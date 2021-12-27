¡ÖÌë¹Ô¥Ð¥¹¤ÇµÙ·Æ¤ÎÅÙ¤ËÍÉ¤êµ¯¤³¤·¤Æ¤¯¤ëÎÙ¤ÎµÒ¡£·ùµ¤¤¬¤µ¤·¤Æ¿²¤¿¥Õ¥ê¤¹¤ë¤È¡¢É¨¤ò½³¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ...¡×(ºë¶Ì¸©¡¦30Âå½÷À)
±óÊý¤Ø¤ÎÎ¹¹Ô¤ËÊØÍø¤Ê¡ÖÌë¹Ô¥Ð¥¹¡×¡£
¿¼Ìë¤Ë½ÐÈ¯¤·¡¢¾ÃÅô¸å¤ÏºÂÀÊ¤ÇÌ²¤ê¤Ë¤Ä¤¯¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ê²á¤´¤·Êý¤À¤í¤¦¡£
ºë¶Ì¸©ºß½»¤ÎJ¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥ÈÆÉ¼Ô¤ÎA¤µ¤ó(²¾Ì¾¡¢30Âå½÷À)¤Ï¡¢20Âå¤Îº¢¤Ï¤è¤¯Ìë¹Ô¥Ð¥¹¤ÇÎ¹¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¤Î°ÜÆ°Ãæ¤ËÈà½÷¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿½ÐÍè»ö¤À¡£
¤½¤Î¤È¤¡¢A¤µ¤ó¤ÏÄÌÏ©Â¦¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÎÙ¤ÎÁëºÝ¤Ë¤â¼ã¤¤½÷À¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î½÷À¤¬¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÎµÙ·Æ¤ÎÅÙ¤Ë¸ª¤ò¤¿¤¿¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
·ùµ¤¤¬¤µ¤·¤¿A¤µ¤ó¤Ï¡¢²¿ÅÙÌÜ¤«¤ÎµÙ·Æ¤Ç¿²¤¿¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤ä¤ê²á¤´¤½¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡½¡½¡£
»ä¤Î¸ª¤òÃ¡¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×
20Âå¤Îº¢¡¢Î¹¹ÔÈñ¤ò¾¯¤·¤Ç¤â°Â¤¯¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ìë¹Ô¥Ð¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ÎÆü¾è¤ê¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢4ÀÊ¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤ÎÌë¹Ô¥Ð¥¹¡£»ä¤¬Í½Ìó¤¹¤ë¤È¤¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀÊ¤ÏÄÌÏ©Â¦¤Ç¡¢ÁëÂ¦¤ÎÎÙ¤ÎÀÊ¤Ë¤Ï20Âå¤¯¤é¤¤¤Î½÷À¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤ÆÌ²µ¤¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢»ä¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÌ²¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬......¡£
¿ô½½Ê¬¸å¡¢»ä¤Î¸ª¤òÃ¡¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼ª¸µ¤ÇÓñ¤¯À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó...¡×
ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¡¢ÁëºÝ¤ËºÂ¤ëÎÙ¤Î½÷À¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤¬¡Ö¤Ï¤¤......¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ë¤È¡¢
¡Ö¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¾ù¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¤È¡¢À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢ºÇ½é¤Î¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤ËÃå¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ì²¤¤ÌÜ¤ò»¤¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÀÊ¤òÎ©¤Á¡¢Èà½÷¤ËÆ»¤ò¾ù¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤â¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤³¤¦¤ÈÆ±¤¸¤¯¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥¤¥ì¤«¤éÌá¤ë¤ÈÎÙ¤Î½÷À¤Ï¤¹¤Ç¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¤òÏ®¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÃåÀÊ¤·¡¢¤Þ¤¿¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤ÆÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¿ô»þ´Ö¸å¡¢¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢¾®¤µ¤ÊÀ¼¤Ç¸ª¤ò¥Ý¥ó¥Ý¥óÃ¡¤¯¿¶Æ°¤¬ÂÎ¤ËÅÁ¤ï¤ê¡¢ÌÜ¤¬³Ð¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÎÙ¤ÎÈà½÷¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤¿¤¹¤é¸ª¤ò¤æ¤¹¤é¤ì¤Æ...
