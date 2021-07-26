¥½¥Õ¥ÈÆüËÜÂåÉ½¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡¡Èá´ê¤Î¶â¥á¥À¥ë¤«¤±·è¾¡¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸ÌÜ»Ø¤¹
27Æü¤Î·è¾¡¤Ï¤³¤ÎÆüÂÐÀï¤·¤¿ÊÆ¹ñ¤ÈºÆ¤ÓÂÐÀï
¢£¥¢¥á¥ê¥« 2¡¼1 ÆüËÜ¡Ê26Æü¡¦1¼¡¥ê¡¼¥°¡¦²£ÉÍ¡Ë
¡¡Åìµþ¸ÞÎØ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï26Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀï¤Î¥¢¥á¥ê¥«Àï¤òÀï¤¤¡¢1-2¤Ç¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤·¤¿Æ£ÅÄÏÁ¤¬6²óÅÓÃæ¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤ËÉõ¤¸¤ë¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿7²ó¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÃÆ¤òÍá¤Ó¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï4¾¡1ÇÔ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°2°Ì¤Ë¡£ºÆ¤ÓÊÆ¹ñ¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë27Æü¤Î·è¾¡¤Ç½ÉÅ¨¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Èá´ê¤Î¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï½é²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î»³ºêÁáµª¤¬»°ÎÝ¼ê¤Î¥¨¥é¡¼¤Ç½ÐÎÝ¡£»ÔÀîÐÒ²Ì¤Îµ¾ÂÇ¡¢ÀîÈªÆ·¤Îº¸Á°°ÂÂÇ¤Ç1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢Áê¼ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¥Ñ¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Ç1ÅÀ¤òÀèÀ©¡£Íß¤·¤«¤Ã¤¿ÀèÀ©ÅÀ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÀèÈ¯¤Ïº£Âç²ñ3ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤ÎÆ£ÅÄ¡£±¦ÏÓ¤Ï½øÈ×¤«¤é¶¯ÎÏ¤ÊÊÆ¹ñÂÇÀþ¤ò¤Í¤¸Éú¤»¡¢6²óÅÓÃæ¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡£¼éÈ÷¿Ø¤âºÆ»°¤Î¹¥¼é¤ÇÆ£ÅÄ¤òÀ¹¤êÎ©¤Æ¤¿¡£¤À¤¬¡¢6²ó1»à¤«¤é¥Þ¥¯¥ì¥Ë¡¼¡¢¥ê¡¼¥É¤ËÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é4ÈÖ¤Î¥¢¥ê¥ª¥È¤Ëº¸Á°Å¬»þÂÇ¤òµö¤·¤Æ¡¢»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡7²ó¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿Æ£ÅÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀèÆ¬¤Î¥¹¥Á¥å¥¢¡¼¥È¤Ë±¦±Û¤¨¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÃÆ¤òÈïÃÆ¡£ÄËº¨¤Î°ìÈ¯¤òÍá¤Ó¤Æ¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡25Æü¤Î¥«¥Ê¥ÀÀï¤Ë¾¡¤Á¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÀïÀÓ¤ò4¾¡0ÇÔ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡£¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°2°Ì°Ê¾å¤ò³ÎÄê¤µ¤»¡¢27Æü¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤È¶ä¥á¥À¥ë°Ê¾å¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë