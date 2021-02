データ企業のCounterpoint Researchが、iPhone 12 miniの売上台数について「2021年1月上半期におけるiPhoneの総売上台数のわずか5%だった」と報告しました。この報告を受けて、経済アナリストは、AppleがiPhone 12 miniの生産を停止する可能性にも言及しています。

iPhone 12 miniの低迷を報告しているのはCounterpoint Researchだけではなく、消費者市場調査企業のCIRPやWave7 Researchも「iPhone 12 miniの売上台数がiPhone全体の5〜6%程度だった」と報告しています。

投資銀行のJPモルガンの経済アナリストであるウィリアム・ヤン氏は「小型のiPhone 12 miniに対する需要が低迷しているため、Appleは2021年第2四半期(4〜6月)にiPhone 12 miniの生産を停止する可能性があります。製品構成の調整は投資家から期待されており、(生産停止は)驚くようなことではないはずです」と述べています。

iPhone 12 miniの不振は、特定のモデルが不人気というよりも、画面が小さいスマートフォン自体の人気が世界的に低くなっていることが原因だとみられています。

以下の棒グラフはCounterpoint Researchが発表したもので、スマートフォン全体の販売台数のうち、画面が6.0インチ以上のモデル(紺色)と6.0インチ未満(水色)のシェアの推移を、2018年12月から2020年12月にかけてまとめたもの。6.0インチ以上のモデルのシェアが、2018年12月時点ではおよそ50%だったのが、2020年12月には90%近くにまでゆっくりと伸びていることがわかります。

IT系ニュースサイトのArs Technicaは「iPhoneを片手で簡単に使えることが重要だというユーザーの声が多く見られましたが、実際にはそうしたユーザーは少数派であることが示されています」と述べています。

小型スマートフォンの人気が低迷している理由の1つは「ユーザーがドラマや映画をスマートフォンで見るようになったり、TikTokやSnapchatなどのショートムービー共有アプリが流行したりしたことで、映像をより楽しめる大きな画面が求められるようになったから」とArs Technicaは指摘しています。

さらにArs Technicaは、写真編集アプリや映像編集アプリ、Wordのような文書編集アプリも人気を得ており、スマートフォンが単なる通信端末ではなく、総合的な情報処理端末として重宝されていることも、大きい画面の人気に拍車をかけていると述べました。