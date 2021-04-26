【速報】第93回アカデミー賞受賞結果一覧
第93回アカデミー賞の授賞式が現地時間4月25日（日）に米ロサンゼルスにて開催された。新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮し、2月から4月へ開催日が変更された上、審査対象となる従来の条件も変更された異例の年に。映画『ノマドランド』が最多4冠に輝いた。
従来の条件には、米ロサンゼルスの映画館で１日3回以上、連続7日間以上の期間上映された作品と規定されていた。しかし、2020年は映画館に行く人が減少し、劇場公開ではなくストリーミング配信を選んだ作品が増えたという背景から、劇場で公開を予定していたが、ストリーミングまたはVODサービスで公開された作品も審査対象として含まれている。
【作品賞】
『ファーザー』
『Judas and the Black Messiah（原題）』
『Mank／マンク』
『ミナリ』
『ノマドランド』★
『プロミシング・ヤング・ウーマン』
『サウンド・オブ・メタル 〜聞こえるということ〜』
『シカゴ7裁判』
【監督賞】
クロエ・ジャオ『ノマドランド』★
デヴィッド・フィンチャー『Mank／マンク』
リー・アイザック・チョン『ミナリ』
エメラルド・フェネル『プロミシング・ヤング・ウーマン』
トマス・ヴィンターベア『アナザーラウンド』
【主演男優賞】
リズ・アーメッド『サウンド・オブ・メタル 〜聞こえるということ〜』
チャドウィック・ボーズマン『マ・レイニーのブラックボトム』
アンソニー・ホプキンス『ファーザー』★
ゲイリー・オールドマン『Mank／マンク』
スティーヴン・ユァン『ミナリ』
【主演女優賞】
ヴィオラ・デイヴィス『マ・レイニーのブラックボトム』
アンドラ・デイ『The United States vs. Billie Holiday（原題）』
ヴァネッサ・カービー『私というパズル』
フランシス・マクドーマンド『ノマドランド』★
キャリー・マリガン『プロミシング・ヤング・ウーマン』
【助演男優賞】
サシャ・バロン・コーエン『シカゴ7裁判』
ダニエル・カルーヤ『Judas and the Black Messiah（原題）』★
レスリー・オドム・Jr『あの夜、マイアミで』
ポール・レイシー『サウンド・オブ・メタル 〜聞こえるということ〜』
レイキース・スタンフィールド『Judas and the Black Messiah（原題）』
【助演女優賞】
マリア・バカローヴァ『続・ボラット 栄光ナル国家だったカザフスタンのためのアメリカ貢ぎ物計画』
グレン・クローズ『ヒルビリー・エレジー −郷愁の哀歌−』
オリヴィア・コールマン『ファーザー』
アマンダ・セイフライド『Mank／マンク』
ユン・ヨジョン『ミナリ』★
【脚本賞】
アーロン・ソーキン『シカゴ7裁判』
エメラルド・フェネル『プロミシング・ヤング・ウーマン』★
リー・アイザック・チョン『ミナリ』
ダリウス・マーダー＆エイブラハム・マーダー『サウンド・オブ・メタル 〜聞こえるということ〜』
ウィル・バーソン＆シャカ・キング『Judas and the Black Messiah（原題）』
【脚色賞】
クロエ・ジャオ『ノマドランド』
ケンプ・パワーズ『あの夜、マイアミで』
クリストファー・ハンプトン＆フロリアン・ゼレール『ファーザー』★
サシャ・バロン・コーエン＆アンソニー・ハインズ＆ダン・スウィマー＆ピーター・ベイナム＆エリカ・リヴィノジャ＆ダン・メイザー＆ジーナ・フリードマン＆リー・カーン『続・ボラット 栄光ナル国家だったカザフスタンのためのアメリカ貢ぎ物計画』
ラミン・バーラニ『ザ・ホワイトタイガー』
【長編アニメーション賞】
『映画 ひつじのショーン UFOフィーバー！』
『2分の1の魔法』
『フェイフェイと月の冒険』
『ソウルフル・ワールド』★
『ウルフウォーカー』
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【短編アニメーション賞】
『夢追いウサギ』
『Genius Loci（原題）』
