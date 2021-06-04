ウワサされてきた有料サービス「Twitter Blue」が一部の国でスタートしたことをTwitterが認めました。

Introducing Twitter Blue - Twitter’s first-ever subscription offering

https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2021/introducing-twitter-blue.html

About Twitter Blue

https://help.twitter.com/en/using-twitter/twitter-blue

まずオーストラリアとカナダでスタートした「Twitter Blue」の機能の1つは、解析などから指摘されていたように、送信済みのツイートを取り消す機能。取り消せるのはツイートから最大30秒以内で、時間は自分で設定可能だとのこと。

「ブックマークフォルダ」は、保存したツイートを整理・管理できる機能。「必要なときに簡単に見つけられる」とのことです。

「リーダーモード」は、複数のツイートで構成されたスレッドを読みやすく変換してくれる機能です。

このほか、ホーム画面表示用のカスタマイズ可能なアプリアイコンや、Twitterアプリのカラーテーマなどが用意されています。

価格は4.49オーストラリアドル(約380円)と3.49カナダドル(約320円)。日本での導入がいつごろになるのか、価格設定はどうなるかなどの情報はまだ明らかになっていません。