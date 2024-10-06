アイルランドデータ保護委員会(DPC: Data Protection Commission Ireland)は9月27日(現地時間)、「Irish Data Protection Commission fines Meta Ireland €91 million｜27/09/2024｜Data Protection Commission」において、Meta Platforms Ireland Limited(Metaのアイルランド現地法人)がソーシャルネットワーキングサービス(SNS: Social networking service)のユーザーパスワードをプレーンテキスト(平文のまま)で保存して