¡Ú2021-2022¡ÛÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¥É¥é¥Þ¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ªÃíÌÜºîÉÊ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¾Ò²ð¡ª
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡Ö¤®¤Ü¤à¤¹¡×¤Ë¡Ö99.9¡×¡¢¡Ö´ßÊÕÏªÈ¼¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤ÎSPÊüÁ÷¤ä°ìµóÊüÁ÷¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª
livedoorÊÔ½¸Éô¤¬¤ªÁ¦¤á¤¹¤ë¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤ºîÉÊ¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
1.»ÖÂ¼¤±¤ó¤È¥É¥ê¥Õ¤ÎÂçÇú¾ÐÊª¸ì¡Ú¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Û
¢£ÊüÁ÷Æü»þ
2021Ç¯12·î27Æü(·î)21:00¡Á23:03
¢£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤Î°ì¿Í¡¦»ÖÂ¼¤±¤ó¤µ¤ó¤ÎÈ¾À¸¤ò¥É¥é¥Þ²½¡£
¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥º»þÂå¤ÎÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê²á¹ó¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ä¡¢¿Íµ¤¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ºÃÀÞ¤È¶ìÇº¡¢³ëÆ£¤òÉÁ¤¯¡£
¢£¸«¤É¤³¤í
»ÖÂ¼¤±¤ó¤µ¤óÌò¤Î»³ÅÄÍµµ®¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±óÆ£·û°ì¡¢¾¡ÃÏÎÃ¤Ê¤É¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥º¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò±é¤¸¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢µÓËÜ¡¦±é½Ð¤Ï¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¡Öº£Æü¤«¤é²¶¤Ï!!¡×¤ä±Ç²è¡Ö¿·²ò¼á¡¦»°Ô¢»Ö¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÊ¡ÅÄÍº°ì»á¤¬Ã´Åö¡£
2.´ßÊÕÏªÈ¼¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¡ÚNHK¡Û
¢£ÊüÁ÷Æü»þ
Âè4ÏÃ¡¡2021Ç¯12·î27Æü(·î)22:00¡Á22:50
Âè5ÏÃ¡¡2021Ç¯12·î28Æü(²Ð)22:00¡Á22:50
Âè6ÏÃ¡¡2021Ç¯12·î29Æü(¿å)22:00¡Á22:50
¢£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
Áê¼ê¤òËÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢À¸¤¤Î©¤Á¤äÈëÌ©¤òÆÉ¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë»Ø¼¨¤ò½ñ¤¹þ¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡È¥Ø¥Ö¥ó¥º¡¦¥É¥¢¡¼¡É¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿Ì¡²è²È¡¦´ßÊÕÏªÈ¼¤¬Áø¶ø¤¹¤ë´ñ²ø¤Ê»ö·ï¤äÉÔ²Ä»×µÄ¤Ê¸½¾Ý¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦ÍÍ¤òÉÁ¤¯¡£
¢£¸«¤É¤³¤í
2020Ç¯12·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè1¡Á3ÏÃ¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦´ßÊÕÏªÈ¼Ìò¤ò¹â¶¶°ìÀ¸¤¬±é¤¸¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢Âè4ÏÃ¤Ë³Þ¾¾¾¡¢Âè5ÏÃ¤Ë»ÔÀî±îÇ·½õ¡¢Âè6ÏÃ¤ËÆâÅÄÍý±û¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
3.99.9¡Ý·º»öÀìÌçÊÛ¸î»Î¡Ý´°Á´¿·ºîSP¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤ÊÓ¡Á±Ç²è¸ø³«Á°Ìëº×¡Á¡Ú¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Û
¢£ÊüÁ÷Æü»þ
2021Ç¯12·î29Æü(¿å)21:00¡Á23:27
¢£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
ºÛÈ½ÍºáÎ¨¤¬99.9%¤È¤µ¤ì¤ë·º»ö»ö·ï¤Ë¡¢¸ÄÀË¤«¤ÊÊÛ¸î»Î¤¿¤Á¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â»Ä¤ê¤Î0.1%¤Î²ÄÇ½À¤Ë·ü¤±¤ÆÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¿·´¶³ÐÄË²÷¥ê¡¼¥¬¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£
¢£¸«¤É¤³¤í
¼ç¿Í¸ø¡¦¿¼»³ÂçæÆ¤ò±é¤¸¤ë¾¾ËÜ½á¤È¹áÀî¾ÈÇ·¤¬Â³Åê¡£¿·¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¿ùºé²Ö¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¡¦»ùÅè°ìºÈ¤Î½Ð±é¤â·èÄê¡£Âè°ì¤Î»ö·ï¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë"ÂçÅç¹ÀÆó¡É¤ò±é¤¸¤ë¡£
4.ÆüÍË·à¾ì¡Ö¥É¥é¥´¥óºù¡×Á´ÏÃ°ìµóÊüÁ÷SP¡ÚTBS·Ï¡Û
¢£ÊüÁ÷Æü»þ
2021Ç¯12·î30Æü(ÌÚ)7:00¡Á17:30¡Ê¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë
¢¨ÆüÉÕ¤Ï2021Ç¯4·î»þÅÀ¤Î¤â¤Î
¢£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
2005Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Á°ºî¥É¥é¥Þ¡Ö¥É¥é¥´¥óºù¡×¤Î15Ç¯¸å¤òÉÁ¤¤¤¿Â³ÊÔ¡£
¸µË½ÁöÂ²¤ÎÊÛ¸î»Î¡¦ºùÌÚ·úÆó¤¬ÊÐº¹ÃÍ32¤Ç·Ð±ÄÇËÃ¾À£Á°¤ÎÎ¶³¤³Ø±à¤ÎºÆ·ú¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¸µ¶µ¤¨»Ò¤ÎÊÛ¸î»Î¡¦¿åÌîÄ¾Èþ¤È¤È¤â¤ËÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤òÅìÂç¤Ë¹ç³Ê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë¡£
¢£¸«¤É¤³¤í
Á°ºî¤Ç¤ÏÀèÀ¸¤ÈÀ¸ÅÌ¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤À¤Ã¤¿°¤Éô´²¤ÈÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤¬º£ºî¤Ç¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼Çµï¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤«ÊüÁ÷Á°¤«¤éÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÎÎÞ¤Î¹ç³ÊÈ¯É½¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÏÁ´10ÏÃ¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¿À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î½¸ÂçÀ®¤Î±éµ»¤ËÃíÌÜ¡ª
5.ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè80Ç¯¡¦ÆÃ½¸¥É¥é¥Þ¡ÖÎÑÆØ¥Î»³ËÜ¸Þ½½Ï»¡×¡ÚNHK¡Û
¢£ÊüÁ÷Æü»þ
2021Ç¯12·î30Æü(ÌÚ)22:00¡Á11:13
¢£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
NHK¤ÎÆÈ¼«¼èºà¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢³¤·³ÆâÉô¤Î¶ËÈëÊ¸½ñ¤Ë´ð¤Å¤¯¼ÂÏ¿¥É¥é¥Þ¡£
¹ñÌ±¤«¤é¡Ö±ÑÍº¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î³¤·³¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¬¤Â³¤±¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê¡Ö»³ËÜ¸Þ½½Ï»Áü¡×¤ËÄ©¤à¡£
¢£¸«¤É¤³¤í
»³ËÜ¸Þ½½Ï»¤ò±é¤¸¤ë¹á¼è¿µ¸ã¤ÏÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¿·ÁªÁÈ¡ª¡×°ÊÍè17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎNHK¥É¥é¥Þ½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£Ìòºî¤ê¤Î¤¿¤á¼ÂºÝ¤Ë´Ý´¢¤ê¤Ë¤â¡£
6.µÁÊì¤ÈÌ¼¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¡ÚTBS·Ï¡Û
¢£ÊüÁ÷Æü»þ
2021Ç¯12·î31Æü(¶â)8:55¡Á16:30
2022Ç¯1·î2Æü(Æü)8:00¡Á15:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡21:00¡Á11:30
¡¡¡¡
¢£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
°½À¥¤Ï¤ë¤«±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥¦¡¼¥Þ¥ó¤¬8ºÐ¤ÎÌ¼¤ò»ý¤ÄÃËÀ¤ËÆÍÁ³¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì·ëº§¡£Ì¼¤ÎÊì¿Æ¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È°ìÀ¸·üÌ¿¤ËËÛÁö¤·¤Ê¤¬¤é²ÈÂ²¤È²á¤´¤¹Æü¡¹¤òÉÁ¤¤¤¿10Ç¯´Ö¤ÎÊª¸ì¡£
¢£¸«¤É¤³¤í
2018Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤È2020Ç¯Àµ·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿SP¥É¥é¥Þ¤ò°ìµóºÆÊüÁ÷¡£
1·î2Æü21»þ¤«¤é¤ÏÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë´°Á´¿·ºî¡ÖµÁÊì¤ÈÌ¼¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹ 2022Ç¯¶à²ì¿·Ç¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
7.¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á2021Âç³¢Æü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Á·ãÁö¡ªÀä·ÊÀäÉÊ¡¦Ç¯Ëº¤ì¥í¡¼¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¡Á¡Ú¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Û
¢£ÊüÁ÷Æü»þ
2021Ç¯12·î31Æü(¶â)22:00¡Á23:30
¢£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
¾¾½ÅË±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦°æÇ·Æ¬¸ÞÏº¤¬±Ä¶ÈÀè¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¿©»ö½è¤Ë¥Õ¥é¥ê¤ÈÎ©¤Á´ó¤ê¡¢¿©¤Ù¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¼«Í³¤Ë¿©¤¹»êÊ¡¤Î»þ´Ö¤òÉÁ¤¯¥°¥ë¥á¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥É¥é¥Þ¡£
¢£¸«¤É¤³¤í
°æÇ·Æ¬¸ÞÏº¤¬¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Î¥°¥ë¥á¤ò½ä¤ë¡Ö¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡×½é¤Î¥í¡¼¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¡£Àä·Ê¤ÈÀäÉÊÎÁÍý¤ËÃíÌÜ¡ª
8.¡ÖMIU404¡×Á´ÏÃ°ìµóÊüÁ÷SP¡ÚTBS·Ï¡Û
¢£ÊüÁ÷Æü»þ
2022Ç¯1·î2Æü(Æü)1:25¡Á5:50
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡6:00¡Á8:00
2022Ç¯1·î3Æü(·î)0:50¡Á5:50(¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
°½Ìî¹ä¤¬±é¤¸¤ë¡ÈÌîÀ¸¤Î¥Ð¥«¡É°Ë¿áÍõ¤ÈÀ±Ìî¸»¤¬±é¤¸¤ëÍýÀÅª¤Ê·º»ö¡¢»ÖËà°ìÌ¤¤ÎÇËÅ·¹Ó¤Ê¥Ð¥Ç¥£¤¬24»þ´Ö°ÊÆâ¤Ç»ö·ï²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹ÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡Öµ¡ÁÜ¡×¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£
¢£¸«¤É¤³¤í
°½Ìî¹ä¤ÈÀ±Ìî¸»¤¬ÇËÅ·¹Ó¤Ê¡Èµ¡ÁÜ¥Ð¥Ç¥£¡É¤È¤·¤Æ·«¤ê¹¤²¤ë¥¬¥Á¥ó¥³¥Ð¥È¥ë¤ä¼ÖÆâ¤Ç·«¤ê¹¤²¤ë·Ú²÷¤Ê²ñÏÃ·à¤ËÃíÌÜ¡ª
¤Þ¤¿¡¢ÊüÁ÷Åö»þ¤Î¼Ò²ñÌäÂê¤òÊª¸ì¤ËÍí¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢»ö·ï²ò·è¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯ÌîÌÚ°¡µª»Ò»á¤ÎµÓËÜ¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
9.¡Ö¿·ÁªÁÈ!¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×(Áí½¸ÊÔ)¡ÚNHK¡Û
¢£ÊüÁ÷Æü»þ
Âè1Éô¡¡2022Ç¯1·î2Æü(Æü)23:06¡ÁÍâ0:20
Âè2Éô¡¡2022Ç¯1·î3Æü(·î)0:23¡Á1:37
Âè3Éô¡¡2022Ç¯1·î3Æü(·î)1:40¡Á2:54
¢£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
¡Ö¿·ÁªÁÈ¡×¤òÃæ¿´¤Ë¿·¤¿¤Ê»þÂå¤Ø¤ÈÆüËÜ¤òÆ°¤«¤·¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÇ®¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¤Û¤È¤Ð¤·¤ê¤òÉÁ¤¤¤¿ËëËöÂçÀÄ½ÕÅÁ¡£
¢£¸«¤É¤³¤í
2004Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¿·ÁªÁÈ!¡×¤òÏ¢Â³3¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¶Å½Ì¤·¤Æ°ìµóÊüÁ÷¡£
Âô¸ýÌ÷»Ò±é¤¸¤ë¤ß¤Ä¤¬²óÁÛ¤¹¤ë·Á¼°¤Ç¿Ê¹Ô¤·¡¢¸ì¤ê¤ÏµÓËÜ²È¡¦»°Ã«¹¬´î»á¤¬¿·¤¿¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¿·ÁªÁÈ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Î¢ÏÃ¤ä»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ë¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¡£
10.Àµ·î»þÂå·à ËëËöÁêËÀÅÁ¡ÚNHK¡Û
¢£ÊüÁ÷Æü»þ
2022Ç¯1·î3Æü(·î)21:00¡Á22:29
¢£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
ËëËö¤ÎµþÅÔ¤ËºäËÜÎ¶ÇÏ¤ÈÅÚÊýºÐ»°¤ÎºÇ¶¯¥Ð¥Ç¥£¤¬ÃÂÀ¸¡£¾·³¡¦ÆÁÀî·Ä´î°Å»¦Ì¤¿ë»ö·ï¤Î¹õËë¤ò48»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÃµ¤·½Ð¤»¤ë¤Î¤«¡Ä¥³¥ß¥«¥ë¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤ËëËöÆóÂç¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤è¤ë¥Ð¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¡£
