¥µ¥Ã¥«¡¼»Ë¾å¡ÖºÇ°¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡¡¥Ù¥Ã¥«¥à¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤é¤Î¡È´ñÈ´¤ÊÍÆ»Ñ¡É¤¬Áª½Ð
ÆÈÆÃ¥Ø¥¢¤ÇÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê10¿Í¤ò¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥¹¥¿¡¼¡×»æ¤¬ÆÈ¼«Áª½Ð
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ï¥×¥ì¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»þ¤ËÆÈÆÃ¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤âÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡±Ñ»æ¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥¹¥¿¡¼¡×¤Ï¡Ö»Ë¾åºÇ°¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÆÈ¼«¤Ë¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿10¿Í¤Î´ñÈ´¥Ø¥¢¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆÃ½¸¤Ç¡Ö¿Þ¹©¤Î¼ø¶È¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÆ¬¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¸µ¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢ÂåÉ½DF¥¿¥ê¥Ü¡¦¥¦¥§¥¹¥È¤À¡£AC¥ß¥é¥ó¤È¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ç18Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥¦¥§¥¹¥È¤Ï¡¢ÎÐ¿§¤Î»°ÊÔ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤Ç¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÇºÇ¤â´ñÈ´¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¦¥§¥¹¥È°Ê³°¤Ë¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2002Ç¯Æü´Ú¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ç¾×·âÅª¤Ê¡ÈÂç¸ÞÏº¥«¥Ã¥È¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡È¥Õ¥§¥Î¡¼¥á¥Î¡Ê²øÊª¡Ë¡É¤³¤È¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥í¥Ê¥¦¥É¤â¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¡£¤ª¤Ç¤³¤Î¾åÉô¤À¤±È±¤ò»Ä¤¹¤È¤¤¤¦»Â¿·²á¤®¤ëÈ±·¿¤ò¡ÖÌÜ¤òÊ¤¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥ê¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¿ô¾¯¤Ê¤¤¡¢¾²²°¤Î¥ß¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¥«¥Ã¥È¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯Æü´ÚWÇÕ¤Ç¡È¥½¥Õ¥È¥â¥Ò¥«¥ó¡É¤ÇÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤¤¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë¤Ï¥â¥Ò¥«¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÈäÏª¤·¤¿¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ù¥Ã¥«¥à¤â¤³¤Î¥ê¥¹¥È¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¥â¥Ò¥«¥ó¡¢»°¤ÄÊÔ¤ß¡¢¥³¡¼¥ó¥í¥¦¡¢¤ªÃÄ»Ò¡¢¥È¥²¥È¥²¡¢¥«¡¼¥Æ¥ó¥Ø¥¢¡£Èà¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤É¤³¤«¤ÎÃÊ³¬¤Ç´ñÈ´¤ÊÈ±·¿¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¸½ÌòÁª¼ê¤Ç¤Ï´ñÈ´¤Ê¥«¥é¡¼¤ä´¢¤ê¹þ¤ßÉôÊ¬¤ÎÆÈÁÏÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÍÌ¾¤Ê¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½MF¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Ý¥°¥Ð¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ë¡¢¥µ¥¤¥É¤Ë¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¤Î´¢¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¤¿¥¬¥Ü¥óÂåÉ½FW¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥¨¥á¥ê¥¯¡¦¥ª¡¼¥Ð¥á¥ä¥ó¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ë¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Ë¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤·¤¿¥á¥¥·¥³ÂåÉ½FW¥Ï¥Ó¥¨¥ë¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ÊLA¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡Ë¡¢¥Ô¥ó¥¯¤äÇò¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤È´ñÈ´¤Ê¥«¥é¡¼¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ë¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç°úÂàÁª¼ê¤Ç¤Ï¡¢¸ý¤Ò¤²¤È¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½GK¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥·¡¼¥Þ¥ó¡¢¤³¤Á¤é¤â¥é¥Ä¥£¥ª»þÂå¤Ë¡È¥À¥µ¤¤¡É¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¬¥¹¥³¥¤¥ó¡¢¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»þÂå¤ËÈ±¿§¤òÊ¸»úÄÌ¤ê¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¥«¥é¡¼¤ËÀ÷¤á¤¿¸µ¥Á¥êÂåÉ½DF¥Ï¥Ó¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ë¥¬¥¹¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¡ÊFootball ZONE webÊÔ½¸Éô¡Ë