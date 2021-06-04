Twitterが有料サービス「Twitter Blue」を開始、ツイート投稿後の取り消し・修正が可能に
ウワサされてきた有料サービス「Twitter Blue」が一部の国でスタートしたことをTwitterが認めました。
Yes, the rumors are true.
Twitter Blue is now available in Australia and Canada.
Bookmark Folders? ✔️
Undo Tweet? ✔️
Reader Mode? ✔️
Plus other fun surprises.
More about Twitter Blue: https://t.co/NlVeWDUEqy
And don’t forget to follow @TwitterBlue to share your feedback!— Twitter Comms (@TwitterComms) June 3, 2021
Introducing Twitter Blue - Twitter’s first-ever subscription offering
https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2021/introducing-twitter-blue.html
About Twitter Blue
https://help.twitter.com/en/using-twitter/twitter-blue
まずオーストラリアとカナダでスタートした「Twitter Blue」の機能の1つは、解析などから指摘されていたように、送信済みのツイートを取り消す機能。取り消せるのはツイートから最大30秒以内で、時間は自分で設定可能だとのこと。
「ブックマークフォルダ」は、保存したツイートを整理・管理できる機能。「必要なときに簡単に見つけられる」とのことです。
「リーダーモード」は、複数のツイートで構成されたスレッドを読みやすく変換してくれる機能です。
このほか、ホーム画面表示用のカスタマイズ可能なアプリアイコンや、Twitterアプリのカラーテーマなどが用意されています。価格は4.49オーストラリアドル(約380円)と3.49カナダドル(約320円)。日本での導入がいつごろになるのか、価格設定はどうなるかなどの情報はまだ明らかになっていません。