ºÊ¤ò½±¤Ã¤¿É×¤Î¡ÖÅÛÎì¡×¤¿¤Á¡ÄËÌÄ«Á¯¼Ò²ñ¤ÇºÇ¤â±¢»´¤Ê»ö·ï
ÀèÆü¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼NK¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤¿ËÌÄ«Á¯¤Çµ¯¤¤¿¡¢ÊÝ±Ò°÷¡ÊÈëÌ©·Ù»¡¡Ë¤ÎºÊ¤Î»¦¿Í»ö·ï¡£
Ë½¸À¡¢Ë½¹Ô¡¢¹éÌä¤Ê¤Éº¨¤ß¤òÇã¤¤¤ä¤¹¤¤Î©¾ì¤Ë¤¢¤ëÊÝ±Ò°÷¤ÎºÊ¤ËÂÐ¤¹¤ëÊóÉü»¦¿Í¤È¤Î¸«Êý¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÈÈ¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¼ÂÁü¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
ÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²ñÇ«¡Ê¥Õ¥§¥ê¥ç¥ó¡Ë»Ô¤ÎÆîÌçÆ¶¡Ê¥Ê¥à¥à¥ó¥É¥ó¡Ë¤Ë½»¤à¥¥àË¿¡Ê40Âå¡Ë¤È¥Ï¥óË¿¡Ê30Âå¡Ë¤È¤¤¤¦2¿Í¤Î½÷À¤À¡£ËÌÄ«Á¯¤Ç¤Ï°ÛÎã¤Î¡¢»ö·ïÈ¯À¸¤«¤é¤ï¤º¤«5Æü¸å¤ÎÂáÊá¤À¤Ã¤¿¡£
ËÌÄ«Á¯¤Ç¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¡¢»ö·ï¤ÎÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤éÁÜºº¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Þ¤Ç10Æü¤Û¤É¤«¤«¤ë¡£¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊÝ°Â½ð¡Ê·Ù»¡½ð¡Ë¤Ë¤Ï1Æü¤Ë¿ô½½·ï¤ÎÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢½èÍý¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£ÆÃ¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¼£°Â¤Î°²½¤¬¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëº£¤Ï¤Ê¤ª¤µ¤é¤Î¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÏÈï³²¼Ô¤¬ÊÝ±Ò°÷¤ÎºÊ¤À¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢À¯¼£Åª¤Ë¿¼¹ï¤Ê»ö·ï¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¡¢²ñÇ«»Ô°ÂÁ´Éô¡Ê·Ù»¡½ð¡Ë¤ÏÄÌ¾ï¤Î3ÇÜ¤Î15¿Í¤òÆ°°÷¤·¤ÆÁÜºº¡£¿×Â®¤ËÍÆµ¿¼ÔÂáÊá¤Ø¤È·Ò¤¬¤ë°ÛÎã¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÁÜººÈÉ¤¬¡¢Èï³²¼Ô¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿ÅöÆü¤Ë·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÇÄÌÏÃ¤·¤¿¿ÍÊª¤òÅ°ÄìÅª¤ËÀö¤¤½Ð¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥¥à¤È¥Ï¥ó¤ÎÎ¾¼Ô¤¬ÁÜººÀþ¾å¤ËÉâ¤«¤ó¤À¡£¼è¤êÄ´¤Ù¤Ç¥¥à¤Ï¡Ö¥Ï¥ó¤È·ëÂ÷¤·¤Æ¡¢ÊÝ±Ò°÷¤ÎºÊ¤òÆ°Êª±à¤Î¶á¤¯¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿¡×¤È¼«Çò¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¤³¤Î2¿Í¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÉ×¤Î¾ðÊó°÷¡¢¤Ä¤Þ¤ê¼ê²¼¤Î¥¹¥Ñ¥¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢¾×·â¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££²¿Í¤Ï»Ô¾ì¤ä¿¦¾ì¤Ç¡¢ÂÎÀ©¤ËÅÔ¹ç¤Î°¤¤±½ÏÃ¤ä¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤·¤Æ¡¢ÊÝ±Ò°÷¤ËÊó¹ð¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ËÌÄ«Á¯¤ÎÊÝ±Ò°÷¤Ï¡¢Â¿¤±¤ì¤Ð¤Ò¤È¤ê¤Ç¿ô½½¿Í¤â¤Î¾ðÊó°÷¤ò±¿ÍÑ¤·¡¢¿È¶á¤Ê¿Í¡¹¤Î¸ÀÆ°¤òÌ©¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¾ðÊó°÷¤¿¤Á¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢²¿¤â¹¥¤¤³¤Î¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÝ±Ò°÷¤¬¶²¤í¤·¤¯¤Æ½Â¡¹½¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ê»²¹Íµ»ö¡§¼ê¾û¤ò¤Ï¤á¤¿½÷À¤Î¸ý¤Ë¥Ü¥íÉÛ¤òµÍ¤á¡Ä¶âÀµ²¸¡Ö¹éÌäÉôÂâ¡×¤Îµ´ÃÜ¹Ô°Ù¡Ë
²¾¤ËÊÝ±Ò°÷¤ÎÍ×µá¤òÃÇ¤Ã¤ÆÉÔ¶½¤òÇã¤¨¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¬À¯¼£ÈÈ¤Ë»ÅÎ©¤Æ¾å¤²¤é¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ë½÷À¤Î¾ðÊó°÷¤¿¤Á¤ÏÆ±¤¸ÍýÍ³¤«¤é¡¢ÀÅª¤Ê´Ø·¸¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¾ð¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢ÊÝ±Ò°÷¤Î¡ÖÅÛÎì¡×¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤¿½÷À¤é¤¬º¨¤ß¤òÊú¤¡¢ÊóÉü»¦¿Í¤ËÁö¤Ã¤¿¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
°ìÊý¡¢»ÔÌ±¤Î´Ö¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Ê±½¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖåÌÌ©¤Ë½àÈ÷¤µ¤ì¤¿·×²èÅª¤Ê»¦¿Í¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÊÝ±Ò°÷¡ÊÈï³²¼Ô¤ÎÉ×¡Ë¤¬¾ðÊó°÷¤Ë»¦³²¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¤¤¤º¤ì¤Î¸«Î©¤Æ¤¬Àµ¤·¤¤¤Ë¤»¤è¡¢ËÌÄ«Á¯¼Ò²ñ¤ÎºÇ¤â±¢»´¤ÊÉôÊ¬¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿»ö·ï¤È¸À¤¨¤ë¡£
ÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤¿°ÂÁ´Éô¤Ï¡¢»ö·ï¤ÎÁÜºº·ë²Ì¤ò±£ÊÃ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£