²ÃÆ£¹À¼¡ ÃÏ¸µ¡¦ËÌ³¤Æ»¤Ëµ¢¤ë²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¡Ö½ÍÀ¶¤µ¤ì¤¿¤é¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¡×¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¡Ê£µ£±¡Ë¤¬£´Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÆü¥Æ¥ì·Ï¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡¡½Õ¤Î¥³¥é¥Ü£Ó£Ð¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¡Ö½ÍÀ¶¤µ¤ì¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦¾ò·ïÉÕ¤¤ÇÃÏ¸µ¡¦ËÌ³¤Æ»¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡£³·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇµÈËÜ¶½¶È¤È¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤ò½ªÎ»¤·¤¿²ÃÆ£¡££Í£Ã¤òÌ³¤á¤¿µÈËÜ½êÂ°¤ÎÅìÌî¹¬¼£¤«¤é¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ëµ¢¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢²ÃÆ£¤Ï¡Ö½ÍÀ¶¤µ¤ì¤¿¤é¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ÇÅú¤¨¤¿¡£
¡¡ËÜ»æ¤â´³¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢²ÃÆ£¤¬·ÝÇ½³¦¤«¤éÎ¥¤ì¡¢ÃÏ¸µ¡¦ËÌ³¤Æ»¤ÇÊë¤é¤¹°Õ¸þ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´ûÊó¡£¤â¤Ã¤È¤â²ÃÆ£¤Î¿¿·õ¤µ¤ËÅìÌî¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é½ÍÀ¶¤Î²ÄÇ½À¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£