¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¡Ø¥é¥Ö¥ê¥Æ¥£¡¼¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¡Ù¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¡© É÷Ì£¤ä¥³¥¹¥Ñ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤¿
¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥é¥Ö¥ê¥Æ¥£¡¼¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¡Ù¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ê´Ëö¥¿¥¤¥×¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¤Ç¤¹¡£¹á¤Ð¤·¤µ¤â´Å¤ß¤â¤Û¤É¤Û¤É¡£Æü¡¹¤Î¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤Î¤ª¶¡¤Ë¥³¥¹¥ÑÅª¤Ë¤â¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤·¡£¤½¤ó¤Ê¤ä¤Ä¤Ç¤¹¡£
¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ã¥é¥Ö¥ê¥Æ¥£¡¼¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¡Ã267±ß
¡Ø¥é¥Ö¥ê¥Æ¥£¡¼¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¡ÊLovelity Café au lait¡Ë¡Ù¤Ï267±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¢ÀÇÊÌ248±ß¡Ë¡£Ê´Ëö¥¿¥¤¥×¤Î¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¤Ç¤¹¤Í¡£ÆâÍÆÎÌ¤Ï280g¡¢1ÇÕ¡Ê14g¡Ë¤¢¤¿¤ê¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤Ï66kcal¡ÊÅü¼Á 10.2g¡Ë¡£¥³¥¹¥Ñ¡ÊÃ±²Á¡Ë¤ò¸«¤ë¤È1ÂÞ¤Ç20ÇÕÊ¬¡¢1ÇÕ¤¢¤¿¤êÌó13±ß¡£¸¶»º¹ñ¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢Í¢Æþ¼Ô¤Ï¿À¸ÍÊª»º¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËËÜÉÊ¤Ë¤Ï¥Ï¥é¥ë¡Ê¥Ï¥é¡¼¥ë¡Ë¿©ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¥í¥´¤¬·Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1ÇÕ¤Îºî¤êÊý¤Ï¡¢ËÜÉÊ14g¤ò¤ªÅò180ml¤ÇÍÏ¤«¤¹¤À¤±¡£¤è¤¯¤¢¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È°ûÎÁ¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Û¤É¤è¤¯¹á¤Ð¤·¤¯¡ÊÌ¯¤Ë¥í¡¼¥¹¥È´¶¡©¡Ë¡¢¤Û¤É¤è¤¯´Å¤¤¡£Èó¾ï¤Ë¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É´¶¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£Æü¾ïÅª¤Ëµ¤·Ú¤Ë°û¤á¤ë¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¤È¤·¤Æ¤Ï²Ä¤â¤Ê¤¯ÉÔ²Ä¤â¤Ê¤¯¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤½ÐÍè¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
ÅòÎÌ¤ò¾¯¤Ê¤á¤Ë¤·¤ÆÉ¹¤ò²Ã¤¨¤ì¤Ð¥¢¥¤¥¹¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¤â´ÊÃ±¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¤¹¤è¡£
¹¥¤ß¼¡Âè¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤ªÅò¤À¤ÈÉ÷Ì£¤ËÇö¤Ã¤Ú¤é¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢²¹¤á¤¿µíÆý¤Ëº®¤¼¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£