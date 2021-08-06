2021年7月から開催されている「東京2020オリンピック」は、新型コロナウイルスの影響で無観客開催となりましたが、競技の様子は世界中に配信されています。そんな中、競技の背景に映り込んだ「ガンダム」の説明にイギリスの公共放送であるBBCなどが苦戦していると、海外メディアが報じています。

Tokyo 2020 Olympics Commentator tries his best to say 'Gundam'

https://kotaku.com/olympics-commentator-tries-his-best-to-say-gundam-1847366388

The BBC's Twitter Account Thought Gundam Was A Transformer

https://kotaku.com/the-bbc-still-doesnt-know-what-gundam-is-1847433101

BBC Commentator Can't Deal With The Massive 'Gandum' At The Olympic Games | Know Your Meme

https://news.knowyourmeme.com/news/bbc-commentator-cant-deal-with-the-massive-gandum-at-the-olympic-games

7月26日に行われたトライアスロン男子はお台場海浜公園周辺がコースとなり、最初のスイムでお台場の海を泳いだ選手らは、次のバイクでお台場、青海、有明地区を走りました。その際、中継にお台場名物である実物大ユニコーンガンダムの立像が映り込んだことが国内外で話題となっています。

以下の配信動画を見ると、動画開始から35分頃(レース開始から21分頃)や42分頃(レース開始から28分頃)に、ユニコーンガンダムの立像が映り込んでいることが確認できます。

【小田倉真、ニナー賢治登場！】トライアスロン 男子 | 東京2020オリンピック | NHK

https://sports.nhk.or.jp/olympic/highlights/content/de53a540-500f-41e5-8f00-85c28562b23c/

トライアスロン男子の映像は海外でも放送されており……

Y ahora tienen un Gundam escala real. #Triathlon ♂️ etapa ciclismo #Tokyo2020 pic.twitter.com/PdU2r6QZgV— José Camilo ???? (@JoCamPerez) July 25, 2021

@pandahank41 was watching the Live Triathlon in the Olympics and caught a glimpse of the Unicorn Gundam statue in Odaiba... pic.twitter.com/Rt8XN79Luf— The ‘Slovenian’ Texas Waffle (@DaltonRichard17) July 25, 2021

その中にはBBCも含まれていました。

Nothing made me squeal with absolute joy than seeing the giant Gundam statue during the #Triathlon at #Tokyo2020 #Olympics pic.twitter.com/cyoDUVTVYX— #OlympicsEternal (@OlympicsEternal) July 25, 2021

BBCの実況はガンダムの立像が映り込んだ際に説明を試みましたが、「(選手たちは)この巨大な……『ギャンダム』の像を通り過ぎました。これは一種の有名なロボットです。ええと、私はこれについて何も知らないのですが」とコメント。ガンダムが放送されたことに加え、実況が「Gundam(ガンダム)」を「Gandum／Gandam／Gandumb(ギャンダム)」っぽい発音で呼んだとして、多くの人々が話題にしています。なお、後に実況にはテキストが渡され、立像について「ギャンダム、ユニコーンロボットです」と説明したとのこと。

THE ROBUT GANDUM https://t.co/KWikuKbUOC— Cam (@CamKerkau) July 27, 2021

https://t.co/8fJXtciotT pic.twitter.com/r3Wktn2IIe— Jay Baylis (@SamuriFerret) July 27, 2021

"Gandumb" ???? https://t.co/FNRMdvMrvB— BJ Beauchamp (@zeonicscans) July 27, 2021

さらに8月3日から行われたスポーツクライミングでは、会場がお台場のユニコーンガンダムに近い青海アーバンスポーツパークということもあり、再び競技中に撮影された写真にユニコーンガンダムが映り込みました。

ガンダムと野口さんカッコ良すぎんか？

筋肉????????#スポーツクライミング pic.twitter.com/BacD3vcA0a— 米???? (@gohan_tabe_ma) August 4, 2021

#スポーツクライミング 男子複合【速報】 予選のスピードで楢崎智亜選手が２位と良いスタートを切りました???? #Tokyo2020 #オリンピック pic.twitter.com/2IZOTyy3h1— オリンピック (@gorin) August 3, 2021

一方、オリンピック公式アカウントが「背景の巨大ロボット」とガンダムを呼ぶと、ファンから「いや……これはガンダムです。ロボットじゃありません」とツッコミが入ったり……

Erm... its a Gundam, not a robot.— Thomas (@Rowberry_) August 5, 2021

BBC公式アカウントが「トランスフォーマー」と呼んで総ツッコミを受けたりする事態も発生。

Just when you thought speed climbing was frightening enough, you now need to impress a Transformer too at #Tokyo2020! ???????? pic.twitter.com/0GzmVd3CnX— BBC Sport (@BBCSport) August 5, 2021

It’s a gundam completely different lol transformers are alive this is piloted— Sam Wipeout (@SamWipeout) August 5, 2021

Gundam!!!!!! pic.twitter.com/4gjhPdTknr— Daniel - ????⚪???? CAMPEONES ????????⚪ (@halfonzio) August 5, 2021

That’s the RX-0 Unicorn Gundam. Pls delete. pic.twitter.com/QIwUIcNb6C— Will Potter (@thequiffisdead) August 5, 2021

なお、BBC公式アカウント公式アカウントは最初のツイートから20分後に、誤りを認めるツイートを投稿しています。ところが、その中で「オリンピックでガンダムとトランスフォーマーが戦ったら、どっちが勝つでしょうか？」と述べたことで、リプライ欄では「トランスフォーマーは人間が乗っていないので、オリンピックに出場する資格がありません。ガンダムのような機械の推進力に依存するスポーツも、IOCの規則では受け入れられないでしょう」「絶対にトランスフォーマー」「サイズのアドバンテージがあるしガンダム」「間を取ってパトレイバーが勝つ」といったコメントが寄せられています。

We see what's happened here...But who would win in an Olympic battle between a Gundam v Transformer? #bbcolympics pic.twitter.com/VXGszX18VK— BBC Sport (@BBCSport) August 5, 2021