º£½Õ¤ÏÄÌ¿®¥×¥é¥ó¸«Ä¾¤·¤Î¹¥µ¡¡ª ²¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©¤É¤ì¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¡©
¥¹¥Þ¥Û¤ÎÎÁ¶â¤¬¹â¤¤¡¼¡¼¡£ÌÀºÙ¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢ÀÞ¤ò¸«¤Æ¸ÇÄêÈñ¤ò¸«Ä¾¤½¤¦¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«²¯¹å¤Ç½Å¤¤¹ø¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢º£½Õ¤Ï½¾Íè¤è¤ê¤â¤°¤Ã¤È³ä°Â¤ÊÁªÂò»è¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÄÌ¿®¥×¥é¥ó¤ÎÎÁ¶â¤ò¸«Ä¾¤¹¤Ë¤Ï¡¢Àä¹¥¤Îµ¡²ñ¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Ê£»¨²ø´ñ¤À¤Ã¤¿ÎÁ¶âÂÎ·Ï¤½¤Î¤â¤Î¤â¥·¥ó¥×¥ë¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÍý²ò¤·¤Ê¤¬¤éÄÌ¿®ÎÁ¶â¤ò¸«Ä¾¤»¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢5G¸þ¤±¥×¥é¥ó¤ÎÎÁ¶â¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë4G¸þ¤±¤Î¤½¤ì¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤Î½Õ¡¢ÄÌ¿®¥×¥é¥ó¤Ï²¿¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤ó¤ÊÁªÂò¤ò¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²¿¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ÎÄÌ¿®¥×¥é¥ó¡©
º£½Õ¤ÎÄÌ¿®¥×¥é¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥ì¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤Æ°¤¤Ï3¤Ä¡£
¡ÄÌ¿®ÎÌÌµÀ©¸Â
¤Þ¤º¤Ï¡¢MNO¡Ê¼«¼Ò¤Ç²óÀþÀßÈ÷¤òÊÝÍ¤¹¤ëÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤Î¤³¤È¡Ë¤Î¥á¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡¼¡¼¤¹¤Ê¤ï¤ÁNTT¥É¥³¥â¡¢au¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¼çÎÏÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤¬¡¢ÄÌ¿®ÎÌÌµÀ©¸Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢³ä°ú¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ëÁ°¤ÎÃÍÃÊ¤â¡¢½¾Íè¤è¤ê³ä°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÌµÀ©¸Â¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¥Æ¥¶¥ê¥ó¥°¤ä¥í¡¼¥ß¥ó¥°ÍøÍÑ»þ¤Ë¤ÏºÇÂç30GB¤Þ¤Ç¤È¤¤¤¦À©¸Â¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥é¥ó¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Æ¥¶¥ê¥ó¥°¤ÎÄÌ¿®ÎÌ¤âÌµÀ©¸Â¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤íNTT¥É¥³¥â¤Î¤ß¡£
¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀìÍÑ¤ÎÄÌ¿®¥×¥é¥ó
¼¡¤¬¡¢³ÆMNO¡ÊNTT¥É¥³¥â¡¢KDDI¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤«¤é¿·¤·¤¤¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀìÍÑ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÄÌ¿®¥×¥é¥ó¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡£NTT¥É¥³¥â¤Ï¡Öahamo¡Ê¥¢¥Ï¥â¡Ë¡×¡¢KDDI¤Ï¡Öpovo¡Ê¥Ý¥ô¥©¡Ë¡×¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡ÖLINEMO¡Ê¥é¥¤¥ó¥â¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ç¿·¤·¤¤ÄÌ¿®¥×¥é¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀìÍÑ¤ÎÄÌ¿®¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥á¡¼¥ë¤äÎ±¼éÈÖÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤É¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ã°Â¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤É¤Î¤¯¤é¤¤°Â¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢·î¤Ë20GB¤¬»È¤¨¤Æ¡¢´ðËÜÎÁ¤¬ÂçÂÎ2500¡Á3000±ß¤¯¤é¤¤¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡£³Î¤«¤Ë°Â¤¤¡£
£³Ê°ÂSIM¤Î¤è¤ê³Ê°Â¤Ê¥×¥é¥ó
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â°Â²Á¤ËÄÌ¿®¥×¥é¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿³Ê°ÂSIM¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀìÍÑ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÅÐ¾ì¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë°Â¤¤¥×¥é¥ó¤òÄó¶¡¤·¤À¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³Ê°ÂSIM¤Ë¤Ï¡¢MNO¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥µ¥Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¤â¤Î¤È¡¢MVNO¡ÊMNO¤«¤éÄÌ¿®ÌÖ¤ò¼Ú¤ê¤ÆÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¤â¤Î¤Î2ÄÌ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤«¤é¤â½¾Íè°Ê¾å¤Ë°Â²Á¤ÊÄÌ¿®¥×¥é¥ó¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯°Ý»ýÈñ¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ÏÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÆ±°ì»ö¶È¼Ô¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É´Ö¤Î°Ü¹Ô¤ÎºÝ¤Ë¡¢¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¸½ºß·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ëÄÌ¿®¥×¥é¥ó¤¬Äê´ü·ÀÌó¤Ë¤è¤ë³ä°ú¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢²òÌó¤ÎºÝ¤Ë¾¯¡¹²òÌó¶â¤¬¤«¤«¤ëÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤âÂç¤¤Ê³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¡¢¸½ºß¤Î¾ò·ï¤«¤éº£½Õ¾è¤ê´¹¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ë¤¤¤¯¤é°ãÌó¶â¤«¤«¤ë¤Î¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°ÊÁ°¤è¤ê¤â¾è¤ê´¹¤¨¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤É¤ì¤òÁª¤Ù¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡©
¤µ¤Æ¡¢¸Ä¡¹¤ÎÄÌ¿®¥×¥é¥ó¤ÎÎÁ¶â¤äÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ìÃ¶ÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¡¢¤Þ¤º¤Ï³Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¼Á¤Î°ã¤¤¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼«¿È¤¬²¿¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬Ê¬¤«¤ì¤Ð¡¢ÁÀ¤¦¤Ù¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¹Ê¤ê¹þ¤á¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï4¤Ä¤Ç¤¹
¡Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¡©
²¿¤«º¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ø¶î¤±¹þ¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢MNO¤Î¥á¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤«¥µ¥Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ahamo¡¢povo¡¢LINEMO¤È¤¤¤Ã¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀìÍÑ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ö¶È¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ÜºÙ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥ã¥Ã¥È¤Þ¤¿¤ÏÅÅÏÃÁë¸ýÂÐ±þ¤·¤«ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢³Ê°ÂSIM¤âÅ¹ÊÞ¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¤¹¡£
¢Î±¼éÅÅ¡õ¥¥ã¥ê¥¢¥á¡¼¥ë¤ò»È¤¤¤¿¤¤¡©
¥¥ã¥ê¥¢¥á¡¼¥ë¤äÎ±¼éÈÖÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤âÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤º¡¢NTT¥É¥³¥â¡¢au¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¤Û¤«¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤½¤ì¤Þ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¥ã¥ê¥¢¥á¡¼¥ë¤Ï»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤ä°ìÉô¤Î³Ê°ÂSIM¤Ç¤ÏÆÈ¼«¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥á¡¼¥ë¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½¾Íè¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò°ú¤·Ñ¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀìÍÑ¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢Î±¼éÈÖÅÅÏÃ¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£É¬Í×¤Ê¤¤¤È³ä¤êÀÚ¤ë¤Ê¤éÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³ÎÇ§¤¬É¬¿Ü¤Ê¹àÌÜ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
£³ä°ú¤ÏÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡©
²ÈÂ²³ä¤ä¸÷²óÀþ¥»¥Ã¥È³ä¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀìÍÑ¥×¥é¥ó¤ò·ÀÌó¤¹¤ë¾ì¹ç¡£Îã¤¨¤Ð¡¢NTT¥É¥³¥â¤Èahamo¤Î´Ø·¸¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ahamo¤Ï¡ÖNTT¥É¥³¥â¡Ê¥á¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀìÍÑ¤ÎÄÌ¿®¥×¥é¥ó¡×¤È¤¤¤¦°ÌÃÖÉÕ¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÈÂ²³ä¤ä¸÷²óÀþ¥»¥Ã¥È³ä¤Î³ä°úÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢²ÈÂ²¤¬NTT¥É¥³¥â¡Ê¥á¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ë¤ò·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
