Ž¢½÷À¸õÊä¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï½÷À¤Î¤»¤¤¤Ê¤Î¤«Ž£ÆüËÜ¤Ç½÷ÀµÄ°÷¤¬Áý¤¨¤Ê¤¤ËÜÅö¤ÎÍýÍ³
¢£º¤¤Ã¤¿¿Í¤òµß¤¦¤Ï¤º¤ÎÀ¯¼£¤¬ÊÉ¤Ë
10·î14Æü¤Ë½°µÄ±¡¤¬²ò»¶¤µ¤ì¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤Î½°µÄ±¡ÁíÁªµó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£19Æü¤ËÁªµó¤Î¸ø¼¨¡¢31Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£³ÆÅÞ¤«¤é1051¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Æ12Æü´Ö¤ÎÃ»¤¤Áªµó´ü´Ö¤Ë465µÄÀÊ¤òÁè¤¦Áªµó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
4Ç¯Á°¤ÎÁªµó¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌîÅÞ¶¦Æ®¤¬¿Ê¤ß¡¢»ö¼Â¾åÍ¿ÌîÅÞ°ìµ³Æ¤¤Á¤ÎÁªµó¶è¤âÂçÉý¤ËÁý¤¨¤Æ¡¢Í¸¢¼Ô¤Î°ìÉ¼°ìÉ¼¤¬Áªµó·ë²Ì¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¹½¿Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÎÁªµó¤ò¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡ÖÌ¤ÍèÁªÂòÁªµó¡×¡¢Î©·û¤Ê¤É¤ÎÌîÅÞ¤Ï¡ÖÀ¯¸¢¸òÂåÁªµó¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤ÆÍ¸¢¼Ô¤ÎÁªÂò¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬²¿¤è¤ê¤â½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÁíÁªµó¤Ï¤È¤ê¤ï¤±½ÅÍ×¤ÊÁªµó¤À¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°åÎÅÂÎÀ©¤äÉÏº¤¡¦³Êº¹¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤Ç¡¢½÷À¤ä¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬Âç¤¤ÊÉéÃ´¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÀ¸³è¤ÈÌ¿¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤Ë¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤¿¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£ÀË½ÎÏ¤ä¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡¢ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¡¢°Ü½»¡¦³°¹ñ¿ÍÌäÂê¡¢LGBTÀ¯ºö¤Ê¤É¡¢½÷À¤ä¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÀÚ¼Â¤ÊÀ¼¤ÏÀ¯¼£¤ËÆÏ¤«¤º¡¢º¤¤Ã¤¿¿Í¤òµß¤¦¤Ï¤º¤ÎÀ¯¼£¤¬¤à¤·¤íµÕ¤ËÀ¯ºö¿ä¿Ê¤ÎÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£½÷À¸õÊä¼Ô¤Ï¤ï¤º¤«17.7¡ó
¤½¤ì¤Ï¡¢»ÔÌ±¤ÎÄË¤ß¤äº¤Æñ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¶¦´¶¤¹¤ëÀ¯¼£²È¤¬¾¯¤Ê¤¹¤®¤ë¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£Â¿ÍÍÀ¤È¿Í¸¢¤òÂº½Å¤¹¤ëÀ¯¼£¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¯¼£¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿½÷À¤ä¼ã¼Ô¤¬À¯¼£¤ËÄ¾ÀÜ´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤Î½°µÄ±¡¤Ë¤Ï½÷ÀµÄ°÷¤¬1³ä¤·¤«¤ª¤é¤º¡¢½ô³°¹ñ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¶ËÃ¼¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ëº£²ó¤ÎÁíÁªµó¤Ç¤Ï¡¢³ÆÀ¯ÅÞ¤¬¤É¤ì¤À¤±ËÜµ¤¤Ç½÷À¸õÊä¼Ô¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤«¤ËÂç¤¤Ê´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢·ë²Ì¤Ï¤È¤Æ¤â¤¬¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿1051¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢½÷À¤Ï186¿Í¡¢ÈæÎ¨¤Ï17.7¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£Á°²ó¤Î17Ç¯¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¿ôÃÍ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£º¬¶¯¤¤¥¯¥ª¡¼¥¿À©¤Ø¤Î¸í²ò¤ÈÄñ¹³
