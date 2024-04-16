テレビやラジオにとどまらず、近年は動画配信や週刊誌連載など活躍の場を広げる上沼恵美子さん。6年前から別居を続ける夫との関係にも、変化があったと言います。（撮影：浅井佳代子構成：平林理恵ヘアメイク：河口智子）【写真】「あの人は甲斐性のない石原裕次郎」夢見るようなまなざしの上沼さん* * * * * * *表面だけのつき合いはもう必要ない16歳で初めてプロとして舞台に立ってから、半世紀以上が過ぎました。人生は毎日