【速報】第93回アカデミー賞受賞結果一覧

第93回アカデミー賞の授賞式が現地時間4月25日(日)に米ロサンゼルスにて開催された。新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮し、2月から4月へ開催日が変更された上、審査対象となる従来の条件も変更された異例の年に。映画『ノマドランド』が最多4冠に輝いた。

従来の条件には、米ロサンゼルスの映画館で1日3回以上、連続7日間以上の期間上映された作品と規定されていた。しかし、2020年は映画館に行く人が減少し、劇場公開ではなくストリーミング配信を選んだ作品が増えたという背景から、劇場で公開を予定していたが、ストリーミングまたはVODサービスで公開された作品も審査対象として含まれている。

【作品賞】

『ファーザー』

『Judas and the Black Messiah(原題)』

『Mank/マンク』

『ミナリ』

『ノマドランド』★

『プロミシング・ヤング・ウーマン』

『サウンド・オブ・メタル 〜聞こえるということ〜』

『シカゴ7裁判』

【監督賞】

クロエ・ジャオ『ノマドランド』★

デヴィッド・フィンチャー『Mank/マンク』

リー・アイザック・チョン『ミナリ』

エメラルド・フェネル『プロミシング・ヤング・ウーマン』

トマス・ヴィンターベア『アナザーラウンド』

【主演男優賞】

リズ・アーメッド『サウンド・オブ・メタル 〜聞こえるということ〜』

チャドウィック・ボーズマン『マ・レイニーのブラックボトム』

アンソニー・ホプキンス『ファーザー』★

ゲイリー・オールドマン『Mank/マンク』

スティーヴン・ユァン『ミナリ』

【主演女優賞】

ヴィオラ・デイヴィス『マ・レイニーのブラックボトム』

アンドラ・デイ『The United States vs. Billie Holiday(原題)』

ヴァネッサ・カービー『私というパズル』

フランシス・マクドーマンド『ノマドランド』★

キャリー・マリガン『プロミシング・ヤング・ウーマン』

【助演男優賞】

サシャ・バロン・コーエン『シカゴ7裁判』

ダニエル・カルーヤ『Judas and the Black Messiah(原題)』★

レスリー・オドム・Jr『あの夜、マイアミで』

ポール・レイシー『サウンド・オブ・メタル 〜聞こえるということ〜』

レイキース・スタンフィールド『Judas and the Black Messiah(原題)』

【助演女優賞】

マリア・バカローヴァ『続・ボラット 栄光ナル国家だったカザフスタンのためのアメリカ貢ぎ物計画』

グレン・クローズ『ヒルビリー・エレジー −郷愁の哀歌−』

オリヴィア・コールマン『ファーザー』

アマンダ・セイフライド『Mank/マンク』

ユン・ヨジョン『ミナリ』★

【脚本賞】

アーロン・ソーキン『シカゴ7裁判』

エメラルド・フェネル『プロミシング・ヤング・ウーマン』★

リー・アイザック・チョン『ミナリ』

ダリウス・マーダー&エイブラハム・マーダー『サウンド・オブ・メタル 〜聞こえるということ〜』

ウィル・バーソン&シャカ・キング『Judas and the Black Messiah(原題)』

【脚色賞】

クロエ・ジャオ『ノマドランド』

ケンプ・パワーズ『あの夜、マイアミで』

クリストファー・ハンプトン&フロリアン・ゼレール『ファーザー』★

サシャ・バロン・コーエン&アンソニー・ハインズ&ダン・スウィマー&ピーター・ベイナム&エリカ・リヴィノジャ&ダン・メイザー&ジーナ・フリードマン&リー・カーン『続・ボラット 栄光ナル国家だったカザフスタンのためのアメリカ貢ぎ物計画』

ラミン・バーラニ『ザ・ホワイトタイガー』

【長編アニメーション賞】

『映画 ひつじのショーン UFOフィーバー!』

『2分の1の魔法』

『フェイフェイと月の冒険』

『ソウルフル・ワールド』★

『ウルフウォーカー』

【短編アニメーション賞】

『夢追いウサギ』

『Genius Loci(原題)』

『愛してるって言っておくね』★

『Opera(原題)』

『Yes-People(原題)』

【視覚効果賞】

『ラブ&モンスターズ』

『ミッドナイト・スカイ』

『ゴリラのアイヴァン』

『TENET テネット』★

【美術賞】

『ファーザー』

『マ・レイニーのブラックボトム』

『Mank/マンク』★

『この茫漠たる荒野で』

『TENET テネット』

【撮影賞】

ショーン・ボビット『Judas and the Black Messiah(原題)』

エリック・メッサーシュミット『Mank/マンク』★

ダリウス・ウォルスキー『この茫漠たる荒野で』

ジョシュア・ジェームズ・リチャーズ『ノマドランド』

フェドン・パパマイケル『シカゴ7裁判』

【衣装デザイン賞】

『EMMA エマ』

『マ・レイニーのブラックボトム』★

『Mank/マンク』

『ムーラン』

『Pinocchio(原題)』

【長編ドキュメンタリー賞】

『Collective(英題)』

『ハンディキャップ・キャンプ:障がい者運動の夜明け』

『83歳のやさしいスパイ』

『オクトパスの神秘:海の賢者は語る』★

『タイム』

【短編ドキュメンタリー賞】

『Colette(原題)』★

『A Concerto Is a Conversation(原題)』

『Do Not Split(原題)』

『Hunger Ward(原題)』

『ラターシャに捧ぐ 〜記憶で綴る15年の生涯〜』

【編集賞】

『ファーザー』

『ノマドランド』

『プロミシング・ヤング・ウーマン』

『サウンド・オブ・メタル 〜聞こえるということ〜』★

『シカゴ7裁判』

【国際長編映画賞】

『アナザーラウンド』(デンマーク)★

『少年の君』(中国・香港)

『Collective(英題)』(ルーマニア)

『アイダよ、何処へ?』(ボスニア・ヘルツェゴビナ・オーストリア・ルーマニア・オランダ・ドイツ・ポーランド・フランス・ノルウェー)

『皮膚を売った男』(チュニジア・フランス・ベルギー・スウェーデン・ドイツ・カタール・サウジアラビア)

【音響賞】

『グレイハウンド』

『Mank/マンク』

『この茫漠たる荒野で』

『ソウルフル・ワールド』

『サウンド・オブ・メタル 〜聞こえるということ〜』★

【メイクアップ&ヘアスタイリング賞】

『EMMA エマ』

『ヒルビリー・エレジー −郷愁の哀歌−』

『マ・レイニーのブラックボトム』★

『Mank/マンク』

『Pinocchio(原題)』

【作曲賞】

テレンス・ブランチャード『ザ・ファイブ・ブラッズ』

トレント・レズナー&アティカス・ロス『Mank/マンク』

エミール・モッセリ『ミナリ』

ジェームズ・ニュートン・ハワード『この茫漠たる荒野で』

ジョン・バティステ&トレント・レズナー&アティカス・ロス『ソウルフル・ワールド』★

【主題歌賞】

Fight For You『Judas and the Black Messiah(原題)』★

Hear My Voice『シカゴ7裁判』

Husavik『ユーロビジョン歌合戦 〜ファイア・サーガ物語〜』

Speak Now『あの夜、マイアミで』

lo Si (Seen)『これからの人生』

【短編実写映画賞】

『Feeling Through(原題)』

『The Letter Room(原題)』

『プレゼント』

『隔たる世界の2人』★

『白い自転車』

なお、第93回アカデミー賞授賞式の模様は、4月26日(月)21:00よりWOWOWプライム&オンデマンドにて<字幕版>で再放送。

