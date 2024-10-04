日本の娯楽小説ジャンルの一種である、いわゆる「ライトノベル」を読んでいた生徒の本を取り上げ、「わいせつな本を読んでいる」と同級生の前で恥をかかせ、体罰まで行った韓国の中学校教師が執行猶予付きの懲役刑となった。【注目】20年で3倍に…○殺率が急上昇する韓国被害を受けた生徒は、この出来事があった当日に“極端な選択”をしてこの世を去った。10月4日、法曹界によると、韓国最高裁・第3部（主審：オム・サンピル大法