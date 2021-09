安西先生の名言「下手くその上級者への道のりは、己が下手さを知りて一歩目」

■エンゼルス ー アスレチックス(日本時間18日・アナハイム)

エンゼルスのジョー・マドン監督が17日(日本時間18日)、本拠地・アスレチックス戦に向け取材に応じた。人気漫画「スラムダンク」に登場する安西先生の名言が描かれた“面白Tシャツ”を着用し報道陣の笑いを誘った。

試合前にエンゼルスベンチが笑いに包まれた。マドン監督は「下手くその上級者への道のりは、己が下手さを知りて一歩目」と言葉が書かれたTシャツを来て登場。これは人気漫画「スラムダンク」で安西先生(湘北監督)が主人公の桜木花道に向け語った名言だ。

報道陣から大谷の好きな言葉なのか?と問われると「その通りだ。違うバージョンも持っている」にニヤリ。前回は「The Process is Fearless」と書かれたもの、そして今回は「Try not to suck」と読むものだ」と説明。

マドン監督は以前もカブス時代にダルビッシュに向けた「大胆不敵」と書かれたTシャツを着用することもあった。(Full-Count編集部)