Î¾¿Æ¤¬NTT¥É¥³¥â¤ò·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¬ahamo¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ë¾ì¹ç¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Ï²ÈÂ²³ä¤ÎÅ¬ÍÑÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¾¿Æ2¿Í¤Ï²ÈÂ²¥«¥¦¥ó¥È3¿ÍÊ¬¤Î³ä°ú¤ò·ÑÂ³¤·¤ÆÅ¬ÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·Á¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢¥µ¥Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥Ö¥Ö¥é¥ó¥É¸þ¤±¤Î²ÈÂ²³ä¤Ê¤É¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥á¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤È¥µ¥Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ò³Ö¤Æ¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç²ÈÂ²³ä¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
³Ê°ÂSIM¤Ç¤â¡¢²ÈÂ²³ä¤ä¸÷²óÀþ¥»¥Ã¥È³ä¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ÏÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³ä°ú³Û¤¬¾®¤µ¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Û¤É²¸·Ã¤Ï¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¹âÂ®ÄÌ¿®¤ÏÉ¬Í×¡©
ºÇ¸å¤ËÄÌ¿®Â®ÅÙ¤Î°ã¤¤¤Ç¤¹¡£¹âÂ®ÄÌ¿®¤òµá¤á¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢MNO¤Î¥á¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀìÍÑ¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥µ¥Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¥±¡¼¥¹¤âÍøÍÑ¤¹¤ë²óÀþÌÖ¤ÎÉÊ¼Á¤Ï´ðËÜÅª¤ËÆ±¤¸¤Èëð¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÄÌ¿®Â®ÅÙ¤âÂç¤¤Êº¹¤Ï¤Ê¤¤¤È´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢KDDI¤Îpovo¤Î¤è¤¦¤Ë5G¤Ï»È¤¨¤ë¤â¤Î¤ÎÂÐ±þ¤Ï²Æ¤«¤é¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¡¢´°Á´¤Ë°ìÃ×¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¡¢³Ê°ÂSIM¤òÁªÂò¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢²óÀþ¤¬º®»¨¤¹¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ë¤ÏËþÂ¤Î¤¤¤¯ÄÌ¿®Â®ÅÙ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÅÔÆâ¤Ç¤¤¤¦ÄÌ¶Ð¥é¥Ã¥·¥å¤ä¥é¥ó¥Á»þ¤ÎµÙ·Æ»þ´Ö¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢ÄãÂ®ÄÌ¿®¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÂÎ´¶Â®ÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¼çÍ×¤ÊÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤³¤¦
¡Ö¤¢¡¼¤À¤³¡¼¤À¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢·ë¶ÉÁªÂò»è¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¤É¤¦¤¹¤Ù¤¤«¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤Ê¥×¥é¥ó¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤Ù¤¤«¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¥Á¥ã¡¼¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°Ê²¼¡¢³Æ¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÎÁ¶â¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¥´¡¼¥ë¤·¤¿¥«¥Æ¥´¥ê¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ÊËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ÃÊ³¬ÀÄê³Û¥×¥é¥ó¤Î¾Ò²ð¤Ï¾Ê¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
¢§MNO¥á¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÌµÀ©¸Â¥×¥é¥ó
´ðËÜÎÁ¶â¤Ï6600±ßÁ°¸å¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë²ÈÂ²³ä°ú¤ä¸÷²óÀþ¥»¥Ã¥È³ä°ú¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢4600±ßÄøÅÙ¤Þ¤Ç²¼¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢3GB°Ê²¼¤ÎÄÌ¿®¤ÇºÑ¤ó¤À·î¤Ï¼«Æ°¤Ç³ä°ú¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢»ÈÍÑÎÌ¤Ë¥Ð¥é¤Ä¤¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤âÈæ³ÓÅªÌµÂÌ¤Ê¤¯±¿ÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢§MNO¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀìÍÑ¥×¥é¥ó
´ðËÜÎÁ¶â¤Ï2480±ß¡Á2700±ß¤È³ä°Â¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢²ÈÂ²³ä¤ä¸÷²óÀþ¥»¥Ã¥È³ä¤Î³ä°úÆÃÅµÅ¬ÍÑ¤ÏË¾¤á¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢Àè½Ò¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤¬´ðËÜÅª¤Ë¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ä¡¼¥ë¤È¤Ê¤ë¤³¤È¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥á¡¼¥ë¤äÎ±¼éÈÖÅÅÏÃ¤Ê¤É¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢povo¤äLINEMO¤Ç¤Ï¡¢eSIM¥×¥é¥óÄó¶¡¤âÌÀ¸À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢eSIM¥×¥é¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤éÍ×ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¢§MNO¤Î¥µ¥Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾®ÍÆÎÌ¥×¥é¥ó
¥µ¥Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÆÃ¤ËÁÀ¤¤ÌÜ¤Ê¤Î¤¬¾®ÍÆÎÌ¥×¥é¥ó¡£·î¤Ë1500±ßÄøÅÙ¡Ê¥ï¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¤â²ÈÂ²¤Ç³ä°ú¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¤³¤Î¤¯¤é¤¤¡Ë¤Î°Ý»ýÈñ¤ÇºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢³°½ÐÉÑÅÙ¤¬Äã¤¯¡¢·î¤Ë3GB¤Þ¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤Ç¤Û¤È¤ó¤ÉºÑ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ï¡¢¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢UQ mobile¤Î¡Ö¤¯¤ê¤³¤·¥×¥é¥óS¡×¤ÏÍ¾¤Ã¤¿ÍÆÎÌ¤òÍâ·î¤Ë·«¤ê±Û¤»¤ë¤³¤È¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢§MVNO¤Î³Ê°ÂSIM¥×¥é¥ó
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀìÍÑ¥×¥é¥ó¤ò°Õ¼±¤·¤¿MVNO¤ÎÄÌ¿®¥×¥é¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜÄÌ¿®SIM¤Î¡Ö¹çÍýÅª20GB¥×¥é¥ó¡×¤ä¡¢mineo¤Î¡Ö¥Þ¥¤¥Ô¥¿¡×¤Ê¤É¤¬¼çÎÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾®ÍÆÎÌ¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2¡Á3GB¤ÎÄÌ¿®ÎÌ¤ò1000±ßÌ¤Ëþ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ëIIJmio¡Ö¥®¥¬¥×¥é¥ó¡×¤änuro¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ö¥Ð¥ê¥å¡¼¥×¥é¥¹¡×¤Ê¤É¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢Àè½Ò¤ÎÄÌ¤êMVNO¤Ïº®»¨»þ´Ö¤Ê¤É¤ËÄÌ¿®Â®ÅÙ¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÀ¤ÏÎ±°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
Âç¤Þ¤«¤Ëº£½Õ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤Î³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥«¥Ð¡¼¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ÜºÙ¤Ê»ÅÍÍ¤Ë¤â½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤é¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤òËº¤ì¤º¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼¹É®»þÅÀ¤Ç¤Þ¤ÀÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥×¥é¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¸åÆü»ÅÍÍ¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÉ²ÃÈ¯É½¤ÎÍÌµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ªº£²ó¤Ï¡¢MNO¤Ç¤¢¤ë³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤ò¾Ê¤¤¤¿·Á¤Ç²òÀâ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤â¸ÂÄêÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À¸³è·÷Æâ¤Ë³ÚÅ·²óÀþ¥¨¥ê¥¢¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÍÎÏ¤ÊÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢°Ý»ýÈñ0±ß¤È¤¤¤¦Ì¥ÎÏ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤ÏÊ»¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿°æ¾å ¹¸¡ä
°æ¾å ¹¸¡Ã¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò¼´¤Ë¡¢ºÇ¿·¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤äIT¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼èºà¡£Web¥á¥Ç¥£¥¢¤ä»¨»ï¤Ë¡¢Â®Êó¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò´ó¹Æ¤¹¤ë¡£Twitter
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢¡ÄÌ¿®¥×¥é¥ó¸«Ä¾¤·¤Î¹¥µ¡¤Ç¤¢¤ëº£½Õ¡¢iPhone SE¡ÊÂè2À¤Âå¡Ë¤ÏÁª¤Ö¤Ù¤Ã¼Ëö¤Ê¤Î¤«
¢¡À¸»º¸úÎ¨Çú¾å¤¬¤ê¡ª¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥¸¥§¥Ã¥È19Áª¡Ú¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¥®¥¢¤ÎÁª¤ÓÊý2.0¡Û
¢¡Zoom¤äMeet¡¢Teams¤¬¥°¥Ã¤È²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ëºÇ¿·¥¬¥¸¥§¥Ã¥È5Áª