º£Ç¯¤ÎÁíÁªµó¤Ï¡¢2018Ç¯¡ÖÀ¯¼£Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÃË½÷¶¦Æ±»²²è¤Î¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡×¡ÊÄÌ¾Î¡¢¸õÊä¼Ô¶ÑÅùË¡¡¢2021Ç¯6·î¤Ë²þÀµ¡Ë¤¬À®Î©¤·¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±Ë¡¤ÏÀ¯ÅÞ¤Ë¡¢ÃË½÷¤Î¸õÊä¼Ô¤ò¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¶ÑÅù¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦ÅØÎÏµÁÌ³¤ò²Ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËºòÇ¯2020Ç¯Ëö¤Ë¤ÏÃË½÷¶¦Æ±»²²è¼Ò²ñ´ðËÜ·×²è¤¬³ÕµÄ·èÄê¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¹ñÀ¯Áªµó¤Î¸õÊä¼Ô¤ËÀê¤á¤ë½÷À¤Î³ä¹ç¤ò35¡ó¤Ë¤¹¤ëÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤·¤¿¡£½÷ÀµÄ°÷¤¬Áý¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤Þ¤º¸õÊä¼Ô¤Ë½÷À¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤¬É¬¿Ü¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
½ô³°¹ñ¤Ç¤Ï½÷À¸õÊä¼Ô¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤ËÂ¿ÍÍ¤ÊÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¤·¤Ð¤·¤ÐÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸õÊä¼Ô¥¯¥ª¡¼¥¿À©¡Ê½÷À¤ä¼ã¼Ô¡¢¾¯¿ôÌ±Â²¤Ê¤É¤Ë¸õÊä¼Ô¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏµÄÀÊ¤Î°ìÄê³ä¹ç¤òÍ¿¤¨¤ë¡Ë¤¬¤½¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê»öÎã¤Ç¤¢¤ë¡£¥¯¥ª¡¼¥¿À©¤Ï¸½ºßÀ¤³¦¤ÎÌó100¥«¹ñ°Ê¾å¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½÷ÀµÄ°÷¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤ÎÂ®¹¶ºö¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤âÃÙ¤ì¤Ð¤»¤Ê¤¬¤é2010Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤«¤é¡¢¸õÊä¼Ô¥¯¥ª¡¼¥¿À©¤ÎË¡À©²½¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Î©Ë¡±¿Æ°¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢³ÆÅÞ¤Ø¤ÎÆ¯¤¤«¤±¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¹ñ²ñ¤ÎµÄÏÀ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡ÖÃËÀ¤ËÂÐ¤¹¤ëµÕº¹ÊÌ¤À¡×¡ÖÇ½ÎÏ¤Î¤Ê¤¤½÷À¤¬µÄ°÷¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¥¯¥ª¡¼¥¿À©¤ËÂÐ¤¹¤ë¸í²ò¤äº¬¶¯¤¤Äñ¹³¤¬¤¢¤ê¡¢·ë¶É¡ÖÃË½÷¤Î¸õÊä¼Ô¤ò¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¶ÑÅù¤Ë¡×¤¹¤ëÍýÇ°¤òÌÀµ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼Â»Ü¤ò¶¯À©¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤ÍýÇ°Ë¡¤ÎÀ©Äê¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£½÷À¸õÊä¼Ô¤ÎÍÊÎ©¤Ï¡¢´°Á´¤ËÀ¯ÅÞ¤ÎÁ±°Õ¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤«¡¢À©ÄêÄ¾¸å¤Î2019Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Åý°ìÃÏÊýÁªµó¡¢»²µÄ±¡Áªµó¤Î¤¤¤º¤ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âË¡Î§¤Î¼ñ»Ý¤ÏÀ¸¤«¤µ¤ì¤º¡¢½÷ÀµÄ°÷¤ÎÁý²Ã¤ÏÈù¡¹¤¿¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿º£²ó¤ÎÁíÁªµó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â17.7¡ó¤È¡¢¸õÊä¼Ô¤ÎÃË½÷¶ÑÅù¤«¤é¤ÏÄø±ó¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢½÷ÀµÄ°÷¤ÎÂçÉýÁý²Ã¤Ï¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¡£
¢£½÷À¸õÊä¼Ô¤ò¡ÖÁý¤ä¤½¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡×À¯ÅÞ
¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Ë¤ÏÀ¯ÅÞ¤´¤È¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡£½÷À¸õÊä¼Ô¤ÎÈæÎ¨¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬9.8¡ó¡ÊÁ°²ó7.5¡ó¡Ë¡¢¸øÌÀÅÞ7.5¡ó¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ18.3¡ó¡ÊÁ°²ó24.4¡ó¡Ë¡¢¶¦»º35.4¡ó¡¢°Ý¿·14.6¡ó¡¢¹ñÌ±29.6¡ó¡¢¤ì¤¤¤ï23.8¡ó¡¢¼ÒÌ±60.0¡ó¡¢NÅÞ33.3¡ó¤Ç¤¢¤ê¡¢À¯¸¢Í¿ÅÞ¤Î½÷ÀÈæÎ¨¤¬ºÇ¤âÄã¤¤¡£
