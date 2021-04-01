¤³¤ì¤À¤±Ãæ¸Å¤¬¿Íµ¤¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡ÖÉü³è¡×¤µ¤»¤ë¤Ù¤¡ª¡¡¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¡Ö¸å·Ñ¼Ö¡×¤òÀÚË¾¤¹¤ë¡ÖÀäÈÇ¡×¹ñ»º¥â¥Ç¥ë£´Áª
Éü³è¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Â¿¤¤¥â¥Ç¥ë¤âÂ¸ºß¡ª
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤ÇÀ¸»º¤¬½ªÎ»¤·ÀäÈÇ¼Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½ºß¤Ç¤âº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ÖÎ¾¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÂ¸ºß¤¹¤ë¡£
¡¡ÀèÆü2022Ç¯3·î¤Ç¤ÎÀ¸»º½ªÎ»¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Ä¾¸å¤Ë¶î¤±¹þ¤ß¼ûÍ×¤¬È¯À¸¤·¤¿¥Û¥ó¥ÀS660¤Ê¤É¤â¡Ö¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ê¤éÇã¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Æ¯¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢17Ç¯¤â¤Î»þ¤ò·Ð¤ÆÉü³è¤·¤¿¥È¥è¥¿¡¦¥¹¡¼¥×¥é¤Ê¤É¤Ï¡¢ÀäÈÇ¼Ö¤ÎÉü³è¤òµá¤á¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´¶¯¤¤Â¸ºß¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÉü³è¤òË¾¤àÀ¼¤¬¤¤¤Þ¤À¤ËÂç¤¤¤ÀäÈÇ¼Ö¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
£±¡Ë»°É©¥é¥ó¥µ¡¼¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó
¡¡¤¤¤Þ¤À¤Ë»°É©¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥ê¡¼¥À¡¼Åª¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ´¤¤Â³¤±¤ë¤Î¤¬¡¢WRC¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¥é¥ó¥µ¡¼¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤í¤¦¡£
¡¡ËÜÍè¤Ï1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¯¥é¥¹¤ÎÉáÄÌ¤Î¥»¥À¥ó¤Ç¤¢¤ë¥é¥ó¥µ¡¼¤Ë¡¢2¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤È4WD¥·¥¹¥Æ¥à¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥é¥ó¥¨¥Ü¤Ï¡¢1992Ç¯¤Ë½éÂå¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢2016Ç¯¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬´°Çä¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤Ä¤Í¤Ë½ÓÂ¥»¥À¥ó¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¥¡¼¥×¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¸½ºß¤Ç¤Ï»°É©¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¥»¥À¥ó¤¹¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«ºÆ¤Ó¥é¥ó¥¨¥Ü¤¬Éü³è¤¹¤ë¤³¤È¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
£²¡Ë¥È¥è¥¿MR2¡ÊMR-S¡Ë
¡¡ÆüËÜ½é¤ÎÎÌ»º·¿¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¼Ö¤È¤·¤Æ1984Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿MR2¡£Åö»þ¤Î¥«¥í¡¼¥é¤Î¥³¥ó¥Ý¡¼¥Í¥ó¥Ä¤òÁ°¸åµÕÅ¾¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´ûÂ¸¤ÎÉôÉÊ¤ò¾å¼ê¤¯ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¼Ö¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢MR¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤é¤·¤¤¥ê¥ä¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¥³¡¼¥Ê¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¤¹¤ë´¶³Ð¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡2ÂåÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿MR2¤Ï¥«¥í¡¼¥é·Ï¤«¤é¥»¥ê¥«·Ï¤Ø¤È¥Ù¡¼¥¹¤È¤¹¤ë¥³¥ó¥Ý¡¼¥Í¥ó¥Ä¤òÊÑ¹¹¤·¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤â2¥ê¥Ã¥¿¡¼²½¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤Ï¡È´í¸±¡É¤È·ÁÍÆ¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤»¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢10Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤¥â¥Ç¥ë¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¤Ê¤«¤Ç²þÎÉ¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ºÇ½ª·¿¤Î´°À®ÅÙ¤Ïº£¤Ç¤â¿§¤¢¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡3ÂåÌÜ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï°ìÅ¾¤·¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó2¥·¡¼¥¿¡¼¤Ø¤ÈÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤ÆÆ±¥¯¥é¥¹¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥Ä¥À¡¦¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤ò¾å¤Þ¤ï¤ë±¿Æ°ÀÇ½¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤Î¸¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤â¡ª
£³¡ËÆü»º¥·¥ë¥Ó¥¢
¡¡¤â¤È¤â¤È¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥¯¡¼¥Ú¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¥·¥ë¥Ó¥¢¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢FR¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡õ¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁö¹Ô¤ò³Ú¤·¤à¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¥¦¥±¡¢S13·¿°Ê¹ß¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¥É¥ê¥Õ¥È¶¥µ»¤Ç¤â¤¤¤Þ¤À¤Ë¸½Ìò¤È¤¤¤¦¿Íµ¤¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ºÇ½ª·¿¤ÎS15·¿¤¬À¸»º½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯20Ç¯¤¬·Ð²á¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ¸Å¼ÖÁê¾ì¤â¾å¾º¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤¤¸ÄÂÎ¤Ç¤Ï¿·¼Ö²Á³Ê¤òÍ¥¤ËÄ¶¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¥×¥é¥¤¥¹¥¿¥°¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2013Ç¯¤ÎÅìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡ÖIDx¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈFR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¼¡´ü¥·¥ë¥Ó¥¢¤«!?¡¡¤È¿§¤á¤Î©¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë¶É¤½¤Î¸å¤Ï¥Õ¥§¡¼¥É¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Èá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
£´¡Ë¥Û¥ó¥ÀS2000
¡¡ËÜÅÄµ»¸¦¹©¶ÈÁÏÎ©50¼þÇ¯µÇ°¤È¤·¤Æ1998Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿S2000¤Ï¡¢¥Û¥ó¥À¤È¤·¤Æ¤Ï29Ç¯¿¶¤ê¤È¤Ê¤ëFR¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂê¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅëºÜ¤µ¤ì¤ëF20C·¿¤Ï250ÇÏÎÏ¤ÎºÇ¹â½ÐÎÏ¤ò8300²óÅ¾¡¢µöÍÆ²óÅ¾¿ô¤Ï9000²óÅ¾¤È¤¤¤¦»ÔÈÎ¼Ö¤È¤·¤Æ¤Ï·²¤òÈ´¤¤¤¿¹â²óÅ¾·¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Î¤Á¤Ë2.2¥ê¥Ã¥¿¡¼²½¤µ¤ì¤Æ¥Ô¡¼¥¯²óÅ¾¿ô¤¬Íî¤È¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î²þÎÉ¤ò¼õ¤±¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2009Ç¯¤ËÀ¸»º¤¬½ªÎ»¤·¤¿¸å¤â¡¢Éü³è¤¹¤ë¤È¤¤¤¦±½¤äS660¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿ÉáÄÌ¼ÖÈÇ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿±½¤¬½Ð¤Æ¤Ï¾Ã¤¨¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀøºßÅª¤Ê¼ûÍ×¤Î¹â¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£