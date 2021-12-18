アマゾンにて「Fire TV」シリーズが12月25日まで最大40％OFF！Stickが2980円、Stick 4K Maxが4980円、Cubeが9980円でさらに1％還元
|Amazon.co.jpでFire TV Stickが2,980円、Fire TV Stick 4K Maxが4,980円などでセール中！
アマゾン ジャパンが運営する総合オンラインストア「Amazon.co.jp」（ https://www.amazon.co.jp ）においてメディアストリーミングデバイス「Fire TV」シリーズが最大40％OFFになるタイムセール（ https://www.amazon.co.jp/deal/355d7202 ）を2021年12月25日（土）まで実施しています。
セールでは「Fire TV Stick」が通常4,980円のところ40％OFFの2,980円でさらに1％（30ポイント還元）、「Fire TV Stick 4K Max」が通常6,980円のところ29％OFFの4,980円でさらに1％（50ポイント還元）、「Fire TV Cube」通常14,980円のところ33％OFFの9,980円でさらに1％（100ポイント還元）となっています。
Fire TVシリーズはAmazonのテレビなどのディスプレイに接続して動画配信サービスなどを利用できる全世界で累計1億台以上販売された最も売れているメディアストリーミングデバイスで、Fire TV Stickは小型スティック形状のベーシックモデル、Fire TV Stick 4K Maxは4K対応の上位モデル、Fire TV Cubeはボックス形状の最上位モデルとなっています。
主な違いは以下の通り。今回、これらのFire TVシリーズの現行機種3製品がともにタイムセールで最大40％OFFとなっています。なお、特に条件はなく、Amazonプライム会員以外でもセール価格となっているほか、各製品ともに記事執筆時点では在庫がある状態となっています。その他、5回分割払いにも対応しており、Fire TV Stickであれば596円／月×5回（総額2,980円）となります。
|製品
|Fire TV Stick
|Fire TV Stick 4K Max
|Fire TV Cube
|WiーFi 6
|ー
|○
|ー
|テレビの背面にすっきり収納
|○
|○
|ー
|Bluetoothヘッドホン対応
|○
|○
|○
|Fire TV・ホームエンターテイメント機器をリモコンで操作
|○
|○
|○
|Fire TV・ホームエンターテイメント機器をハンズフリーで音声操作
|ー
|ー
|○
|内蔵スピーカー
|ー
|ー
|○
|イーサネットアダプタ同梱
|ー
|ー
|○
|映像
|最大1080p（HD）、HDR、HDR10+、HLG
|4K Ultra HD、HDR、HDR10、Dolby Vision、HLG、HDR10+
|4K Ultra HD、HDR、HDR10、Dolby Vision、HLG、HDR10+
|オーディオ
|Dolby Atmos
|Dolby Atmos
|Dolby Atmos
|内蔵ストレージ
|8GB
|8GB
|16GB
|内蔵メモリー（RAM）
|1GB
|2GB
|2GB
|プロセッサー
|クアッドコア
（1.7GHz）
|クアッドコア（1.8GHz）
|ヘキサコア
（2.2GHz＋1.9GHz）
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記事執筆：memn0ck■関連リンク
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