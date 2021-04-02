ÂæÏÑ¤ÎÃ¦Àþ»ö¸Î JR¶å½£¡ÖÇò¤¤¤«¤â¤á¡×¡ÖÇò¤¤¥½¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Î·»Äï¼ÖÎ¾
ÂæÏÑÅìÉô¤Ç¡ÖÂÀÏ¥³Õ¡Ê¥¿¥í¥³¡Ë¹æ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆÃµÞÎó¼Ö¤¬Ã¦Àþ¡£¼«Æ°¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡ÖÂÀÏ¥³Õ¹æ¡×¤ÎÅÅ¼Ö¤ÏÆüËÜÀ½¤Ç¡¢JR¶å½£885·ÏÅÅ¼Ö¤Î·»Äï¤Ç¤¹¡£
¥«¡¼¥Ö¤ò¹âÂ®¤ÇÄÌ²á¤Ç¤¤ë¿¶¤ê»Ò¼°¼ÖÎ¾
¡¡ÂæÏÑ¤Ç2021Ç¯4·î2Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¡ÖÂÀÏ¥³Õ¡Ê¥¿¥í¥³¡Ë¹æ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆÃµÞÎó¼Ö¤¬Ã¦Àþ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹©»öºî¶ÈÍÑ¤Î¼«Æ°¼Ö¤¬Îó¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î»à½ý¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂæÅ´TEMU1000·¿¡ÖÂÀÏ¥³Õ¹æ¡×¡Ê·Ã ÃÎ¿Î»£±Æ¡Ë¡£
¡¡¤³¤Î¡ÖÂÀÏ¥³Õ¹æ¡×¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëTEMU1000·¿ÅÅ¼Ö¤Ï¡¢ÆüÎ©À½ºî½ê³Þ¸Í»ö¶È½ê¡Ê»³¸ý¸©²¼¾¾»Ô¡Ë¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÀ½¤Î¼ÖÎ¾¡£JR¶å½£¤ÎÆÃµÞ¡Ö¤«¤â¤á¡×¡Ö¥½¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë885·ÏÆÃµÞ·ÁÅÅ¼Ö¤Î·»Äï¼ÖÎ¾¤È¤¤¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£885·Ï¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¼ÖÂÎ¤ò·¹¤±¤ë¤³¤È¤Ç¾è¤ê¿´ÃÏ¤Î°²½¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¥«¡¼¥Ö¤ò¹âÂ®¤ÇÄÌ²á¤Ç¤¤ë¿¶¤ê»ÒÁõÃÖ¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2007¡ÊÊ¿À®19¡ËÇ¯¤«¤é±Ä¶È±¿Å¾¤ò³«»Ï¤·¤¿TEMU1000·¿ÅÅ¼Ö¤Ë¤è¤ë¡ÖÂÀÏ¥³Õ¹æ¡×¤Ï¡¢ÂæËÌÊýÌÌ¤ÈÂæÏÑÅìÉô¤Î²ÖÏ¡ÊýÌÌ¤òÏ¢Íí¡£±Ä¶ÈºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ï130km/h¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¤ÎÎó¼Ö¤ËÈæ¤Ù¡¢3³ä¤Û¤É¤Î½êÍ×»þ´ÖÃ»½Ì¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡ÖÂÀÏ¥³Õ¡×¤ÎÌ¾¤Ï¡¢±èÀþ¤ÎÂÀÏ¥³Õ¹ñ²È¸ø±à¡ÊÂÀÏ¥³Õ·ÌÃ«¡Ë¤Ê¤É¤¬Í³Íè¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ªÂæÏÑ¤ÎºßÍèÀþÆÃµÞ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÆüËÜÀ½¼ÖÎ¾¤¬Â¸ºß¡£ÆüËÜ¼ÖíÒÀ½Â¤À½¤ÎTEMU2000·¿ÅÅ¼Ö¤ò»È¤¦¡ÖÉáÍªàõ¡Ê¥×¥æ¥Þ¡Ë¹æ¡×¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
¡ÖÂæÏÑ¤ÎÆÃµÞÎó¼ÖÃ¦Àþ»ö¸Î¡Ê2021Ç¯¡Ë¡×¤ò¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