¡Ö¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¾ù¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
Èà½÷¤¬¤Þ¤¿¤½¤¦¸À¤¦¤Î¤Ç¤·¤Ö¤·¤ÖÆ»¤ò¾ù¤ê¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤ËÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Èà½÷¤¬Ìá¤ë¤Þ¤Çµ¯¤¤Æ½ÐÈ¯¤ÈÆ±»þ¤ËÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¿ô»þ´Ö¸å¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢Èà½÷¤ÏÁ´¤¯Æ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë·ùµ¤¤¬¤µ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤ï¤¶¤È¿²¤¿¤Õ¤ê¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÈà½÷¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤é¸ª¤ò¤æ¤¹¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬¿²¤¿¤Õ¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢µ¯¤¤ë¸«¹þ¤ß¤¬¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤«¡¢Èà½÷¤ÏÂç¸Ô¤ò¹¤²»ä¤ÎÂÎ¤ò¸Ù¤´¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢±¦Â¤Ç»×¤¤¤Ã¤¤ê¡¢»ä¤ÎÉ¨¤ò½³¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¡ÖÄË¤¤¡ª¡×¤È¸À¤¦¤Î¤ò°û¤ß¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¿¼Ìë3»þ¡¢¿²¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ëÃæ¤ÇÀ¼¤ò½Ð¤¹¤Î¤ÏÄñ¹³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦²æËý¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¤Ê¤ó¤À¤¢¤Î½÷......¡×¤È¤Ï¤é¤ï¤¿¤¬¼Ñ¤¨¤¯¤ê¤«¤¨¤ë»×¤¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Èà½÷¤Îµ¢¤ê¤òÂÔ¤Á¡¢Ìá¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ö»ä¤¬µ¯¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¸Ù¤¤¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤ËÃå¤¤¤¿¤éµ¯¤¤Æ¤Ê¤µ¤¤¡×
¡Ö¤Ï¤¤¡¢µ¯¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÈô¤Ó±Û¤¨¤Þ¤¹¡×
¤½¤¦Åú¤¨¤¿Èà½÷¤Ë¡¢º£ÅÙ¤Ï¡Ö¤µ¤Ã¤Â¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤ÆÄË¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É......¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢
¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤ËÃå¤¤¤¿¤éµ¯¤¤Æ¤Ê¤µ¤¤¡×
¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»Ä¤ê£²²ó¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢Èà½÷¤Ëµ¯¤³¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë²æÀè¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤Ë¹ß¤ê¤Æ²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£»×¤¨¤Ð¡¢ÀÊ¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÐ½èË¡¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ç³ÎÊÝ¤·¤¿ÀÊ¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¥Ð¥¹¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤¹¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ÆÀÊ¤ò·è¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Î¹¹Ô¤ÇÌë¹Ô¥Ð¥¹¤ò»È¤¦¤³¤È¤ò°ìÀÚ¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Î¤ê¤â¤Î¡×¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿¡Ö¥â¥ä¥â¥ä¡×ÅÇ¤½Ð¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
³§¤µ¤ó¤â¡¢ÅÅ¼Ö¤ä¥Ð¥¹¡¢¿·´´Àþ¤È¤¤¤Ã¤¿¤Î¤ê¤â¤Î¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿¥¤¥é¥¤¥é¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤¬Áø¶ø¤·¤¿¡Ö¤Î¤ê¤â¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¡×ÂÎ¸³ÃÌ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø¼°¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¥á¡¼¥ë¡Êtoko@j-town.net¡Ë¤«¤é¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡Ê¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¥¤¥é¥Ã¤È¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¤É¡¢500Ê¸»úÄøÅÙ¡Á¡Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¢Ç¯Îð¡Ê20Âå¡¢30Âå¤Ê¤ÉÂç¤Þ¤«¤Ç·ë¹½¤Ç¤¹¡Ë¡¢ÀÊÌ¡¢¿¦¶È¤òÌÀµ¤·¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÈëÌ©¤Ï¸·¼é¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¤Ê¤ªËÜ¥³¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÇÛÎ¸¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¡¢¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÂÎ¸³ÃÌ¤Î°ìÉô¤ò²þÊÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë