¥³¥¹¥È¥³¤Î¡Ø¥í¡¼¥Þ¥¤¥ä ¥Ó¥·¥½¥ï¡¼¥º¡Ù¤Ï½ë¤¤Æü¤Ë¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Î¥µ¥é¤¸¤ã¤¬ÎäÀ½¥¹¡¼¥×
¥³¥¹¥È¥³¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥í¡¼¥Þ¥¤¥ä¤Î¡Ø¥Ó¥·¥½¥ï¡¼¥º ¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ÎÎäÀ½¥¹¡¼¥×¡Ù¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
³«Éõ¤¹¤ì¤ÐÂ¨¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡¢Ä´ÍýÉÔÍ×¤Î¥ì¥È¥ë¥È¿©ÉÊ¡£¥µ¥é¥Ã¤È¤·¤Æ°û¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢Ì£¤ï¤¤¤â¾åÉÊ¤Ç¤¹¡£¤è¤¯Îä¤ä¤·¤Æ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÂÎ¤ÎÆâÂ¦¤«¤é¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤µ¤ì¤Æ¿´ÃÏ¤¤¤¤¡ª¡¡½ë¤¤Æü¤Ë¤Ï¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Î¥¹¡¼¥×¤Ç¤¹¤è¡£
¥í¡¼¥Þ¥¤¥ä¡ÃVICHYSSOISE¡Ê¥Ó¥·¥½¥ï¡¼¥º¡Ë ¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ÎÎäÀ½¥¹¡¼¥×¡Ã828±ß
¤³¤Á¤é¤¬¥³¥¹¥È¥³¤Î¥Á¥ë¥É¿©ÉÊ¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëLOHMEYER¡Ê¥í¡¼¥Þ¥¤¥ä¡Ë¤Î¡ØVICHYSSOISE¡Ê¥Ó¥·¥½¥ï¡¼¥º¡Ë ¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ÎÎäÀ½¥¹¡¼¥×¡Ù¡ÊÉÊÈÖ¡§576042¡Ë¡£¥ì¥È¥ë¥È¥Ñ¥¦¥Á¤Î¥¹¡¼¥×¡Ê1ÂÞ180g¡Ë¤¬4¤Ä¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢¤ªÃÍÃÊ¤Ï828±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£1ÂÞ¤¢¤¿¤ê¤Î¥³¥¹¥Ñ¡ÊÃ±²Á¡Ë¤Ï207±ß¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥í¥ê¡¼¤Ï1ÂÞ¡Ê180g¡Ë¤¢¤¿¤ê124kcal¡Ê»é¼Á 8.5g¡¢Ãº¿å²½Êª 10.8g¡Ë¡£
ÎäÀ½¥¹¡¼¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ç¤è¤¯Îä¤ä¤·¤Æ¤«¤é´ï¤Ë¤¢¤±¤ë¤À¤±¡£²Ð¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ä¶¤ª¼ê·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥³¥¹¥È¥³¤Ç¸«¤«¤±¤ë¥í¡¼¥Þ¥¤¥ä¤Î¥ì¥È¥ë¥È¥¹¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¡Ø¥ª¥Þ¡¼¥ë³¤Ï·¤Î¥Ó¥¹¥¯¡Ù¤ä¡Ø¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¥Á¡¼¥º¥¹¡¼¥×¡Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¤É¤ó¤ÊÌ£¡©
°Õ³°¤È¥·¥ã¥Ð¥·¥ã¥Ð¤Ç¤¹¡£¸Ç·Á´¶¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢¤Î¤É¤´¤·¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¡¢¥µ¥é¥Ã¤È¤·¤Æ°û¤ß¤ä¤¹¤¤¡ª¡¡¤±¤Ã¤³¤¦¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ÎÉ÷Ì£¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¶Ì¤Í¤®¤Î´Å¤ß¤È¤¦¤Þ¤ß¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£¥Á¥¥ó¥Ö¥¤¥è¥ó¤Ê¤É¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª¤«¤²¤«±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ç¡¢¤ª¤«¤²¤ÇºÇ¸å¤Þ¤ÇË°¤¤º¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢½ë¤¤Æü¤ËËÜÉÊ¤ò¤è¤¯Îä¤ä¤·¤Æ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÂÎ¤ÎÆâÂ¦¤«¤é¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤µ¤ì¤Æ¿´ÃÏ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡Á¡£
¤¤¤Á¤ª¤¦¡¢²ÃÇ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â²ÄÇ½¡ÊÂÞ¤ÎÉõ¤òÀÚ¤é¤º¤Ë¡¢Åò¤òÊ¨¤«¤·¤¿Æé¤ËÆþ¤ì¤Æ5¡Á7Ê¬²¹¤á¤ë¡Ë¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤«¤Ê¤ê´Å¤µ¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤ë°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£Îä¤ä¤·¤¿¤È¤¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢Ì£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã±ÂÎ¤Ç½½Ê¬¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÊ¢¤òËþ¤¿¤¹ÌÜÅª¤Ç¤Ï¼ã´³ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤Ï¥Ñ¥¹¥¿¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢ÎäÀ½¥¹¡¼¥×¥Ñ¥¹¥¿¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¥¢¥ê¡£¥¹¡¼¥×¤¬¥·¥ã¥Ð¥·¥ã¥Ð¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌÍ¤Ë¤è¤¯Íí¤à¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥µ¥é¥µ¥é¤Ã¤È¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËËþÊ¢´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡£