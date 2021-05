渋谷・春水堂で「台湾モーニング」がスタート！ 台湾ごはんと淹れたてのお茶がお得に

台湾茶食カフェ「春水堂(チュンスイタン)」渋谷マークシティ店で、平日限定「台湾モーニング」がスタート! 鹹豆漿(シェントウジャン)や台湾風ちまきを、選べるドリンクとセットでお得に楽しめる。

タピオカミルクティー発祥の店として人気を集める、台湾茶食のカフェ「春水堂(チュンスイタン)」の渋谷マークシティ店にて、平日限定・朝8時から「台湾モーニング」の提供を開始した。

台湾モーニング

1983年に台湾で創業した春水堂は、台湾全土で50店舗以上を展開する人気ブランド。さまざまな茶葉を使用した上質なドリンクやスイーツで、台湾グルメのブームを牽引してきた。

鹹豆漿セット

渋谷マークシティ店でスタートした「台湾モーニング」は、フードとドリンクを好きな組み合わせで楽しめるセットメニュー。

ふわふわの豆乳スープの「鹹豆漿(シェントウジャン)セット」550円、「トーストセット」500円、「台湾風ちまきセット」650円を、約15種類の選べるドリンクとともに注文できる。

ドリンクとフードはそれぞれ単品での注文も可能(トーストのみ単品不可)。

ヘルシーな台湾ごはんで、一日をスタートしてみてはいかが?

※価格はすべて税込

<店舗情報>

◆春水堂 渋谷マークシティ店

住所 : 東京都渋谷区道玄坂1-12-3 渋谷マークシティ 4F

TEL : 03-6416-3050



※時節柄、営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、お店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

※新型コロナウイルス感染拡大を受けて、一部地域で飲食店に営業自粛・時間短縮要請がでています。各自治体の情報をご参照の上、充分な感染症対策を実施し、適切なご利用をお願いします。

文:平石紗代 写真:お店から

