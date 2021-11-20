¡Ö¿¦Ì³¼ÁÌä¡×¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¡©¡¡µñÈÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¡©¡¡¤½¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ï
¡¡µþ²¦Àþ¼ÖÆâ¤Ç10·îËö¤Ëµ¯¤¤¿»É½ý»ö·ï¤Ê¤É¡¢¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ç¤Î¶§¹Ô¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£µþ²¦Àþ»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤Ï¿ÏÊª¤äÂçÎÌ¤Î¥é¥¤¥¿¡¼ÍÑ¥ª¥¤¥ë¤Ê¤É¤ò»ý¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿´í¸±Êª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢·Ù»¡´±¤«¤é¡¢¡Ö¿¦Ì³¼ÁÌä¡×¤ò¼õ¤±¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡»ö·ï¤Ê¤É¤ÎºÝ¤Ë¤è¤¯Ê¹¤¯¡Ö¿¦Ì³¼ÁÌä¡×¤È¤Ï¤½¤â¤½¤â¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊË¡Î§¤Ë´ð¤Å¤¯¹Ô°Ù¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢µñÈÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÇòÀÐÁî¹çË¡Î§»öÌ³½ê¤ÎµÜºêÂçÊåÊÛ¸î»Î¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°Û¾ï¤ÊµóÆ°¡×¤Ê¤É¤«¤é¹çÍýÅª¤ËÈ½ÃÇ
Q.¤½¤â¤½¤â¡¢¿¦Ì³¼ÁÌä¤È¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊË¡Î§¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿¦Ì³¼ÁÌä¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢·Ù»¡´±¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
µÜºê¤µ¤ó¡Ö·Ù»¡´±¿¦Ì³¼¹¹ÔË¡2¾ò1¹à¤Ë¤Ï¡Ø·Ù»¡´±¤Ï¡¢°Û¾ï¤ÊµóÆ°¤½¤ÎÂ¾¼þ°Ï¤Î»ö¾ð¤«¤é¹çÍýÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ²¿¤é¤«¤ÎÈÈºá¤òÈÈ¤·¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÈÈ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¿¤¦¤ËÂ¤ê¤ëÁêÅö¤ÊÍýÍ³¤Î¤¢¤ë¼Ô¤Þ¤¿¤Ï´û¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÈÈºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÈÈºá¤¬¹Ô¤ï¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¼Ô¤òÄä»ß¤µ¤»¤Æ¼ÁÌä¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ù¤Èµ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¿¦Ì³¼ÁÌä¤Îº¬µòµ¬Äê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½¾¤Ã¤Æ¡¢¿¦Ì³¼ÁÌä¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»¡´±¤Ë¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¾òÊ¸¤Ë¤¢¤ëÂÐ¾Ý¼Ô¤òÂç¤Þ¤«¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢ËÜ¿Í¤ÎµóÆ°¤ä¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤«¤é¡¢¡Ê1¡ËÈÈºá¤ò¤·¤¿¤Èµ¿¤ï¤ì¤ë¿Í¡Ê2¡ËÈÈºá¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¿¤ï¤ì¤ë¿Í¡Ê3¡Ë´û¤Ëµ¯¤¤¿ÈÈºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¿Í¡Ê4¡Ëº£¸åµ¯¤¤½¤¦¤ÊÈÈºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¿Í¡½¡½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
Q.¡Ö°Û¾ï¤ÊµóÆ°¤½¤ÎÂ¾¼þ°Ï¤Î»ö¾ð¤«¤é¹çÍýÅª¤ËÈ½ÃÇ¡×¤È¾òÊ¸¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
µÜºê¤µ¤ó¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÁ°¤ò²¿ÅÙ¤â¹Ô¤Íè¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ä´ñÈ´¤Ê³Ê¹¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¿¦Ì³¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢ÉÔ¿³»öÍ³¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡¢·Ù»¡´±¤Î¼ç´Ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
Q.¿¦Ì³¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢²ÙÊª¸¡ºº¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
