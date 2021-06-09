¼Ö¸¡ÀÚ¤ì¤ÇàÅö¤ÆÆ¨¤²»ö¸Îá¤òÍÆÇ§¡©¡¡Éð°æµÄ°÷¤ËÅÞÆâ¤«¤é¤â¡ÖÎ¥ÅÞ¤¹¤Ù¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÉð°æ½ÓÊå½°±¡µÄ°÷¡Ê£´£¶¡Ë¤ÎÈë½ñ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¾èÍÑ¼Ö¤¬¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¦Ï»ËÜÌÚ¤ÎÏ©¾å¤ÇàÅö¤ÆÆ¨¤²»ö¸Îá¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï£¸Æü¸á¸å£¶»þ¤¹¤®¡£Éð°æ»á¤Î£¶£°ÂåÃËÀÈë½ñ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¾èÍÑ¼Ö¤¬Ï»ËÜÌÚ¸òº¹ÅÀ¤òº¸ÀÞ¤¹¤ëºÝ¡¢£µ£°ÂåÃËÀ¤Î¼«Å¾¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¡£Éð°æ»á¤âÆ±¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤Ï¤½¤Î¾ì¤òÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÎÃËÀ¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¼Ö¤ò»ß¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ö¤Î¼Ö¸¡¤ÏÀÚ¤ì¡¢¼«ÇåÀÕÊÝ¸±¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤ÏÆ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÁÜºº¤ò³«»Ï¡£Éð°æ»á¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢£²Ç¯Á°¤ËÅÔÆâ¤Ç£²£°Âå¤ÎÃËÀ»äÀßÈë½ñ¤¬°û¼ò±¿Å¾¤Ç¡¢·Ù»¡¼ÖÎ¾¤ËÄÉÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼Ö¸¡ÀÚ¤ì¤Ï¸ø¿Í¤È¤·¤ÆÂçÌäÂê¤Ç¤¹¡£Åö¤ÆÆ¨¤²¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤òÎ©¤Áµî¤ë¤è¤¦ÃËÀÈë½ñ¤Ë¹ð¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢Î¥ÅÞ¤¹¤Ù¤¤À¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤âº¤ÏÇ¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÉð°æµÄ°÷¤ÏÆ±¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢±¿Å¾¼ê¤ËÄä»ß¤ò»Ø¼¨¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¼«Å¾¼Ö¤ÎÃËÀ¤¬¿ÇÃÇ½ñ¤ò·Ù»¡¤ËÄó½Ð¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Ò¤Æ¨¤²ÍÆµ¿¤Ç¸òÄÌÈÈ¤È¤Ê¤ë¡×¤ÈÌäÂê»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£