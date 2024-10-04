結婚式をテーマにして物議を醸しているアコムのCM（アコム公式チャンネルより）週刊女性PRIME

「アコム」結婚式テーマの新CMが物議「借金を美談にするな」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 消費者金融大手「アコム」の新CMについて週刊女性PRIMEが伝えた
  • 妹の結婚式に、兄がスーツ代をアコムで借りて出席したとみられる内容
  • ネットでは「借金するのを美談っぽいCMにするな」などの声が上がっている
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