µÜºê¤µ¤ó¡ÖÀè½Ò¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢·Ù»¡´±¿¦Ì³¼¹¹ÔË¡2¾ò1¹à¤Ë¤Ï¡Ø°Û¾ï¤ÊµóÆ°¤½¤ÎÂ¾¼þ°Ï¤Î»ö¾ð¤«¤é¹çÍýÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ²¿¤é¤«¤ÎÈÈºá¤òÈÈ¤·¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÈÈ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¿¤¦¤ËÂ¤ê¤ëÁêÅö¤ÊÍýÍ³¡Ù¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¼ÁÌä¤Ç¤¤ë¤Èµ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡¢¡ØÉÔ¿³»öÍ³¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢·Ù»¡´±¤Ï¤³¤ÎÉÔ¿³»öÍ³¤òÃæ¿´¤ËÌä¤¤¤¿¤À¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÁÌä»ö¹à¤Ï¹Ô¤Àè¤äÍÑ·ï¡¢½»½ê¡¢»áÌ¾¡¢Ç¯Îð¡¢¿¦¶È¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë½ê»ýÉÊ¤äÉÔ¿³»öÍ³¤ÎÍýÍ³¤òÌä¤¤¤¿¤À¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Æ±¤¸¾ì½ê¤ò²¿ÅÙ¤â¹Ô¤Íè¤·¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¡¢´ñÈ´¤Ê³Ê¹¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£¿¦Ì³¼ÁÌä¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢²ÙÊª¤ä¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÎÃæ¿È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë½ê»ýÉÊ¸¡ºº¤â¤è¤¯¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×
Q.²¿¤âÅú¤¨¤º¤ËÎ©¤Áµî¤ë¤Ê¤É¡¢¿¦Ì³¼ÁÌä¤òµñÈÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
µÜºê¤µ¤ó¡Ö¿¦Ì³¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ²óÅú¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÇ¤°Õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ÁÌä¤òµñÈÝ¤·¤ÆÎ©¤Áµî¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¼ÁÌä¤òµñÈÝ¤·¤¿¤ê¡¢Î©¤Áµî¤í¤¦¤È¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬ÉÔ¿³»öÍ³¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Á°²Ê¡ÊÆÃ¤ËÌôÊª´Ø·¸¡Ë¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¿ÈÂÎ¸¡ººÎá¾õ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·Ù»¡´±¤ÏÌµÀþ¤Ê¤É¤Ç¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô¤ÎÁ°²Ê¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
Q.µþ²¦Àþ»É½ý»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤¬»ö·ïÁ°¤Ë¿¦Ì³¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
µÜºê¤µ¤ó¡Ö¿¦Ì³¼ÁÌä¤ä½ê»ýÉÊ¸¡ºº¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢½ÆÅáË¡°ãÈ¿Åù¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤¬¿¦Ì³¼ÁÌä¤ä½ê»ýÉÊ¸¡ºº¤òµñÈÝ¤·¤¿·ë²Ì¡¢Á°²Ê¤Ê¤É¤â¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÎá¾õÀÁµá¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²òÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
Q.¿¦Ì³¼ÁÌä¤Ï¡Ö²¿¤È¤Ê¤¯ÉÝ¤¤¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¿¦Ì³¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
µÜºê¤µ¤ó¡Ö¿¦Ì³¼ÁÌä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ø·Ù»¡¤ÎÌÜ¤¬¾ï¤Ë»ä¤¿¤Á¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò³§¤¬»ý¤Ä¤³¤È¤¬ÈÈºá¤ÎÍ½ËÉ¸ú²Ì¤È¤Ê¤ë¾å¡¢¼ÂºÝ¡¢¿¦Ì³¼ÁÌä¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÈÈ¿Í¤¬Êá¤Þ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼£°Â°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿Í¸¢¿¯³²¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÇ¤°Õ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤Ç¤¹¡£
¡Ø¿¦Ì³¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡Ù¤È¤Î¼ÁÌä¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê´ñÈ´¤Ê³Ê¹¥¤ò¤»¤º¡¢·Ù»¡´±¤ÎÁ°¤Ç¤âÆ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤º¡¢¿¦Ì³¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×