´Ú¹ñ¥¢¡¼¥Á¥§¥ê¡¼³¦¤ÇÀèÇÚ¤¬¸åÇÚ¤ÎÇØÃæ¤ËÌð¤ò·â¤Ä»ö·ï¡¢¶¨²ñ¤Ï¡Ö¸ÞÎØ¤Î¤ª½Ë¤¤¥à¡¼¥É¤ò²õ¤¹¤Ê¡×¤È±£ÊÃ¤«
2021Ç¯8·î23Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦¥¢¥¸¥¢·ÐºÑ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´Ú¹ñ¡¦·Ä¾°ËÌÆ»¤ÎîÔÀô¤Ë¤¢¤ëÃæ³Ø¹»¤Î¥¢¡¼¥Á¥§¥ê¡¼Éô¤ÇÀèÇÚ¤¬¸åÇÚ¤Ë¸þ¤±¤ÆÌð¤ò·â¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢²Ã³²À¸ÅÌ¤¬¾ï½¬Åª¤ËË½¹Ô¤òÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢·Ä¾°ËÌÆ»¤Î¥¢¡¼¥Á¥§¥ê¡¼¶¨²ñ¤ä»ØÆ³¼Ô¤¬¤³¤ì¤òÌÛÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±Ãæ³Ø¹»¤Ç4Æü¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢¥¢¡¼¥Á¥§¥ê¡¼Éô¤Î3Ç¯À¸¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬1Ç¯À¸¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë¸þ¤±¤Æ3¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤éµÝ¤ò°ú¤¡¢ÇØÃæ¤Ë¤±¤¬¤òÉé¤ï¤»¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£»ö·ï¤ÏÃ´Åö¤Î¥³¡¼¥Á¤¬³°½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ëµ¯¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Èï³²À¸ÅÌ¤ÎÉã¤Ï23Æü¤Ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢²Ã³²À¸ÅÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤«¤éÂ©»Ò¤È°ì½ï¤Ë¥¢¡¼¥Á¥§¥ê¡¼¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÀÎ¤«¤é¶â¤òÅð¤ó¤À¤ê¡¢Í§Ã£¤ò¤¤¤¸¤á¤ÆË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ÏµÝ¤ò·â¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¡Ê²Ã³²À¸ÅÌ¤¬¡ËË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤¦¤Î¤ÏÆü¾ïÃãÈÓ»ö¤Ç¡¢Âç²ñ¤Ë½Ð¤ì¤Ð½É¼Ë¤ÎÆ±¤¸Éô²°¤ÎÍ§¿Í¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊüÇ¢¤·¤¿¤ê¡¢¸ý¤Ë½Ð¤»¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ò¤É¤¤ÀÅª¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤¿¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡Ê·Ä¾°ËÌÆ»¥¢¡¼¥Á¥§¥ê¡¼¶¨²ñ¡Ë²ñÄ¹¤Ë¡Ø¡ÊÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç¡Ë¥¢¡¼¥Á¥§¥ê¡¼³¦¤Ï¤ª½Ë¤¤¥à¡¼¥É¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò²õ¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ä¤ê²á¤´¤½¤¦¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¿¤á¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
Èï³²À¸ÅÌ¤Î¸½ºß¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö½ý¤ÏÀÔ¿ñ¤«¤é1¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤·¤«Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£µÝ¤ÏÎý½¬ÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»î¹çÍÑ¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö½ý¤Ï»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¶¦¤Ë¼£¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¬¡¢Àº¿ÀÅª¶ìÄË¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¿²¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤Ë¶«¤ÓÀ¼¤ò¾å¤²¤Æµ¯¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿ôÇ¯Á°¤ËÈï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ¥¢¡¼¥Á¥§¥ê¡¼¤ò¤ä¤á¤¿À¸ÅÌ¤â¤¤¤ë¤¬¡¢³Ø¹»¤ÏÀ®ÀÓÉÔ¿¶¤Ë¤è¤ê¤ä¤á¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Î¾¿Æ¤¬ºÆÈ¯ËÉ»ß¤òÁÊ¤¨¤¿¤¬¡¢¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÃÇ¤ê¡¢³Ø¹»¤Ë¤âÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¥¢¡¼¥Á¥§¥ê¡¼¶¨²ñ¤Ç¤â²¿¤ÎÁ¼ÃÖ¤â¤È¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
´Ú¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¸·¤·¤¤½èÈ³¤òÍ¿¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥¢¡¼¥Á¥§¥ê¡¼¶¨²ñ¤Îº£¸å¤ÎÂÐ±þ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï»¦¿ÍÌ¤¿ë¡£¤¤¤¸¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¶§°ÈÈºá¡×¡Ö¼þ¤ê¤¬±£¤¹¤«¤é²Ã³²¼Ô¤Ï¼Õºá¤â¤»¤ºÈ¿¾Ê¤â¤·¤Ê¤¤¡£Ê¿Åù¤Ë¡¢Èï³²¼Ô¤â3¥á¡¼¥È¥ëÀè¤«¤é²Ã³²¼Ô¤ËµÝ¤ò·â¤Á¡¢¸å¤ÏÀÅ¤«¤Ë¤ä¤ê²á¤´¤¹¤Î¤Ï¤É¤¦¡©¡×¤Ê¤É²Ã³²À¸ÅÌ¤Ø¤Î½èÈ³¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖË½ÎÏ¤ò±£ÊÃ¤¹¤ë¥³¡¼¥Á¤âÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤ë¤Ù¤¡×¡Ö´Ú¹ñ¤Î¥¢¡¼¥Á¥§¥ê¡¼¤¬ÎÉ¤¤À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¡¢Âç´ë¶È¤Î»Ù±ç¤¬Â³¡¹¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡¢¶¨²ñ¤ÏÉå¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¥³¡¼¥Á¤ä¶¨²ñ¤Ø¤ÎÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤âÂ³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Æ²ËÜ¡Ë