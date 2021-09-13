¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¡´§¥é¥¸¥ªÀ¸ÊüÁ÷2Ê¬ÃÙ¹ï¤Ç¼Õºá¡¡¡Ö¼Ö¤¬º®¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¡ÖÀ¸¤ÏÉÝ¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç²Î¼ê¤Î¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê66¡Ë¤¬13Æü¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ëABC¥é¥¸¥ª¡Ö¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤Î¤³¤³¤íÀ²Å·¡×¡Ê·îÍËÀµ¸á¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¼Ö¤Î½ÂÂÚ¤Î±Æ¶Á¤Ç2Ê¬ÃÙ¹ï¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¡¦À¾¿¹ÍÎ°ì¡Ê42¡Ë¤¬¡ÖÀ¾¿¹ÍÎ°ì¤Î¤³¤³¤íÀ²Å·¡×¤È¥¹¥¿¡¼¥È¡£2Ê¬¸å¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¾å¾Â¤¬¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£·ÝÇ½À¸³è50Ç¯¤ÇÃÙ¹ï¤Ï½é¤á¤Æ¡£¤¤¤ä¡¢7²óÌÜ¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¤Ê¤ê¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤¤¤Ä¤â¤ÏÁá¤á¤Ë¶ÉÆþ¤ê¤·¡¢¤¦¤É¤ó¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢µÊÃãÅ¹¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç´¶À÷¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼«¤é¹ÔÆ°À©¸Â¡£¡ÖÁá¤¯Íè¤¿¤é¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤·¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î2²óÌÜÀÜ¼ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤ê¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¼ã¤¤¿Í¤ÏÉûÈ¿±þ¤¬½Ð¤Þ¤¹¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤±¤É¡¢Á´¤¯½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤¤¤¦¤³¤Ã¤Á¤ã¡×¤È¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤Æ¤¤¤Ä¤â¤Î¸ýÄ´¡£¡ÖÏ·¤±¤¿¥ª¥Ã¥µ¥ó¡£ÌÀÆü¤«¤é¥¹¥Æ¥Æ¥³Íú¤¯¡£½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤â¥¼¥í¤ä¤«¤é¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¥Ò¥²¤¬±Ç¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ï¡×¤È¼«µÔ¥Í¥¿¤ÇÇú¾Ð¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ÚÎ®¥É¥é¥Þ¡Ö°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®ÊÛ¡£Âè16ÏÃ¤Þ¤Ç´Ñ¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¿´¡¢½á¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÃËÀ¡¢´Ñ¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¡£ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀ¾¿¹¡¢ËÌÂ¼¿¿Ê¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê36¡Ë¤ËÁÊ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤«¤éCM¤â¶´¤Þ¤º28Ê¬´Ö¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÃý¤ê¤ÃÊü¤·¤À¤Ã¤¿¡£