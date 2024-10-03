ネット上でダウンタウンの松本人志（61）の復帰話がかまびすしい。【もっと読む】松本人志は勝訴でも「テレビ復帰は困難」と関係者が語るワケ…“シビアな金銭感覚”がアダに昨年末、複数の女性に対し同意を得ずに性的行為に及んだと報じた「週刊文春」と発行元の文藝春秋を相手取り、計5億5000万円もの損害賠償を求める裁判を起こし、芸能活動を休業中の松本。裁判は進行中ながら、つい最近も、松本と被害者女性及び週刊文春