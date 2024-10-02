『芸能人格付けチェック 秋の3時間スペシャル』（テレビ朝日系）に出演した女優・菜々緒10月1日に放送された『芸能人格付けチェック 秋の3時間スペシャル』（テレビ朝日系）に女優・菜々緒が出演。その最新ビジュアルに驚きの声があがっている。芸能人たちがさまざまなチェックを受け、一流→普通→二流、そして最後は“映す価値なし”とどんどんランクダウンしていく、おなじみのバラエティ番組。菜々緒以外にも、中村雅俊、