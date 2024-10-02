『光る君へ』主演の吉高由里子10月1日、首相指名選挙がおこなわれ、自民党の石破茂総裁が第102代首相に選出され、石破内閣が発足した。しかし、就任早々に“掟破り解散”を打ち出し、波紋を呼んでいる。「首相就任前の9月30日に、当初の方針を変更し、早期の解散権行使の意向を表明しました。10月1日の記者会見で、9日に衆議院を解散し、15日公示、27日投開票の選挙日程をあらためて、表明。首相就任8日後の衆議院解散は現行憲法