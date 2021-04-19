Âçºå¤Ï¡Ö°åÎÅÊø²õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼Ò²ñÊø²õ¡× Æü°åÂç¡¦ËÌÂ¼µÁ¹ÀÆÃÇ¤¶µ¼ø¤¬·Ù¾â
¡¡Âçºå¤Ï°åÎÅÊø²õ¤É¤³¤í¤«?¼Ò²ñÊø²õ?¤·¤Æ¤¤¤ë¡©¡¡
¡¡¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷¼Ô¤¬Ï¢Æü£±£°£°£°¿Í¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨£±£¸Æü¤Ë¤Ï£±£²£²£°¿Í¤È²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Âçºå¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡ÖºÒ³²¥ì¥Ù¥ë¤Î»öÂÖ¡×¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤â¤Ï¤äÉÂ¾²¤Ï³ÎÊÝ¤Ç¤¤º¤Ë¡¢´µ¼Ô¤Î¼£ÎÅ¤òÃÇÇ°¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£¤Ä¤Þ¤êÂçºå¤ÇÈ¯¾É¤·¤Æ½Å¾É²½¤·¤¿¤é¡¢»à¤ò³Ð¸ç¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ºÇ°¤Î¾õ¶·¡£
¡¡ÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¤ÎËÜÅö¤Î¶ÛµÞ»öÂÖ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ëÂçºå¤Ë¡¢ÆüËÜ°å²ÊÂç³Ø¤ÎËÌÂ¼µÁ¹ÀÆÃÇ¤¶µ¼ø¤¬£±£¹Æü¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¡¢¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ç¼£ÎÅË¡¤òÁª¤Ù¤Ê¤¤¡¢»à¤ËÊý¤âÁª¤Ù¤Ê¤¤³ÎÎ¨¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¼Ò²ñÊø²õ¡£°åÎÅÊø²õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼Ò²ñÊø²õ¤Ë¶á¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿ËÌÂ¼¶µ¼ø¤Ï¡¢Ï¢Æü£±£°£°£°¿Í°Ê¾å¤Î´¶À÷¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤â¡ÖÉÂ±¡¤Ë¤¹¤éÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¼Ò²ñÉÔ°Â¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È´í×ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åìµþ¤â¡Ö¤¹¤°¤ËÂçºå¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢°ìÆü¤âÁá¤¯Í¸ú¤Ê¼ê¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¤¬¡Ä¡£