『愛してるって言っておくね』★
『Opera（原題）』
『Yes-People（原題）』
【視覚効果賞】
『ラブ＆モンスターズ』
『ミッドナイト・スカイ』
『ゴリラのアイヴァン』
『TENET テネット』★
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【美術賞】
『ファーザー』
『マ・レイニーのブラックボトム』
『Mank／マンク』★
『この茫漠たる荒野で』
『TENET テネット』
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【撮影賞】
ショーン・ボビット『Judas and the Black Messiah（原題）』
エリック・メッサーシュミット『Mank／マンク』★
ダリウス・ウォルスキー『この茫漠たる荒野で』
ジョシュア・ジェームズ・リチャーズ『ノマドランド』
フェドン・パパマイケル『シカゴ7裁判』
【衣装デザイン賞】
『EMMA エマ』
『マ・レイニーのブラックボトム』★
『Mank／マンク』
『ムーラン』
『Pinocchio（原題）』
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【長編ドキュメンタリー賞】
『Collective（英題）』
『ハンディキャップ・キャンプ：障がい者運動の夜明け』
『83歳のやさしいスパイ』
『オクトパスの神秘：海の賢者は語る』★
『タイム』
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【短編ドキュメンタリー賞】
『Colette（原題）』★
『A Concerto Is a Conversation（原題）』
『Do Not Split（原題）』
『Hunger Ward（原題）』
『ラターシャに捧ぐ 〜記憶で綴る15年の生涯〜』
【編集賞】
『ファーザー』
『ノマドランド』
『プロミシング・ヤング・ウーマン』
『サウンド・オブ・メタル 〜聞こえるということ〜』★
『シカゴ7裁判』
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【国際長編映画賞】
『アナザーラウンド』（デンマーク）★
『少年の君』（中国・香港）
『Collective（英題）』（ルーマニア）
『アイダよ、何処へ？』（ボスニア・ヘルツェゴビナ・オーストリア・ルーマニア・オランダ・ドイツ・ポーランド・フランス・ノルウェー）
『皮膚を売った男』（チュニジア・フランス・ベルギー・スウェーデン・ドイツ・カタール・サウジアラビア）
【音響賞】
『グレイハウンド』
『Mank／マンク』
『この茫漠たる荒野で』
『ソウルフル・ワールド』
『サウンド・オブ・メタル 〜聞こえるということ〜』★
【メイクアップ＆ヘアスタイリング賞】
『EMMA エマ』
『ヒルビリー・エレジー −郷愁の哀歌−』
『マ・レイニーのブラックボトム』★
『Mank／マンク』
『Pinocchio（原題）』
【作曲賞】
テレンス・ブランチャード『ザ・ファイブ・ブラッズ』
トレント・レズナー＆アティカス・ロス『Mank／マンク』
エミール・モッセリ『ミナリ』
ジェームズ・ニュートン・ハワード『この茫漠たる荒野で』
ジョン・バティステ＆トレント・レズナー＆アティカス・ロス『ソウルフル・ワールド』★
【主題歌賞】
Fight For You『Judas and the Black Messiah（原題）』★
Hear My Voice『シカゴ7裁判』
Husavik『ユーロビジョン歌合戦 〜ファイア・サーガ物語〜』
Speak Now『あの夜、マイアミで』
lo Si (Seen)『これからの人生』
【短編実写映画賞】
『Feeling Through（原題）』
『The Letter Room（原題）』
『プレゼント』
『隔たる世界の2人』★
『白い自転車』
★『隔たる世界の2人』を今すぐ視聴する★
なお、第93回アカデミー賞授賞式の模様は、4月26日（月）21：00よりWOWOWプライム＆オンデマンドにて＜字幕版＞で再放送。
（海外ドラマNAVI）
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