¢£¸«¤É¤³¤í
±Ê»³±ÍÂÀ¤È¸þ°æÍý±é¤¸¤ëºäËÜÎ¶ÇÏ¤ÈÅÚÊýºÐ»°¤Î¥Ð¥Ç¥£¤¬ËëËö°Ý¿·¤Î¥ª¡¼¥ë¥¥ã¥¹¥È¤òÁê¼ê¤ËÂçÁÜºº¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¤ÏËëËöºÇÂç¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¡ÖÎ¶ÇÏ°Å»¦¡×¤È¡ÖÌý¾®Ï©»ö·ï¡×¤Î¿¿Áê¤â¡Ä¡©
11.Àø¿å´Ï¥«¥Ã¥Ú¥ê¡¼¥Ë¹æ¤ÎËÁ¸±¡Ú¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Û
¢£ÊüÁ÷Æü»þ
2022Ç¯1·î3Æü(·î)21:00¡Á23:30
¢£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¤Ë±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡¢¸·³Ê¤ÊÆüËÜ³¤·³·³¿Í¤ÈÍÛµ¤¤Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¤¿¤Á¤Î¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿Í§¾ð¤ÈÎø¤òÉÁ¤¯¼ÂÏÃ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Êª¸ì¡£
¢£¸«¤É¤³¤í
ÆóµÜÏÂÌé¤¬Íò³èÆ°µÙ»ß¸å½é¤Î¥É¥é¥Þ¼ç±é¡£º£ºî¤Ç¤Ï16Ç¯¤Ö¤ê¤Ë·³Éþ»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Î¥»¥ê¥Õ¤ä²Î¾§¤Ë¤âÄ©Àï¤¹¤ë¡£ËåÌò¤ò±é¤¸¤ëÍÂ¼²Í½ã¤È¤Ï8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤Ë¡£
12.¿·½Õ¥É¥é¥Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡×ÆÃÊÌ¾·½¸2022 8²¯±ß¤Î¤ªÇ¯¶Ì¡Ú¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Û
¢£ÊüÁ÷Æü»þ
2022Ç¯1·î3Æü(·î)21:00¡Á23:05
¢£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
Å·³¤Í´´õ±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¿¿ÊÉÍ´õ»Ò¤¬²Ä»ë²½ÀßÈ÷¤ÎÀ°¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¼èÄ´¼¼¤Ç¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¹Ô¤¦ÀìÌç¥Á¡¼¥à¡Ö¶ÛµÞ»ö°ÆÂÐ±þ¼èÄ´ÈÉ¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥¥ó¥È¥ê¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë¿ô¡¹¤Î¶§°ÈÈ¤È°ì¿Ê°ìÂà¤Î¿´ÍýÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¢£¸«¤É¤³¤í
Âè4¥·¡¼¥º¥ó¤Ç²ò»¶¤·¤¿¥¥ó¥È¥ê¤¬Î×»þºÆ·ëÀ®¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¥ã¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¡É¿·À¸¥¥ó¥È¥ê¡É¤Ë¤Ï¿·µ¬²ÃÆþ¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡£
13.¿·ÁªÁÈ!!ÅÚÊýºÐ»°ºÇ´ü¤Î°ìÆü
¢£ÊüÁ÷Æü»þ
2022Ç¯1·î4Æü(Æü)1:21¡Á2:50
¢£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
»³ËÜ¹Ì»Ê±é¤¸¤ëº´Ëë¤ËÀ¸¤º´Ëë¤Ë½Þ¤¸¤¿¡ÈºÇ¸å¤ÎÉð»Î¡ÉÅÚÊýºÐ»°¤¬È¢´Û¤ÎÂçÃÏ¤Ë¸«¤¿Ì´¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡ÄºÇ´ü¤Î°ìÆü¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¹Ê¤ê¡¢·ãÆ°¤Î»þÂå¤Ë¿ÔÃéÊó¹ñ¤ò´Ó¤¤¤¿ÅÚÊý¤Î»×¤¤¤òÇ®¤¯¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£(½é²óÊüÁ÷¤Ï2006Ç¯1·î3Æü)
¢£¸«¤É¤³¤í
¶áÆ£Í¦¤Î»à¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿2004Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¿·ÁªÁÈ¡×¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤·¤Æ¡¢ÌÁÍ§¡¦ÅÚÊýºÐ»°¤È¿·À¯ÉÜ·³¤È¤ÎÀï¤¤¤Î·ëËö¤ò»°Ã«¹¬´î»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÇÉÁ¤¯¡£
º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿ºîÉÊ¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤ÎÁí½¸ÊÔ¤äSP¥É¥é¥Þ¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó!
¤¼¤Ò¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö