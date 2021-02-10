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Apple iPhone 12 mini sales slow as smaller smartphones lose appeal - report | Reuters
https://www.reuters.com/article/us-apple-iphone/apple-iphone-12-mini-sales-slow-as-smaller-smartphones-lose-appeal-report-idUSKBN2A91N0
Sorry, small-phone lovers: The iPhone 12 mini was Apple¡Çs 2020 sales flop | Ars Technica
https://arstechnica.com/gadgets/2021/02/the-iphone-12-mini-hasnt-sold-well-according-to-multiple-estimates/
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