¤Ê·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬LINE¤òÁ÷¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢Èà¤¬¼ñÌ£¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÊÖ¿®¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤¬Íð¤µ¤ì¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤·µÞ¤®¤Ê¤é¡¢¡Ö¤´¤á¤ó¡¢ÊÖ¤»¤ë¤È¤¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¡×¤È¡¢Èà¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤òÂº½Å¤·¤Ä¤Ä²ñÏÃ¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Èà¤Ø¤Îµ¤¤Å¤«¤¤¤ÈÂº½Å¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤âÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¡£
ÍÍ»Ò¸«¤·¤Æ¤¤¤ë
Ê¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤ÏÃ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Û¤É¡¢¡Ö¤Í¤§Ê¹¤¤¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤«¡ÖÌµÍý¡ª¤Û¤ó¤È¥à¥ê¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦½÷À¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤³¤¦¤Ê¤ë¤ÈÃËÀ¤Ï¡Ö¤¢¡Á¤Þ¤¿¶½Ê³¤·¤Æ¤ë¤Ê¡Á¡Ä¡Ä¡£Íî¤ÁÃå¤¯¤Þ¤Ç¤½¤Ã¤È¤·¤Æ¤ª¤³¡×¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È¤Î²ñÏÃ¤òÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤«¤é¤Ç¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ê¤Ë¤ò¸À¤Ã¤Æ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤â¥à¥À¤Ë»×¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
Èà¤Ë¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¼«ÂÎ¤ÏÅÁ¤¨¤ÆOK¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤Ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡û¡û¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤¦»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤òÎäÀÅ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶½Ê³¤·¤¹¤®¤º¤ËÏÃ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤â¶¦´¶¤·¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»þ´Ö¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤
LINE¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ëÊØÍø¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ä¤ê¼è¤ê¤òÂ³¤±¤è¤¦¤È»×¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Èà¤«¤é¤Ê¤«¤Ê¤«ÊÖ»ö¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î²ñÏÃ¤Î»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤·²ñÏÃ¤ò»Ï¤á¤ÆÅÓÃæ¤ÇÊüÃÖ¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤³¤½ÅÜ¤é¤ì¤ë¤«¤é°ìÃ¶ÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤³¤¦¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±ÁêÃÌ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É5Ê¬¤¯¤é¤¤¤¤¤¤¡©¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡û¡û¤Î¤³¤È¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¤¤ÞÂç¾æÉ×¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤ê¤È¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¡Ö¤¹¤°¤ËºÑ¤àÏÃ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤ä¤ê¼è¤ê¤ËÉ¬Í×¤Ê»þ´Ö¤¬¤¢¤é¤«¤¸¤á¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Èà¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÖ»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÃË¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÀLINE¤ò¡ª
LINE¤Ï¼ê·Ú¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÖ¿®¤¬¤³¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¥â¥ä¥â¥ä¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤ÆÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¡×¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¹Í¤¨Â³¤±¤ë¤è¤ê¤â¡¢ÃËÀ¿´Íý¤òÍý²ò¤·¤Æ¡¢Èà¤Ø¤Îµ¤¤Å¤«¤¤¤ò¹þ¤á¤¿LINE¤òÁ÷¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬LINE¤Î»ÅÊý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Èà¤â°Õ³°¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÊµÌ ÍÚÍ´¡¿¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡ÊÎø°¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë