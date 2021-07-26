ÅìµþÅÔ¤Ç¿·¤¿¤Ë1429¿Í¤Î´¶À÷³ÎÇ§ ½Å¾É¼Ô¤Ï6¿ÍÁý¤¨¤Æ78¿Í
¡¡ÅìµþÅÔ¤¬¤¤ç¤¦³ÎÇ§¤·¤¿¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¿·¤¿¤Ê´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï1429¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅÔÆâ¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï20Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¡¦¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¸ÞÎØ¤É¤³¤í¤Ç¤Ê¤¤¡×ÅÔÆâ¤Ç°åÎÅ¤Ò¤ÃÇ÷
¡¡´¶À÷¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï10ºÐÌ¤Ëþ¤«¤é90Âå¤Þ¤Ç¤Î1429¿Í¤Ç¡¢Á°¤Î½µ¤Î·îÍËÆü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ702¿ÍÁý¤¨¡¢¤ª¤è¤½2ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä¾¶á7Æü´Ö¤Î1Æü¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï1553¿Í¤Ç¡¢Á°¤Î½µ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ141.2%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¸«¤ë¤È20Âå¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯488¿Í¡¢¼¡¤¤¤Ç30Âå¤¬310¿Í¡¢½Å¾É²½¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤65ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤Ï26¿Í¤À¤Ã¤¿¡£½Å¾É¤Î´µ¼Ô¤ÏÁ°¤ÎÆü¤«¤é6¿ÍÁý¤¨¤Æ78¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¡¡1000¿Í°Ê¾å¤Î´¶À÷³ÎÇ§¤Ï7ÆüÏ¢Â³¤Ç¡¢ÅìµþÅÔ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎß·×¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï¤³¤ì¤Ç20Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë