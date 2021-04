【配信】アメリカ人気ドラマランキング、キャプテン・アメリカの親友二人が初登場！

全米視聴率ランキングで、ストリーミングのトップ10(ニールセン調べ)が発表された。3月15日(月)から21日(日)までの順位は以下の通り。

<総合>

1.『グレイズ・アナトミー』(Netflix/計367話)...6億7300万分

2.『クリミナル・マインド』(Netflix/計307話)...6億4700万分

3.『YESデー〜ダメって言っちゃダメな日〜』(Netflix/計1話)...5億9300万分

4.『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』(Netflix/計353話)...5億6900万分

5.『ジニー&ジョージア』(Netflix/計10話)...5億4000万分

6.『ココメロン 〜うたってまなぼう〜』(Netflix/計6話)...5億600万分

7.『ファルコン&ウィンター・ソルジャー』(Disney+/計1話)...4億9500万分

8.『ハートランド物語』(Netflix/計158話)...4億5800万分

9.『ザ・クラウン』(Netflix/計40話)...4億4900万分

10.『野蛮なやつら/SAVAGES』(Netflix/計1話)...4億3400万分

<オリジナルドラマ>

1.『ジニー&ジョージア』(Netflix/計10話)...5億4000万分

2.『ファルコン&ウィンター・ソルジャー』(Disney+/計1話)...4億9500万分

3.『ザ・クラウン』(Netflix/計40話)...4億4900万分

4.『The One:導かれた糸』(Netflix/計8話)...4億500万分

5.『THE LOST PIRATE KINGDOM』(Netflix/計6話)...3億1600万分

6.『ワンダヴィジョン』(Disney+/計9話)...2億5200万分

7.『LAST CHANCE U: BASKETBALL』(Netflix/計8話)...2億3400万分

8.『ブリジャートン家』(Netflix/計8話)...1億8600万分

9.『ブリティッシュ ベイクオフ』(Netflix/計65話)...1億8200万分

10.『LUCIFER/ルシファー』(Netflix/計75話)...1億7400万分

<非オリジナルドラマ>

1.『グレイズ・アナトミー』(Netflix/計367話)...6億7300万分

2.『クリミナル・マインド』(Netflix/計307話)...6億4700万分

3.『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』(Netflix/計353話)...5億6900万分

4.『ココメロン 〜うたってまなぼう〜』(Netflix/計6話)...5億600万分

5.『ハートランド物語』(Netflix/計158話)...4億5800万分

6.『シッツ・クリーク』(Netflix/計80話)...4億分

7.『SUPERNATURAL』(Netflix/計328話)...3億5800万分

8.『LAW & ORDER:性犯罪特捜班』(Netflix/計458話)...3億1900万分

9.『ギルモア・ガールズ』(Netflix/計153話)...2億9500万分

10.『New Girl 〜ダサかわ女子と三銃士』(Netflix/計146話)...2億8900万分

<映画>

1.『YESデー〜ダメって言っちゃダメな日〜』(Netflix/計1話)...5億9300万分

2.『野蛮なやつら/SAVAGES』(Netflix/計1話)...4億3400万分

3.『バーシティ・ブルース作戦:裏口入学スキャンダル』(Netflix/計1話)...2億9100万分

4.『デッドリー・イリュージョン』(Netflix/計1話)...2億7900万分

5.『星の王子 ニューヨークへ行く 2』(Amazon/計1話)...2億7300万分

6.『モアナと伝説の海』(Disney+/計1話)...2億6600万分

7.『ラーヤと龍の王国』(Disney+/計1話)...2億300万分

8.『アナと雪の女王2』(Disney+/計1話)...1億4600万分

9.『PARKER/パーカー』(Netflix/計1話)...1億3500万分

10.『THE LAST BLOCKBUSTER』(Netflix/計1話)...1億3300万分

配信のランキングでは、レーティングと視聴者数によって順位が決まる放送番組と違って、期間中に視聴された時間の長さが鍵を握る。その時間の長さは一話平均でなく配信中の全エピソードを合わせたもののため、話数が多ければ多いほど有利になる計算だ。

なお、ニールセンでは以前は総合ランキングだったが、1月頭から各配信の「オリジナルドラマ」「非オリジナルドラマ(放映権を獲得した他社作品)」「映画」という3つのジャンルに分かれることに。各ジャンルと総合のランキングをそれぞれご紹介しよう。

総合部門で2週続けてトップだった『星の王子 ニューヨークへ行く 2』が圏外になる中、代わって首位に立ったのは『グレイズ・アナトミー』。前週に続いて視聴時間は6億分後半(6億9900万分→6億7300万分)と安定している。2位以下にもおなじみの作品が多数入る中、3月19日(金)から配信スタートの『ファルコン&ウィンター・ソルジャー』が初登場7位。『ワンダヴィジョン』と同じくマーベルのスピンオフドラマで、『キャプテン・アメリカ』シリーズでおなじみのファルコン、ウィンター・ソルジャーという二人のキャラクターが主役を務める。全6話の監督はすべて、数々のドラマを手掛けてきたカリ・スコグランド(『ウォーキング・デッド』『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』『ザ・ラウデスト・ボイス -アメリカを分断した男-』)が担う。前週、メーガン妃とハリー王子のインタビュー放送を受けて視聴時間がほぼ倍増した『ザ・クラウン』は2週連続で4億4900万分をマーク。

『ジニー&ジョージア』が4週連続トップのオリジナルドラマ部門では、前述の『ファルコン&ウィンター・ソルジャー』が2位にランクイン。そして5位には、3月15日より配信された18世紀の海賊を描くドキュメンタリー『THE LOST PIRATE KINGDOM』が入っている。

非オリジナルドラマ部門では、『LAW & ORDER:性犯罪特捜班』と『ギルモア・ガールズ』が新たにランクイン。前者は米NBCで最新のシーズン22(!)が放送しており、後者はオリジナルドラマ部門でトップを走る『ジニー&ジョージア』が『ギルモア・ガールズ』との類似点を指摘されていることが影響しているかもしれない。

『星の王子〜』が首位から5位にダウンした映画部門では、前週2位に初登場した『YESデー〜ダメって言っちゃダメな日〜』がトップ奪取。そして2位から4位、10位に新たな作品が入った。2位の『野蛮なやつら/SAVAGES』はオリヴァー・ストーン監督による2012年の犯罪映画。3月17日(水)に配信開始されて3位に入った『バーシティ・ブルース作戦:裏口入学スキャンダル』は、ハリウッド女優も関与していた大学裏口入学スキャンダルを描いている。この裏口入学の仕掛け人リック・シンガーを演じるのはマシュー・モディーン(『フルメタル・ジャケット』『ストレンジャー・シングス 未知の世界』)。4位の『デッドリー・イリュージョン』は『SEX AND THE CITY』のシャーロット役で知られるクリスティン・デイヴィス主演のスリラー映画で、3月18日(木)にリリースされた新作だ。10位の『THE LAST BLOCKBUSTER』はブロックバスタービデオ店に関する2020年のドキュメンタリー。(海外ドラマNAVI)

★今すぐ『ファルコン&ウィンター・ソルジャー』を見る★

Photo:

『ファルコン&ウィンター・ソルジャー』

© 2021 Marvel