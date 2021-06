スクウェア・エニックスは「E3 2021」において、PS5/PS4/PC(Steam)『バビロンズフォール』の最新映像を公開しました。あわせてクローズドβテストの参加者募集がスタートしています。



『バビロンズフォール』はスクウェア・エニックスがプロデュース、『NieR:Automata』等で知られるプラチナゲームズが開発を手がけるアクションRPG。プレイヤーは特殊な装具「機棺(ギデオンコフィン)」を背負わされた戦士「哨士(センチネル)」となり、莫大な遺産が眠るとされる巨塔「バビロン」の攻略に挑んでいきます。

またプレイヤーは両手に持つ武器の他に、「機棺(ギデオンコフィン)」を介してさらに2つの武器を装備することが可能。合計4つとなる武器の組み合わせと、装備品ごとの性能の違いによって、戦略の幅は無限に広がります。



本作はオンライン専用として開発されており、4人でのマルチプレイが最大の魅力。発売後も定期的なアップデートが予定されており、一度ゲーム本編を購入すれば追加されるゲームモードは追加料金を支払うことなくプレイできるとしています。

本作の詳細について、プラチナゲームズの齋藤健治ディレクターをはじめ、主要開発メンバーが解説するインタビュー動画も公開されているので、こちらもご覧ください。

BABYLON’S FALL: Developer Interview ショートバージョン



BABYLON'S FALL: Developer Interview ロングバージョン





クローズドβテスト参加者募集開始



PlayStation5/PlayStation4/Steam向けオンライン専用アクションRPG『BABYLON'S FALL』の発売に先立ち、動作テストや負荷テストを目的とした「クローズドβテスト」を実施いたします。クローズドβテストは「フェーズ1」から「フェーズ3」の3段階に分けて実施します。各フェーズでテスト内容は異なり、フェーズの進捗に合わせて対象プラットフォームを追加していく予定です。 クローズドβテストを通じて得たテストプレイの結果や、お寄せいただいたご意見等は、すべて開発・運営チームにて確認し、『BABYLON'S FALL』のクオリティ向上のために活用させていただきます。『BABYLON'S FALL』をより良いものとするために、クローズドβテストへのご協力をお願いいたします。

応募受付期間

6月13日(日)~7月5日(月)23:59(日本標準時間) フェーズ1

実施期間: 7月下旬頃

プラットフォーム:Steam フェーズ2

実施期間: 未定

プラットフォーム:PlayStation4 / Steam フェーズ3

実施期間:未定

プラットフォーム:PlayStation5 / PlayStation4 /Steam 応募要項など、詳細に関しては専用の募集サイトをご覧ください。 BABYLON’S FALL: クローズドβテスト参加者募集サイト

https://www.babylonsfall.com/beta/

© SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.Developed by PlatinumGames Inc.