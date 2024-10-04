消費者庁は4日、「深いシワも完全消滅‼」などと宣伝し、美容クリームを販売していた通信販売会社「SUNSIRI」（埼玉県川越市）について、「効果に合理的な根拠がなく、誇大広告にあたる」などとして、特定商取引法に基づき、3カ月の一部業務停止命令を出したと発表した。処分は3日付。「塗るだけでシミが消える」などとサイトで宣伝していた商品消費者庁によると、同社は少なくとも今年5月から7月にかけ、美容クリーム「