µÄÀÊ¤ÎÂçÈ¾¤òÀê¤á¤ë¼«Ì±ÅÞ¤Ï¸øÇ§¸õÊä¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬½÷À¸õÊä¼Ô¤ÎÍÊÎ©¤Ë¾Ã¶ËÅª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¿¶ÑÃÍ¤ò²¼¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½÷ÀµÄ°÷¤¬Áý¤¨¤Ê¤¤¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸õÊä¼Ô¶ÑÅùË¡¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ëÀ¯ÅÞ¤Î¼«¼çÅª¤ÊÅØÎÏ¤Ø¤Î»ÑÀª¤Ï¤Û¤È¤ó¤É´¶¤¸¤é¤ì¤º¡¢¼«¤é¹ç°Õ¤·¤¿¸õÊä¼Ô¶ÑÅùË¡¤Î¼ñ»Ý¤òÎ¢ÀÚ¤ë·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¢£½÷À¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï½÷À¤Î¤»¤¤¤Ê¤Î¤«
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤Î´ÅÍøÌÀ´´»öÄ¹¤Ï¡Ö±þÊç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê¤ÏÁª¤Ó¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¡¢½÷À¸õÊä¼Ô¤¬¾¯¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò¡¢½÷À¼«¿È¤¬¼ê¤ò¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
Â¾ÅÞ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ½÷À¸õÊä¼Ô¤ÎÈæÎ¨¤¬·å°ã¤¤¤ËÄã¤¤¸¶°ø¤ò¡¢½÷À¤Ëµá¤á¤ë¤Î¤Ï²Ì¤¿¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤À¤í¤¦¤«¡£Í¥½¨¤Ê½÷À¤¬¼ê¤òµó¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¸¶°ø¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤¬¹ñÌ±¤òÂåÉ½¤¹¤ëµÄ°÷¤òÇÚ½Ð¤¹¤ëÀ¯ÅÞ¤ÎÌò³ä¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡£
À¯¼£³Ø¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ã¯¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤Ç¸õÊä¼Ô¤òÁªÄê¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸õÊä¼Ô¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤«¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¸õÊä¼Ô¤Î»ñ³Ê¤äË¾¤Þ¤·¤¤¸õÊä¼ÔÁü¤Ï¡¢Áª¤ÖÂ¦¤Î¹Í¤¨¤Ë¤è¤Ã¤Æº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ÃËÀÀ¯¼£²È¤Ï¡¢ÃËÀ¤òÁª¤Ö·¹¸þ
ÃËÀ¤ÎÀ¯¼£²È¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤È»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¸õÊä¼Ô¤òÅ¬ÀÚ¤Ê¸õÊä¼Ô¤È¸«¤Ê¤¹·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢ÃËÀ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤«¤é¸õÊä¼Ô¤òÃµ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡£½¾Íè·¿ÃËÀµÄ°÷¤¬´û¤Ë¡ÖÀ¯¼£²È¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÀ¯ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Î°Õ¼±¤Ë¹ï¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½÷À¤ò¸õÊä¼Ô¤È¤·¤ÆÁª¤Ö¤³¤È¤Ë°Õ¼±Åª¡¢Ìµ°Õ¼±Åª¤ÊÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Î¤è¤¦¤Ë½÷ÀµÄ°÷¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤ÃÏÊý¤Î¸©µÄ²ñµÄ°÷¤é¤¬¸õÊä¼Ô¤òÁª¤Ö¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥Ð¥¤¥¢¥¹¤Ï¤Ê¤ª¤¤¤Ã¤½¤¦º¬¶¯¤¤¾ãÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤òÀ§Àµ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸õÊä¼ÔÁªÄê²áÄø¤ËÁªµó¶è½»Ì±¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤«¡¢¸õÊä¼ÔÁªÄê°Ñ°÷²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë½÷À¤ÎÈæÎ¨¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¸õÊä¼ÔÁªÄêÊýË¡¤ò²þ¤á¤Æ¡¢Æ±¤¸Â°À¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬ÊÄº¿Åª¤Ë¸õÊä¼Ô¤ò·è¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¢¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢¸½¿¦µÄ°÷¤òÍ¥ÀèÅª¤Ë¸øÇ§¸õÊä¼Ô¤È¤¹¤ë¥ë¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤À¤±¸½¿¦µÄ°÷¤Ë°µÅÝÅª¤ËÍÍø¤Ç¤¢¤ë¡£
