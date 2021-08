【今週スタートの海外ドラマ】デヴィッド・テナント×マイケル・シーンの新作や『オスマン帝国外伝』続編が日本上陸！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週は『グッド・オーメンズ』の二人が本人役で出演するステイホームコメディや、『ゴーン・ガール』×『96時間』と評価されている復讐劇ドラマ、ジョセフ・ゴードン=レヴィットが主演&クリエイターを務めるApple TV+の新作コメディがスタートする。お見逃しなく!

■8月3日(火)

『新・オスマン帝国外伝 〜影の女帝キョセム〜』(チャンネル銀河)

トルコドラマの続編が日本上陸!

物語の主人公となるのは、 スレイマンの玄孫にあたる第14代皇帝アフメト1世の妻となり、 後に母后(ヴァーリデ・スルタン)として絶大な権力を握ったキョセム。前作のヒュッレムと同様に奴隷としてオスマン帝国にやってきた彼女はいかにして陰謀渦巻くハレム(後宮)で生き残り、権力を手に入れていったのか?

■8月4日(水)

『コントロールZ』シーズン2(Netflix)

メキシコ製作のティーンドラマ。

全校生徒の危険な秘密を暴露したハッカー事件。その犯人を追う独特な観察眼を持つ孤独な少女ソフィア新たな謎を解明しようと奔走する。

■8月6日(金)

『ステージド 俺たちの舞台、ステイホーム』(スターチャンネルEX)

のデヴィッド・テナントとマイケル・シーンが本人役で出演した英BBC製作のコメディドラマ。

予定されていた舞台が余儀なく延期された主役俳優のデヴィッドとマイケルだったが、演出家からステイホーム中でも舞台を止めるなと指令が下る。急遽、オンラインでリハーサルを敢行することになった二人だが、何もかもが手さぐり。思わぬハプニングの連続に、知恵を絞ったり、喧嘩したり、やる気を出したり、くじけたり、挙句の果てには裏切りも!? 果たして彼らに明るい未来は訪れるのか――!

シーズン2も9月より日本配信&放送が決定済み。

『Mr.コーマン』(Apple TV+)

『(500)日のサマー』のジョセフ・ゴードン=レヴィットがクリエイターとして、監督、脚本、製作、出演を務めるのコメディドラマ。製作はA24。

もっと運が良ければ...、もっと姿勢が良かったらロックスターになれていたかもしれない。日々の生活に幸せを見いだせず、人生に迷子になっている小学校の音楽教師ジョシュの日常が描かれる。

『ヒット&ラン −追跡−』(Netflix)

『ゴーン・ガール』×『96時間』のようだと評判のNetflixオリジナルズシリーズ。ひき逃げ事故にあった妻の死の真相を探り始めた男。その裏には謎と衝撃の真実が隠されていた――。

主演を務めるのはイスラエル人俳優のリオル・ラズ(『ファウダ −報復の連鎖−』)。その他には、グレッグ・ヘンリー(『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズ)、サナ・レイサン(『運命の銃弾』)、イガル・ノール(『リヴィエラ 〜隠された真実〜』)ら。

『クルーエル・サマー』(Amazon Prime Video)



テキサス州の田舎町でケイトという美しい人気者の女子高生が行方不明になった実際に起きた事件を描く話題作。

出演はオリヴィア・ホルト(『マーベル クローク&ダガー』)、キアラ・オーレリア(『ザ・ブレイブ:エリート特殊部隊』)、キアラ・オーレリア(『フィアー・ストリート Part 2: 1978』)、マイケル・ランデス(『国を売る人』)など。

■8月7日(土)

『カジュアル』シーズン3(スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメ)

夫の浮気が原因で離婚を決めた精神科医ヴァレリーが、多感な10代の娘ローラを連れて、親愛なる弟アレックスの家に転がり込んでくる。そして、3人の不思議な共同生活が始まった――。

マヤ・アースキン(『ベータス』)やジュディ・グリア(『マスターズ・オブ・セックス』)といった個性豊かなゲスト俳優と才能豊かな女性監督の面々が彩りを添えるシーズン3。

■8月8日(日)

『Uボート ザ・シリーズ2 深海の狼』(WOWOW)

第55回アカデミー賞で6部門にノミネートされた1981年の大ヒット戦争映画『Uボート』の続編TVシリーズの第二章。

1942年、ドイツ占領下のフランス、ラ・ロシェルに帰還したU822の艦長フォン・ラインハルツは、無益な戦争にすっかり嫌気が差していた。そんなU822に特命が下り、ナチスの親衛隊員を乗せてアメリカを目指し出航することに。一方、ヴランゲルによりU612を追い出された艦長ホフマンは、大西洋を漂っているところを救助されニューヨークにたどり着く。そこで武器商人グリーンウッドと再会、ドイツに帰国できるよう手はずを整えてくれる人物の紹介を頼むが...。

