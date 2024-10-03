2020年末から活動休止が続くアイドルグループ嵐。デビュー25周年を迎える11月3日を前に再集結への期待が高まるなか、新たな動きがあった。 【写真】黒いキャップと白いTシャツでワンオペ育児に奮闘する二宮和也。他、デビュー25周年の節目を迎える嵐の5人なども5人の中で嵐の活動休止と同時に、一切の芸能活動をストップしているのが大野智（43才）だ。この夏、大野が手がけたリゾート施設が約3年かけて沖縄県宮古島市に