¸½¿¦µÄ°÷¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤ÎÂçÈ¾¤¬ÃËÀµÄ°÷¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸õÊä¼ÔÁªÄê¤Î¥ë¡¼¥ëÊÑ¹¹¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤¬¶¯¤¤¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¹ÔÀ©ÅÙ¤ÎÏÈ¤ÎÃæ¤Ç¤â¿·¿Í¸õÊä¤Ë½÷À¤òÍ¥ÀèÅª¤ËÅÐÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¿·¿Í¸õÊä¤ÎÃË½÷ÈæÎ¨¤òÈ¾¡¹¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ½¤áÌÜÉ¸¤ËÀßÄê¤·¤Æ¡¢½÷À¸õÊä¼Ô¤ò¡¢¸½¿¦µÄ°÷¤¬°úÂà¤¹¤ëÁªµó¶è¤äÈæÎã¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¾å°Ì¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÈæÎãÃ±ÆÈ¸õÊä¼Ô¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº£¤¹¤°¤Ç¤¤ë¤³¤È¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢º£²ó¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·¿ÍÈæÎãÂåÉ½¸õÊä¼Ô36¿Í¤ÎÃæ¡¢½÷À¤Ï6¿Í¤Î¤ß¡¢¾®Áªµó¶è¤Î¾ì¹ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¾¯¤Ê¤¯¡¢35¿Í¤Î¿·¿Í¸õÊä¼Ô¤Î¤¦¤Á½÷À¤Ï¤¿¤Ã¤¿3¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£¼«Ì±ÅÞ¤¬¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¸½¿¦ÃËÀµÄ°÷¤ÎµÄÀÊÆÈÀê¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÂ³¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÏªÄè¤·¤¿¡Ö½÷ÀÉÔºß¡×À¯¼£¤ÎÌäÂê
¥³¥í¥Ê²Ò¤ÏÀ¯¼£¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»ÔÌ±¤Î¶ì¤·¤ß¤äÉÔ°Â¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢²Ì´º¤ÊÀ¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹À¤³¦¤Î½÷À¥ê¡¼¥À¡¼¤¿¤Á¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¤½¤Î°ìÊý¡¢ÉáÃÊ¥±¥¢¡Ê²È»ö¤ä»Ò°é¤Æ¡¢²ð¸î¤Ê¤É¡¢Êª¿´Î¾ÌÌ¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¡Ë¤òÃ´¤¦¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤Â¿¤¯¤ÎÃËÀÀ¯¼£²È¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇËÄÂç¤ËÁý¤¨¤¿¥±¥¢ÉéÃ´¤È¥±¥¢¤ÎÉÔÊ¿Åù¤ÊÇÛÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÍý²òÉÔÂ¤òÏªÄè¤·¤¿¡£
ºòÇ¯3·î¤Î³Ø¹»°ìÀÆµÙ¹»¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿º®Íð¤Ï¡¢À¯ºö¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤â¤¿¤é¤¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Ë¤è¤ëÉÔ¶ÑÅù¤Ê±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½½Ê¬¤Ê¸¡Æ¤¤â¤µ¤ì¤º¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Ã¼Åª¤ÊÎã¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç½÷À¥ê¡¼¥À¡¼¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ëÀ¯¼£¤Ø¤Î´üÂÔ¤È¤·¤ÆÊ®½Ð¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
ÍýÏÀÅª¤Ë¤Ï¡¢ÃË½÷´Ø¤ï¤ê¤Ê¤¯½÷À¤ä¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÍø±×¤òÂåÊÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëµÄ°÷¤¬Áý¤¨¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¹Í¤¨¤ÏÍýÁÛ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£µÄ°÷¤Ï¸øÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢Á´¤Æ¤Î»ÔÌ±¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÉ¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆÃÄê¤Î½¸ÃÄ¤ÎÀ¼¤Ð¤«¤ê¤òÊ¹¤Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£½÷ÀµÄ°÷¤¿¤Á¤Î·Ð¸³¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢µÄ²ñ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢À¸³è¤Î¼Â´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ½÷À¤Î·Ð¸³¤äÎ©¾ì¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëµÄ°÷¤¬¤È¤Æ¤â¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Æ¯¤¤Ê¤¬¤é»Ò°é¤Æ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤É¤ì¤À¤±ÂçÊÑ¤Ê¤Î¤«¡¢²È¤Ë¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤ÃËÀ¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£LGBTÅö»ö¼Ô¤ÎÀ¸³è¾å¤Îº¤Æñ¤Ï¡¢°ÛÀ°¦¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£Åö»ö¼Ô¤ÎÀ¼¤òÄ¾ÀÜµÄ²ñ¤ËÆÏ¤±¤ëµÄ°÷¤¬¤¤¤Æ¤³¤½¡¢¤½¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤¬¸½¼ÂÌ£¤ò»ý¤ÄÀ¯ºö²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ÁíºÛÁª¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È
º£Ç¯9·î¡¢»Ë¾å½é¤á¤Æ¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤ËÃË½÷2¿Í¤º¤Ä¡¢4¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿¡£
2¿Í¤Î½÷À¸õÊä¼Ô¤Ï¶ËÃ¼¤Ë°Û¤Ê¤ëÀ¯ºöÅªÎ©¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò½Å»ë¤¹¤ë¶¯¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¶¯Ä´¤·¡¢¼å¼Ô¤ä¿Í¸¢¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¯ºö¤¬Çö¤¤½÷À¸õÊä¼Ô¤È¡¢Â¿ÍÍÀ¤ä½÷À¡¢»Ò¤É¤â¤òÀ¯¼£¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¿ø¤¨¤ë¤³¤È¤òÁÊ¤¨¤¿½÷À¸õÊä¼Ô¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÂÐ¾ÈÅª¤À¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤é¤Î»Ñ¤Ï¡¢Æ±¤¸À¯ÅÞ¤ÎÃæ¤Ç¤µ¤¨¡Ö½÷À¡×¤Ï°ì¤Ä¤Î½¸ÃÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î©¾ì¤äÍø³²´Ø·¸¤¬Â¿ÍÍ¤Ê½¸ÃÄ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤½¤³¤«¤é¤âÌÀ¤é¤«¤Ê¤Î¤Ï¡¢½÷ÀµÄ°÷¤Î¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤À¡£½÷À¤Î¿ô¤¬½½Ê¬¤ËÁý¤¨¤Ê¤¤¤È¡¢¥Þ¥¸¥ç¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÃËÀÀ¯¼£²È¤ÎÍø±×¤ËÂÐ¹³¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¿ÍÍ¤Ê½÷À¤¬À¯¼£¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¾¯¿ô¤Î½÷À¤Î¤ß¤¬¤ª¾þ¤ê¤È¤·¤ÆÃËÀÀ¯¼£²È¤Î»ëÅÀ¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ë¾õ¶·¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢½÷À¤¿¤Á¤¬¼«¤é¤Î°Õ»×¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¢¤ë¡£
¹¬¤¤º£²ó¤ÎÁíÁªµó¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À¤ä¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢ÉáÃÊ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¤À¯ºö²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¯ÅÞ´Ö¤Î°ã¤¤¤òÃÎ¤é¤·¤á¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½÷À¤³¤½¤¬À¯¼£¤Ë¸ý¤ò½Ð¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç·è¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡£
----------
¿½ ûÜÆ¡Ê¤·¤ó¡¦¤¤è¤ó¡Ë
¤ªÃã¤Î¿å½÷»ÒÂç³Ø¡¡¥¸¥§¥ó¥À¡¼¸¦µæ½ê¡¡¶µ¼ø
ÊÆ¹ñ¥ï¥·¥ó¥È¥óÂç³ØÀ¯¼£³Ø²Ê¤ÇÇî»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ÈÀ¯¼£¡¢½÷À±¿Æ°¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼À¯ºö¤Ê¤É¤ò¸¦µæ¡£³Ø½Ñ»ï¡Ø¥¸¥§¥ó¥À¡¼¸¦µæ¡ÙÊÔ½¸Ä¹¡£¶¦Ãø¡Ø¥¸¥§¥ó¥À¡¼¡¦¥¯¥ª¡¼¥¿¡§À¤³¦¤Î½÷ÀµÄ°÷¤Ï¤Ê¤¼Áý¤¨¤¿¤Î¤«¡Ù¡ÊÌÀÀÐ½ñÅ¹¡Ë¤Ê¤É¡£½÷ÀµÄ°÷¤òÍÜÀ®¤¹¤ë¡Ö¥Ñ¥ê¥Æ¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×¶¦Æ±ÂåÉ½¡£
----------
¡Ê¤ªÃã¤Î¿å½÷»ÒÂç³Ø¡¡¥¸¥§¥ó¥À¡¼¸¦µæ½ê¡¡¶µ¼ø ¿½ ûÜÆ¡Ë